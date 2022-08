Hij was 17, te dik en onzeker. Een 'clown' die alles weg lachte om zijn ware gevoel te verbergen. Tot het roer resoluut om ging. Nu, zes jaar later, heeft Bilal Ourahou een 'fitclub'.

Hij lacht veel en graag, Etten-Leurenaar Bilal. Hij vindt het niet alleen belangrijk om een strak lichaam te hebben, maar hij wil ook blijheid uitstralen en dat gevoel overbrengen op anderen. Mensen die zich onzeker voelen over hun lichaam wil hij helpen daar iets aan te doen. "Er is veel mogelijk."

Dat weet hij als geen ander, want de te dikke zeventienjarige, die te horen kreeg dat zijn behandeling tegen obesitas stopgezet zou worden, viel vervolgens in vier maanden 25 kilo af.

Weegschaal

Ongezond, hij weet het. "Maar het was zo'n klap, dat moment dat ik dat hoorde. Ik zag alleen dat getal op de weegschaal: 84 kilo, in drie maanden zes kilo aangekomen. Wat er verder gezegd werd ging het ene oor in en het andere uit. Ik wist wel, ik moet nú iets doen."

Bilal met twee mede-sportschooleigenaars Alec Valkenburg (midden) en Ali Imran Tufekci. Bilal met twee mede-sportschooleigenaars Alec Valkenburg (midden) en Ali Imran Tufekci. Foto: Raemy Abdelsalam

Hij wist als kind al dat hij een eigen sportschool wilde hebben en dat doel zou behaald worden. Zoals hij ook al op het Munnikenheide wist dat het niet bij een mbo-opleiding (technisch specialist personenauto's niveau 4) zou blijven. Hij klom op naar het hbo (automotive engineer).

Auto-ongeluk

Met twee vrienden (Ali Imran Tufekci en Alec Valkenburg) ging hij als lifestylecoach aan de slag in Breda. In mei vorig jaar openden ze hun A-Next Gen (met A van Active Lifestyle Club) in een grote loods met verdieping aan de Florijnstraat 4B, met fysiotherapeut Roel van der Veen en Akin Kara, die er zijn kickbokslessen geeft.

Een maand later, op 6 juni 2021, leek de sportcarrière van Bilal letterlijk met een klap te eindigen op het moment dat hij zijn droom net verwezenlijkt had. Een vrachtwagenchauffeur die van links kwam, om de hoek van de sportschool, zag de wagen met Bilal over het hoofd. Hij raakte, zegt hij, niet alleen fysiek maar ook mentaal compleet verkrampt. Geestelijk is het ook nog niet wat het zijn moet, vindt hij zelf. "Ik ben nog bang om terug te vallen."

Sixpack

Fysiek blijft hij stappen maken, toont hij op foto's. Te zien is de 'oude' Bilal, met zwembandjes, gevolgd door kiekjes van zijn transformatie naar een 23-jarige met een al flink gespierde torso inclusief sixpack. Maar het lichaam is nog niet af, bezweert hij. Er moeten kilo's bij. Spiermassa wel te verstaan.

In de fitclub proberen hij en zijn vrienden mensen naar een gezondere leefstijl te helpen, door gezonder te eten, meer te bewegen, te sporten. Bilal: "Je gaat je vanzelf lekkerder voelen, energieker, je bent niet meer de hele dag suf."

Als ervaringsdeskundige weet hij dat mensen zich in een strakker lichaam vaak ook zekerder voelen. "Hoe erg het ook is, zo werkt het vaak wel. Ik werd als te dik kind niet gekozen als er partijtjes moesten worden gevormd bij voetbal en ik werd ook pas gevraagd voor het tweede team van Internos toen ik zo veel afgevallen was."

Volhouden

"Het volhouden, dat is vaak moeilijk. Vaak stoppen mensen als ze hun doel bereikt hebben. Als je je lichaam niet in conditie houdt en je oude gewoontes weer oppakt, zitten die verloren kilo's er zo weer aan. Maar als je echt gemotiveerd bent en doorzet, is er veel te bereiken."