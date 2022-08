Tonnie van den Herik, de vrouw die in Arnhem bekendheid geniet als 'moeder van de daklozen', dreigt uit haar woning te worden gezet na het overlijden van haar levenspartner Shanta. Een schrijnend verhaal over erfrecht dat nét niet op tijd geregeld was. 'De bank wil me weg hebben. Ik ben er kapot van.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Tonnie van den Herik schuifelt door de huiskamer van haar flat aan de Goeijenlaan, aan de rand van de Arnhemse wijk Geitenkamp. Haar gezondheid gaat achteruit. Een medisch korset moet de pijn bestrijden die ze ondervindt van versleten ruggenwervels. "Binnenkort moet ik in het ziekenhuis worden opgenomen."



De 77-jarige Arnhemse vertelt over haar Indische vriendin en levenspartner Faika Shanta Huijsmans. Ze vertelt over haar verdriet. "We woonden hier heerlijk samen. Vorig jaar is ze overleden. Aan kanker, ze heeft verschrikkelijk geleden. We hadden samen een testament opgesteld waarin was geregeld dat ik bij overlijden van Shanta de woning zou erven. We hadden de afspraak al staan met de notaris, maar voordat die er was is Shanta overleden. Ze is in mijn armen gestorven. De notaris was uiteindelijk een kwartier te laat."

Ze geeft ruiterlijk toe dat ze het erfrecht samen veel eerder hadden moeten regelen en heeft daar nu veel spijt van. Advocaat Jan-Paul van Barneveld uit Oosterbeek staat haar sinds kort bij. Hij probeert te redden wat er te redden valt. "Ik heb de concept-akte van het testament gezien, maar die geldt niet omdat deze niet officieel bekrachtigd is met een notaris erbij. Heel tragisch." Nu staat de woning te koop op Funda: voor 200.000 euro.

Van vochtig honk naar huiskamer

Jarenlang bekommerde het stel zich over de Arnhemse daklozen. Van den Herik ontvangt ze nog altijd elke zondag in opvangcentrum De Banaan in het stadshart. "We hebben 44 jaar lief en leed gedeeld. We hebben De Banaan samen ingericht. Het was eerst een vochtig hok. Nu is het een echte huiskamer geworden. Shanta kookte altijd voor de daklozen."

Op zondagmiddag leeft Van den Herik helemaal op in De Banaan. "38 jaar heb ik voor de daklozen gezorgd, vroeger elke dag van de week. Dat zou ik nu niet meer kunnen. Maar naar die zondag kijk ik de hele week uit." Ze kent de meeste mensen bij naam en weet veel van wat ze doormaken en hoe ze met hun verslaving en andere tegenslag worstelen. "Ik blijf doorgaan voor de daklozen tot ik erbij neerval. Ik wil sterven in het harnas."

Trouwen in de opvang voor daklozen

Het paar stond op het punt om te trouwen in de opvang, met voormalig PvdA-gemeenteraadslid Ria de Vries als een van de getuigen. "We zijn naar het gemeentehuis geweest om alle documenten te regelen", bevestigt De Vries. "Tonnie en Shanta hebben hun handtekeningen gezet voor de ondertrouw, de andere getuigen en ik ook. Toen was Shanta nog heel goed maar daarna werd ze hoe langer hoe zieker."



Van den Herik vertelt over de laatste dagen van haar vriendin, toen ze niet meer zelf naar het toilet kon, tot op het bot vermagerde. "Er was geen redden meer aan." Ze wil niets liever dan de laatste jaren van haar leven doorbrengen tussen de herinneringen aan Shanta in de woning die ze samen deelden.

Maar daar steekt Lloyds Bank, hypotheekverstrekker van Shanta, een stokje voor. De bank is met succes naar de rechter gestapt om de weg vrij te maken voor verkoop van de woning. Er zijn immers geen erfgenamen bekend, zo bepleitte de advocaat van de bank in maart bij de rechtbank. En de schulden lopen inmiddels op. Volgens Van den Herik heeft ze nog wel hulp gezocht om de betaling te regelen en zelf aangeboden de maandlasten te betalen.

"Ik kreeg een man van Bijzonder Beheer van de bank aan de lijn. Die zei: 'Ga maar vast je dozen pakken'. Er viel niet mee te praten." De openstaande hypotheek bedroeg in februari bijna 76.000 euro, inmiddels is daar een schuld bijgekomen van duizenden euro's aan niet betaalde rekeningen.

Tonnie met haar gasten in daklozenopvang 'De Banaan'. met op voorgrond de Wajangpoppen van Shanta. Tonnie met haar gasten in daklozenopvang 'De Banaan'. met op voorgrond de Wajangpoppen van Shanta. Foto: Gerard Burgers

Lloyds Bank: 'Een zeer verdrietige situatie'

Advocaat Jan van der Wende, die door de rechtbank in deze kwestie is benoemd tot 'vereffenaar van de nalatenschap', benadrukt dat er een wettelijke plicht is om deze te gelde te maken om alle schulden te betalen. "Daarom moet de woning verkocht worden."

Een woordvoerder van Lloyds Bank onderschrijft dit: "Wij beseffen dat hier sprake is van een zeer verdrietige situatie. Desondanks zijn wij als bank gebonden aan wet- en regelgeving, ook bij het overlijden van een klant en de afhandeling van de nalatenschap. Mevrouw Van den Herik is geen wettelijk erfgenaam van de overledene.

Wanneer zij aanspraak wil maken op de nalatenschap, zal zij dit via de rechter moeten regelen. Uiteraard hebben wij dit ook bij mevrouw aangegeven. Ook de verkoop van de woning is ruim op tijd aangekondigd. Mevrouw heeft sindsdien, en nu nog steeds, de tijd om de rechter te vragen haar als wettelijk erfgenaam te laten erkennen."

Advocaat Van der Wende wijst erop dat Van den Herik nog haar oude huurwoning in het Spijkerkwartier in Arnhem heeft aangehouden. Dakloos hoeft ze dus niet te worden, zo stelt hij. "Die woning zit vol trappen en ik kan geen trappen meer op", reageert Van den Herik daarop.

Gemeenteraadslid Ria de Vries kent die huurwoning en bevestigt volmondig: "Daar kan Tonnie echt niet meer wonen." Van der Wende: "Wellicht kan de woningcorporatie nog iets betekenen voor een passende woning." Hij hoopt dat de verkoop 'een zo hoog mogelijke opbrengst' oplevert voor de schuldeisers en uiteindelijk de erfgenamen, wellicht ook voor Van den Herik zelf na een procedure bij de rechtbank. "Ik wil geen geld, ik wil hier blijven wonen", stelt Van den Herik.

Advocaat Van Barneveld heeft contact gezocht met de vereffenaar van de bank en de notaris om alle feiten op een rij te zetten. "Op het moment dat Tonnie mij benaderde had de bank de weg naar executoriale veiling van de woning al ingezet. Een procedure bij de rechtbank om te onderzoeken of Tonnie toch is aan te merken als erfgenaam duurt veel te lang om dat nog tegen te houden. Bovendien is het de vraag of zij een financiering kan krijgen om de woning over te nemen. Ze moet dan niet alleen de hypotheek aflossen, maar ook veel erfbelasting betalen, omdat zij en Shanta niet getrouwd waren."

Tonnie van den Herik met de foto van haar, Shanta en Bonnie die ze heeft opgehangen in hun opvang voor daklozen in Arnhem Tonnie van den Herik met de foto van haar, Shanta en Bonnie die ze heeft opgehangen in hun opvang voor daklozen in Arnhem Foto: Gerard Burgers

'Ik blijf thuis met mijn hond Bonnie als ze de flat komen bezichtigen'

De advocaat heeft Van den Herik dringend aangeraden om mee te werken aan de bezichtigingen door mogelijke kopers. "Als je dat niet doet laat de bank het pand per opbod veilen. Dan kan degene die het gekocht heeft haar zonder tussenkomst van de rechter op straat zetten. Werk je mee, dan kun je nog onderhandelen over het moment waarop je eruit gaat."



Van Barneveld ziet wel nog een kans. "Een laatste redmiddel is wellicht een crowdfundingactie vanuit de samenleving om de woning te kopen voor haar", zo oppert hij. "Dan kan ze in haar flat blijven wonen. Veel mensen kennen haar, hebben sympathie voor wat ze al die jaren heeft gedaan met Shanta voor de daklozen."



Van den Herik wacht in spanning af wanneer mensen de flat, die haar zo dierbaar is, komen bezichtigen. Ze telt het aantal mensen dat bij Funda heeft gekeken. "Maar ik blijf thuis met mijn hond Bonnie. Ik laat me niet wegjagen."