Amsterdam, Rotterdam of Utrecht? Nee. Nijkerk, daar moet je zijn. De Gelderse gemeente blijkt hét toevluchtsoord voor mensen uit de Randstad, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. Waarom? 'Als je hier je portemonnee vergeet, kun je een dag later komen betalen. Probeer dat maar eens in Amsterdam.'

"Wat. Een. Rust." Silvia Breeman van boekhandel Roodbeen hoort het steeds vaker als er een klant binnenkomt. "Dan weet ik: dat is er één uit het westen. Sinds een jaar of twee komen er steeds vaker mensen de winkel binnen die dan dolenthousiast vertellen dat ze hier net zijn komen wonen. Ja, vaak uit de Randstad."

Breeman begrijpt het wel. "Mijn zoon woont in Rotterdam. Ook leuk. Maar hier heb je óók alles. En je woont veel minder dicht op elkaar. Langere lontjes hebben ze hier, zeg ik altijd. Dat gejaagde van de Randstad, dat hebben we hier niet. Zelf sta ik nooit stil bij dat verschil, totdat er weer eens iemand uit Utrecht of Amsterdam de zaak instapt." En dat gebeurt nogal eens, want haar winkel is ook meteen het VVV-kantoor.

"Wij komen uit de buurt van Schiphol. Bollenstreek", zeggen de zussen José (63) en Tineke (59) Joosten. "Megadruk is het bij ons." Maar nee, ze komen niet in Nijkerk wonen. Voor nu is een ontspannen toeristisch tripje genoeg. "Wat je meteen merkt: hier heerst rust. Bij ons zijn mensen zo gejaagd. In de supermarkt bijvoorbeeld, dan voel ik me opgejaagd. Wordt er gelijk weer gezucht door iemand achter je in de rij. Dat is hier totaal niet."

Silvia Breeman van boekhandel Roodbeen (en VVV-kantoor) in Nijkerk. "Langere lontjes hebben ze hier, zeg ik altijd."

"Jie krieg mie hier nie vort, om het maar op zijn Nijkerks te zeggen." Sabrina, een vrolijke veertiger, is met geen stok uit Nijkerk weg te krijgen. "Al heb ik wel twee jaar in Lage Vuursche gewoond, maar ik kreeg zo'n heimwee. Hier zegt iedereen nog goeiemorgen. En als je in de winkel je portemonnee bent vergeten, zeggen ze: "Deere, kom het van de week maar betalen. Nou, dat moet je eens in Amsterdam proberen." Al komt ze ook best graag in de hoofdstad, geeft ze toe. "Maar dan ben ik altijd blij als ik weer thuis ben. Hier hoor je de vogeltjes fluiten en de mensen zijn lief."

Een stadje met de kneuterigheid van een dorp, dat blijkt de ideale combinatie voor wie rust zoekt, maar ook af en toe lopend naar de HEMA wil. Mariët Heek (33) woonde eerst in Almere, nu alweer 3,5 jaar in Nijkerk. "En tussendoor nog in Putten." Dat er steeds meer mensen bijkomen in haar woonplaats, begrijpt ze wel. "Het is geen dorp, maar ook geen grote stad. Een mooie tussenweg."

"Je hebt hier welgeteld één stamkroeg", waarschuwen Indy (20), Sanne (20) en Ilse (20) jongeren die de overstap overwegen. "En het is heel erg ons-kent-ons. Ik denk dat je, als je uit Amsterdam of zo komt, echt in een gat valt", zegt Ilse. Sanne: "Aan de andere kant word je best wel in de gemeenschap opgenomen. Zó dorps is het nu ook weer niet." Niet zoals Spakenburg, vergelijken de meiden grinnikend.

Joseë (links) en Tineke Joosten wonen 'in de buurt van Schiphol' en genieten enorm van Nijkerk. 'Rust!'

Gemma Simon (45) uit Nijkerkerveen. "Dat is nóg leuker dan Nijkerk."

De import uit de Randstad strijkt overigens niet alleen in Nijkerk zelf neer, maar ook in andere plaatsen binnen de gemeente. Hoevelaken en Nijkerkerveen zijn evengoed in trek. "Ja, dat merken we wel", zegt Gemma Simon (45) uit Nijkerkerveen. "Dat is nóg leuker dan Nijkerk", vat ze haar dorp samen. Tot die conclusie komen meer mensen. Ze ziet het regelmatig. "Dan heb je nieuwe mensen in de straat en dan is het 'alweer iemand van buitenaf.' Niet dat dat erg is. Maar ik ben wel bang dat mensen gaan overbieden. Kunnen mijn eigen kinderen hier straks nog wonen? Dat vraag ik me af."

Zelf wil ze er in ieder geval nooit meer weg. "Je kunt je kinderen gewoon buiten laten spelen. En je hebt geen camera nodig bij je huis. De buurvrouw ís je camera." Beklemmend? "Er zijn vast mensen die dat beklemmend zouden vinden. Maar wij weten niet beter."

Bakfietsen en koffietentjes

Zijn Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken echt de hemel op aarde, of speelt ook de oververhitte huizenmarkt een rol in de vlucht uit de (dure) Randstad? "Dat speelt natuurlijk mee. Zo zijn er mensen die eerst een twee-onder-een-kap hadden, maar in Nijkerkerveen een vrijstaand huis kunnen kopen", illustreert makelaar Harm-Jan ten Hove van Midden Nederland Makelaars.

Bij nieuwbouwprojecten gaat ongeveer de helft van de huizen naar 'buitenstaanders' en de andere helft naar mensen die al binnen de gemeentegrenzen van Nijkerk woonden, zegt Ten Hove. "Voorheen lagen die verhoudingen anders: veel minder mensen van buitenaf."

Het centrum van Nijkerk, met de markt

De nieuwe aanwas komt trouwens lang niet allemaal uit Amsterdam. "Opvallend is dat er heel veel mensen uit Leusden, Baarn, Soest en Amersfoort naar Nijkerk of Nijkerkerveen trekken met als reden: rust en ruimte." Zo ziet hij veel gezinnen uit Vathorst. "Want nieuwbouw in Amersfoort is soms ook best dicht op elkaar gebouwd."

"Het verschuift een beetje. Mensen uit Amsterdam zoeken hun heil in Laren, Soest of Baarn. En díe mensen trekken weer naar Nijkerk." Wie geboren en getogen is in Nijkerk, hoeft niet bang te zijn voor een hipster-effect, waarbij bakfietsen en hippe koffietentjes het straatbeeld domineren.

Ten Hove: "Die bakfietsen zie je tegenwoordig in elke stad of dorp. En ja, Nijkerk heeft een heel mooi koffietentje. En een heerlijke ijssalon. Maar het wordt nooit zo hip als Amsterdam, waar je elkaar de ogen uitsteekt met je elektrische Urban Arrow (een bakfiets, red.). Nijkerk zal echt niet snel zijn identiteit verliezen. Het is gewoon heel gemoedelijk. Dat verwacht trouwens niet iedereen. Heel vaak vragen nieuwkomers: 'Kan ik mijn auto wel wassen op zondag? Ja, natuurlijk kan dat. Er wordt echt niet neergekeken op mensen van buitenaf."