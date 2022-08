Het grootste containerschip ter wereld inparkeren? Geen probleem voor Sebastiaan Weisman (45) . De loods zorgde er vanavond voor dat de Ever Alot - onder grote publieke belangstelling - veilig in de Amazonehaven aankwam. "Varen met zo'n schip is als rijden in de stad in een auto zonder remmen."

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij is van een afstand al groot, maar als de Orion langszij ligt, is de Ever Alot ronduit kolossaal. Weisman, bijna 2 meter lang, valt in het niet als hij door de loodsdeur binnengaat. Het gat van vier bij 4 meter lijkt een muizengaatje in de groene scheepshuid.

Geen acrobatische toeren

Hij heeft vandaag een makkie. In tegenstelling tot collega's die bij 'hun' schepen meters omhoog moesten via een touwladder, is Weismans oversteek bijna gelijkvloers. Door de duizenden containers aan boord ligt de Ever Alot diep in het water. Geen acrobatische toeren dus bij de overstap.

Een stuurman ontvangt hem in de deuropening, waarna de twee in de buik van het schip verdwijnen. Pottenkijkers zijn niet welkom, de Taiwanese rederij hanteert nog steeds strenge coronaprotocollen. Een lift zoeft de twee daarna naar boven, rechtstreeks naar de brug op de negende verdieping.

Het Beerkanaal inbochten

Loodsen besturen het schip niet zelf, maar geven koers- en vaaradviezen. Na een boks met de kapitein legt Weisman, al vijftien jaar in het vak, uit wat hij van plan is. Welke snelheden hij wil aanhouden, hoeveel sleepboten er komen assisteren en dat ze op het Beerkanaal een groot zeeschip moeten passeren. Kort samengevat: "Via de Maasgeul naar binnen, gecontroleerd vaart minderen, sleepboten vastmaken, Beerkanaal 'inbochten' en dan met zeer lage snelheid de Amazonehaven in."

De loods gaat aan boord. De loods gaat aan boord. Foto: Frank de Roo

Daar, bijna drie uur nadat hij aan boord kwam, breekt het spannendste deel van de trip aan. De 'Alot' staat vooral bekend om zijn lengte (400 meter) en breedte (61,5 meter), maar het onzichtbare deel van het schip is voor Weisman net zo belangrijk. Met een diepgang van 16,5 meter is er namelijk geen ruimte voor fouten. "Op sommige plekken, vlak bij de kade, hadden we minder dan een meter speling. Daarom gaat alles heel langzaam, easy, easy."

Enkele momenten eerder, bij binnenkomst van de haven, stond de bemanning nog druk te fotograferen. Het nautisch saluut van het havenbedrijf en de sleepboten van Boluda worden vastgelegd, maar ook de mensen op de kant staan vanaf nu in veel Taiwanese telefoons. "De bemanning kon dat onthaal ontzettend waarderen", zegt Weisman, die dit zelf ook niet eerder meemaakte. "Hartstikke leuk dat er zoveel bekijks was."

Gezonde spanning

Zenuwachtig is hij niet als hij zo'n drijvende kolos moet inparkeren, gezonde spanning voelt hij wel. "Varen met zo'n schip is als rijden in de stad in een auto zonder remmen. Je moet véél verder vooruit denken. Een noodstop maken is er niet bij, een schip op volle snelheid ligt pas mijlen verderop echt stil. Daarom varen we zeker in de haven heel gecontroleerd. Niet harder dan drie knopen, een kilometer of vijf, zes."

De Ever Alot komt aan in de haven van Rotterdam. De Ever Alot komt aan in de haven van Rotterdam. Foto: ANP

De Ever Alot ligt dit weekend nog bij de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte. Het is het grootste grootste containerschip ter wereld, maar eigenlijk is 'grootste' niet het juiste woord: er zijn veel meer schepen van deze gigantische afmetingen. Het schip dankt zijn recordstatus vooral aan het feit dat hij meer containers kan vervoeren dan zijn voorgangers.

Een containertje of twaalf

Het vorige record stond op naam van zusje Ever Ace, met een capaciteit van 23.992 TEU. De 'Alot' doorbreekt met 24.004 als eerste de grens van 24.000. Met een teenlengte verschil, want het verschil tussen beide schepen bedraagt ongeveer twaalf containers. Het record gaat binnenkort alweer aan gruzelementen. De MSC Tessa, begin deze maand in Sjanghai te water gelaten, heeft een capaciteit van 24.116 TEU.

Pilot onderweg naar het grootste containerschip ter wereld. Pilot onderweg naar het grootste containerschip ter wereld. Foto: Frank de Roo

Het aantal TEU's zegt overigens niets over de hoeveelheid containers die schepen aan boord hebben. Eén TEU is (twenty foot equivalent unit) is de maat van een standaardcontainer. Tegenwoordig worden vooral containers gebruikt van veertig voet. Het daadwerkelijke aantal 'dozen' aan boord ligt dus veel lager.

Haveneconoom Bert Kuipers van de Erasmus Universiteit toonde zich eerder zeer kritisch over de toenemende containercapaciteit. Hij pleit voor kleinere schepen en een geleidelijke aanvoer van containers. "Als die enorme schepen afmeren, komt er een ongelooflijke hoeveelheid containers aan land. Daardoor ontstaat er grote congestie op de terminals en in het achterland. Eigenlijk zijn die schepen een bron van kwaad, die veel ellende veroorzaken op de containermarkt."

Tientallen mensen verwelkomen het grootste schip ter wereld in Rotterdam. Tientallen mensen verwelkomen het grootste schip ter wereld in Rotterdam. Foto: MediaTV

Wat doet een loods?

Loodsen zorgen ervoor dat zeeschepen zo veilig en efficiënt mogelijk in- en uitvaren. In onze regio, van Europoort tot aan Moerdijk, zijn ongeveer 220 loodsen actief die jaarlijks 56.000 schepen begeleiden. Dat is geen eenvoudige klus in een drukbevaren gebied vol terminals, raffinaderijen en chemische fabrieken. Loodsen worden met een tender, een snel bootje, of bij zeer slecht weer met een helikopter naar het schip gebracht. Eenmaal aan boord helpt hij de kapitein en de stuurman bij het navigeren naar de aanlegplaats in de haven. Loodsen zijn 24 uur per dag beschikbaar, zeven dagen per week.