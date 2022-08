Ryanair biedt voortaan geen vliegtickets van 10 euro meer aan heeft topman Michael O'Leary gezegd tegen BBC Radio 4. Eerder dan milieuoverwegingen ligt de hoge prijs van kerosine ten grondslag aan de beslissing van de lagekostenmaatschappij.

"Onze aanbiedingen van 0,99 cent of 9,99 euro zie je de komende jaren niet meer", stelt O'Leary. Een ticket bij Ryanair wordt in vijf jaar tijd een tientje duurder. Daarmee stijgt de gemiddelde ticketprijs van 40 euro naar 50 euro. In die prijs zijn de hogere kosten voor kerosine opgenomen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne nam de prijs daarvan, net als van andere brandstoffen, flink toe.

Wie nu met de Ierse prijsvechter van bijvoorbeeld Eindhoven naar Barcelona wil, telt slechts een paar tientjes neer. Dat is veelal exclusief bagagekosten en beenruimte. Ondanks de inflatie verwacht O'Leary dat mensen nog altijd meer dan minder van dergelijke vluchten willen maken. Er is Ryanair veel aan gelegen de ticketprijs laag te houden. "Wij denken dat mensen vaak zullen blijven vliegen, maar dat ze meer prijsgevoelig worden."

Wijzen naar luchtvaart 'misplaatst'

Op de prijzen van Ryanair en andere lagekostenmaatschappijen klinkt al langer kritiek. Commerciële luchtvaart zorgt voor 6 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Stuntprijzen voor korte vluchten zouden mensen afhouden van alternatieve manieren om te reizen, bijvoorbeeld per trein.

"Misplaatst", noemt O'Leary die focus op de verantwoordelijkheid van de luchtvaartsector. Het probleem ligt vooral bij de auto, stelt hij. Vervang die eerst maar eens door elektrische exemplaren. Ryanair investeerde naar eigen zeggen al in zuiniger vliegtuigen, dus O'Leary vindt dat de prijsvechter z'n bijdrage aan de terugdringing van broeikasgassen al heeft geleverd.

"Het is hoog tijd om zaken als geluidsoverlast, rotzooi en de schadelijke uitstoot van vliegreizen te gaan doorberekenen in de ticketprijzen", stelde hoogleraar toerisme Jan van der Borg van de Universiteit van Venetië eerder deze zomer tegen de Volkskrant. "Pas dan zullen toeristen misschien gaan afwegen of het nou echt zo nodig is om anderhalve dag naar Málaga te gaan om in een Spaanse Bijenkorf rond te dwarrelen, of op een terras aan een Heineken te nippen."

Stakingen in Spanje en België

Ook Ryanair schrapte de voorbije maanden vluchten als gevolg van chaos op de luchthavens. Topman O'Leary heeft 'heel weinig sympathie' voor de luchthavens, die hij verantwoordelijk acht voor het tekort aan beveiligingspersoneel. Dat Ryanair zelf geen personeelstekort heeft, komt volgens de O'Leary deels door de 'moedige' beslissing om in november 2021, toen de omikronvariant nog grote invloed had op de maatschappij, al nieuw cabinepersoneel en piloten op te leiden.

Een deel van het Spaanse personeel van Ryanair kondigde onlangs aan eenmaal per week te gaan staken tot januari. Het bedrijf moet onder meer de lonen verhogen tot het niveau van voor de pandemie, vinden ze. Ook in België staakten werknemers van Ryanair onlangs voor meer salaris.

In het interview met de BBC noemt O'Leary de Brexit een "ramp voor het vrije verkeer van werknemers" die bijdraagt aan het personeelstekort in de Britse luchtvaartsector. Hij vindt vertrekkend premier Boris Johnson een 'ambitieuze idioot' en roept de volgende regeringsleider op een vrijhandelsverdrag te sluiten met de Europese Unie.