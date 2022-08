Je bent prachtig, zelfs met dat puistje of die onderkin. Elke 19de-eeuwer zal je dat vertellen.

Heb je een vlekje in het gezicht, verschijnen er lachrimpeltjes rond je ogen, staat je oor iets uit het lood, waarom blijf je daar dan mee rondlopen? Je weet dat daar foundations/injecties/plastisch chirurgen voor zijn? We bedoelen maar: het hoéft niet hè?

De 21ste-eeuwer zit opgescheept met een gemanipuleerd ideaalbeeld van de mens, zegt Liesbeth Woertman. Met dank aan sociale media, waar filters elke imperfectie verdoezelen. Voor wie in het echte leven niet aan dat ideaalbeeld kan voldoen - voor ons allen dus - reikt de commercie oplossingsstrategieën aan: smeren, botoxen of opereren. "Het is een vorm van decadentie", zegt de Utrechtse emeritus hoogleraar psychologie, gespecialiseerd in het lichaamsbeeld.

Iedereen had bruine tanden

We weten niet half hoe mooi we zijn. Bestond er een tijdmachine en zouden we onze 19de-eeuwse voorouders ontmoeten, dan zouden die stralen van trots: onze lengte, zachte huid, witte tanden, onze glanzende haren, onze weldoorvoedheid. Dat zij deze prachtmensen hadden voortgebracht!

"Dat tanden wit zijn, is pas iets van de laatste generaties", zegt medisch historicus Leo van Bergen. Voordien had iedereen bruine tanden. Mensen rookten of ze pruimden tabak, tandenpoetsen behoorde niet tot hun dagelijkse ritueel en ze zagen nooit een mondhygiënist. Nu deerde ze dat niet zo: als iedereen bruine tanden heeft, wordt dat de norm.

Het lichaam

Het was een o zo andere tijd. Geen betere manier om er gevoel voor te krijgen dan via een roman van een schrijver van toen, met een scherp oog voor de mensen om zich heen.

"Haar gezicht was geel en eroverheen lag een netwerk van fijne rode bloedvaatjes. Ook het wit van haar vaal­-blauwe ogen was geel." De jonge, straatarme Philip ziet wel dat zijn collega niet in blakende gezondheid verkeert, maar het deert hem niet. Hij vraagt haar om zijn danspartner te zijn op het komende ­bedrijfsfeestje.

Philip is het alter ego van schrijver W. Somerset Maughan in het semiautobiografische Of Human Bondage, dat speelt aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

Het boek wemelt van de mensen met geelzucht, het gevolg van een slecht-­werkende lever of galblaas, van grauwe mensen van wie de fletse huid verraadt dat ze zelden fatsoenlijk te eten hebben, van mensen met littekens over hun gezicht, met pokdalige huiden of rotte tanden, die allemaal samen 'de bedompte geur van de mensheid' uitwasemen, zoals ­Somerset Maughan het omschrijft.

Hoe anders dan nu was het straatbeeld in die jaren. De 21ste-eeuwer die een koortslip voelt opkomen, rent naar de badkamer, doet een smeerseltje op en voorkomt zo veel sociaal ongemak. Dat ging niet toen. Die koortsblaasjes kwamen, die vulden zich, die jeukten, die werden opengekrabd waarop zich onsmakelijke korstjes vormden die later misschien wel littekens werden en dat allemaal heel zichtbaar, rond je mond. En geen crème of lippenstift om ze mee te camoufleren.

Je handen wassen om verspreiding te voorkomen? Lastig als je nauwelijks toegang hebt tot water en zeep. En het herpesvirus dat een koortslip veroorzaakt is zeer besmettelijk. Je bracht het zo over op iedereen die je aanraakte, waarop ook die met de ontsierende infectie rondliepen. En wreef je na het krabben in je ogen, grote kans dat ook die zouden ontsteken.

Twee ogen afplakken, dat gaat niet

Oogontstekingen, zegt conservator Mieneke te Hennepe van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, kwamen veel voor aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. In die tijd kwam de medische fotografie tot wasdom, dus heeft het museum vele foto's in zijn depot, maar ook gipsafdrukken en moulages, dat zijn anatomische afdrukken in was, van allerhande aandoeningen aan gezicht en lichaam, vele kamers vol. En ook in het museum zelf zijn ze te zien.

Te Hennepe trekt een la open vanwaaruit gipsen ogen je aankijken: rooddoorlopen, het pus loopt in een straaltje uit de ooghoek. "Eén oog kon je nog afplakken", zegt Te Hennepe. Twee niet, want dan zie je niks meer. En binnenblijven tot het over was, was een luxe die velen zich niet konden veroorloven.

Dus ging je met die ogen de straat op. Net als met de mazelen, met schurft, met schimmel, met eczeem, met krentenbaard. Of met syfilis, waar in die dagen veel mensen aan leden, zegt Te Hennepe. Het leven van een syfilislijder was nog eens extra ingewikkeld. De ziekte zorgde voor zeer herkenbare zweren, ook in het gezicht. En die zweren zeiden dat jij geen eerzame burger was, want syfilis is immers een seksueel overdraagbare aandoening. Die treft alleen mensen met bedenkelijke waarden en normen.

Een remedie was er niet, pas in 1906 werd de verwekker van syfilis geïdentificeerd en toen was het wachten op penicilline; die kwam pas in de jaren veertig van de 20ste eeuw in bruikbare vorm op de markt.

Een halve graad verhoging

Een indicatie van hoe vaak allerhande ziekten, ontstekingen een aandoeningen voorkwamen? Wij denken nog altijd dat de gemiddelde lichaamstemperatuur van de mens rond de 37 graden schommelt, zei cardioloog Luuk Otterspoor twee maanden geleden in het Radio 1 Journaal. Maar het lichaam van de mens is gemiddeld 36,4 graad. Die halve graad verhoging komt uit de 19de-eeuwse metingen, toen mensen van alles ­onder de leden hadden.

Wat doet dat met een maatschappij, als er zoveel gehavende burgers rondlopen? En wat doet het met de mensen, sociale dieren tenslotte, om gehavend te zijn?

Meer dan aan de rest van het lichaam, is een aandoening of verminking aan het gezicht een handicap in het sociale verkeer, zegt hoogleraar Woertman. "Mensen willen de ander lezen, willen weten hoe wat ze zeggen resoneert, of hun boodschap aankomt."

Dat lees je af aan het gezicht, waar vele kleine spiertjes heel subtiel informatie geven door aan te trekken dan wel te ontspannen, zegt Woertman. Een mondhoek trekt licht omhoog of een wenkbrauw omlaag. Als je de ander niet goed durft aan te kijken omdat die er vreselijk uitziet, wordt dat aflezen ingewikkeld.

En zelfs als je wel durft te kijken, kan het zijn dat een infectie, een ziekte of een litteken ervoor zorgt dat die spiertjes hun werk niet goed kunnen doen, omdat ze ­beschadigd zijn of omdat de huid is bedekt met zweren of schilfers. De vele niet-bewuste boodschappen gaan dan deels verloren. Woertman: "Net als bij mensen die zich laten botoxen trouwens."

Gevoel van onveiligheid

Het belangrijkste zijn die non-verbale signalen in het verkeer tussen vreemden, zegt Woertman. "Een onbekende scan je direct: ben ik veilig, moet ik aanvallen of wegrennen?" Dus meer dan in dorpen, waar iedereen ­iedereen kent, speelt het ongemak van verminkingen in de stad, waar je niet weet of die man die je aanspreekt op de straathoek te vertrouwen is. En waar een verminkte mede-burger dus sneller een gevoel van onveiligheid ­oproept.

En verplaats je eens in die 19de-eeuwse verminkte, zegt Woertman. "Die heeft thuis waarschijnlijk geen spiegel boven de wasbak. Die heeft niet eens een wasbak." Zijn gezicht is misschien afzichtelijk, maar zijn spiegelbeeld ziet hij zelden. Fijn, kun je zeggen, want dat verkleint de kans dat hij geobsedeerd raakt, zoals een kind van deze tijd geobsedeerd zou raken, omdat die zijn eigen gezicht voortdurend ziet. Maar ook die 19de-eeuwer is niet vrij van zorg: in de gezichten van de mensen die hem aankijken, ziet hij de afschuw. Woertman: "Mensen zijn spiegels voor elkaar".

Toch, de jonge Philip liet zijn danspartner niet schieten vanwege haar geelzucht. Nu is zo'n ongezonde kleur van een andere orde dan bulten, blaasjes of ontstekingen. Maar in zijn algemeenheid gold dat de tolerantie voor onaangenaamheden in die dagen hoger was, zegt medisch historicus Van Bergen. "Een ontstoken oog is vervelend, maar het is tijdelijk. Volgende week is het weer weg."

Er werd minder problematisch over gedaan, zegt Van Bergen, mede omdat het lot van je buurman ook jou kon treffen. Het was een soort van gedeeld leed: je gaat niet zeggen dat iemand er verschrikkelijk uitziet, als je weet dat je zelf een gerede kans loopt om een verminkende afwijking op te lopen. "En wat is afwijkend? Al die dingen werden niet zozeer als afwijkend gedefinieerd."

Uiterlijk als identiteit

Hoe erg je in zit over je uiterlijk wordt mede bepaald door je mensbeeld, zegt Liesbeth Woertman. In deze tijd laten we ons uiterlijk een grote rol spelen in wie we zijn, het is deel van onze identiteit. Hoe anders is dat als je jezelf ziet als kind van God, zoals menig 19de-eeuwer deed. Was je niet de mooiste? Dat was dan zo. "Dan had je de pech dat je achteraan had gestaan bij het uitdelen. Het maakt veel uit of je je uiterlijk incorporeert in wie je bent, of dat je het als Gods wil beschouwt."

Een mooi mens, dat ging toen niet alleen over esthetiek. Een mooi mens was een goed mens, zegt Woertman, iemand die het goede deed. "Die definitie van een mooi mens heeft een langere traditie dan de onze."

De gegroeide welvaart en welzijn spelen een grote rol in het verschil tussen toen en nu: de enorme verbetering van de hygiëne, de ongekende stijging van de kwantiteit en kwaliteit van ons voedsel. We kunnen ons bij die tijd nauwelijks nog iets voorstellen, zegt ze. "We zijn er zover van afgeraakt, van overal de geur van zweet, van shirts die je best nog een week kon dragen, van dat je belangrijkste zorg was of je wel genoeg te eten had."

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Philip aan het einde van On Human Bondage niet blijft hangen aan een geelzuchtige of een bleekneusje, nee hij valt voor Sally. Een stadsmeisje dat in de zomermaanden met haar familie naar het platteland trekt om te helpen met de hop-oogst. Oh, die sterke, ronde armen. Oh dat gebruinde, gezonde gezicht. "Ze was als een plattelandsgodin", zucht hij. Eén brok kracht en welvaren. Net als wij eigenlijk.