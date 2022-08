Kunstenaar Daniel Douglas (37) uit Dedemsvaart verhuist van zijn kleine woning in Zwolle voor een riante villa in Zweden. Er zit alleen een addertje onder het gras: wassen moet in een tobbe, en zijn wc is een gat in de grond. Maar daar maalt hij niet om. 'Dit is één groot experiment.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik kan niet anders zeggen dan: dit is toch een prachtig huis om te zien? Maar helaas, waarschijnlijk boven mijn budget." Kunstenaar Daniel Douglas uit Zwolle wandelt al filmend door de voortuin van een zachtgeel huis in Zweden. Voor de ramen hangen kanten gordijntjes, de veranda is gemaakt van gekruld hout in een witte kleur.

Even later verschijnt hij weer in beeld, met een paarse tulband om zijn hoofd. Goed nieuws, vertelt hij. Hij heeft een bod uitgebracht en heeft 'het Pippi-Langkous-huis' tóch gekregen.

55.000 euro

"Een jaar geleden heb ik besloten om Nederland te verlaten. En dus ging ik op zoek naar een woning." Al snel komt Zweden op zijn radar. "Het is lastig om mijn dromen in Nederland werkelijkheid te maken, voornamelijk vanwege de huizenmarkt. Als je zo'n oude, antieke villa in Nederland wil kopen, ben je minstens tien keer zoveel kwijt", vertelt de geboren Dedemsvaarter, telefonerend vanuit zijn nieuwe woning. 55.000 euro betaalde hij ervoor, een riante villa met enorme tuin.

Douglas is lang niet de enige die ervoor kiest om zijn koffers te pakken. Goedkopere huizenprijzen vormen één van de redenen waarom mensen naar het buitenland vertrekken. Dat gold ook voor Douglas. Maar zijn voornaamste reden voor de verhuizing: rust en ruimte.

"In Zwolle woonde ik in een huisje met niet zoveel ruimte. Dan kon ik mijn kunstwerken nauwelijks kwijt. Hier heb ik alle vrijheid. Het is een droom die werkelijkheid wordt. Ik ga van het huis zelf ook een waar kunstwerk maken. Misschien schilder ik elke kamer wel in een andere kleur", fantaseert hij.

Douglas in de keuken. Douglas in de keuken. Foto: Eigen foto

Wassen in een tobbe

Maar wat Douglas in zijn woning in Zwolle wél had: een douche, wc en bad. In zijn Zweedse droomhuis is dit niet het geval. Hij moet zich wassen in een tobbe en moet zijn behoefte doen in een schuurtje achter het huis. "Er is één kraan, met koud water. Als ik me wil wassen, zet ik drie keer een pan water op het fornuis, ga ik in de tobbe zitten en was ik me met een blokje zeep. En ja, ik poep in een gat in de grond. Dat kan ik later weer gebruiken als compost voor de tuin, heel duurzaam allemaal."

Schone lei

Douglas ligt geen nacht wakker van de gebreken van zijn nieuwe huis. Sterker nog: hij wil het voorlopig zo houden, benadrukt hij. "Ik begin met een schone lei. Eén keer per jaar wil ik terug naar Nederland, om mijn kunstwerken te exposeren. Dat ga ik ook in Zwolle doen, maar in Nederland kan ik dan iedereen weer zien." Zijn eerste expositie in Zwolle is eind september.

Hij voegt toe: "Vroeger was dit de gebruikelijke manier van leven, maar we hebben het onszelf de afgelopen honderd jaar steeds moeilijker gemaakt. Steeds meer rekeningen betalen, steeds meer vaste lasten. We zijn gewend aan luxe. Dit is één groot experiment. Ik wil kijken hoe ik dit volhoud."

Emigreren

In 2021 emigreerden 145.330 mensen. Een groot deel daarvan bestaat uit mensen die zich eerder in Nederland hebben gevestigd en na verloop van tijd weer vertrekken. 16,1 procent van de emigranten heeft een Nederlandse achtergrond. Dat komt neer 23.428 personen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. België is het populairste emigratieland (3403 mensen), daarna Duitsland (3244) en Spanje (2187). Naar Zweden vertrokken vorig jaar 683 personen.