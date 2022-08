Met haar bandura en stem van kristal stond ze op de podia van theaters in de hele wereld. Nu treedt de Oekraïense Oksana Kikavska-Davydova op in zorgcentra in de regio. Vorige week ontroerde ze met haar muziek de bewoners van Vitalis Engelsbergen in Eindhoven.

De frêle muzikante uit Kyiv, kortweg Oksana genoemd, volgde haar muzikale opleiding aan het conservatorium in haar vaderland. Ze is veelzijdig, speelt ook piano en zingt als een nachtegaal de traditionele Oekraïense liedjes. Daarbij begeleidt ze zichzelf op de bandura, een Oekraïense harp die uiterlijk lijkt op een citer, of zelfs een luit. Bovendien werkte ze naast haar optredens haar leven lang ook als muziekdocent en koordirigent.

Bombardementen

Tot februari dit jaar en alles, alles veranderde. Oksana kijkt me indringend aan en vertelt: "Na de eerste bombardementen in Kyiv op 24 februari dit jaar zeiden mijn zoon Vlas en schoondochter Yana meteen al dat mijn man en ik daar weg moesten. Zij wonen hier al enkele jaren met hun dochtertje, in Heeze."

"Maar ik wilde niet weg. Kyiv is mijn stad, Oekraïne mijn land. Toch bleven de kinderen aandringen en uiteindelijk hebben we Oekraïne verlaten. Eerst met de auto naar Polen, vervolgens met het vliegtuig naar Eindhoven. Op 10 maart zijn we hier aangekomen."

De zangeres en banduriste vervolgt: "Ik was wanhopig en mijn ziel is nog steeds daar. We hebben het land dan wel verlaten, maar heel Oekraïne is voor altijd ons thuis." Oksana is blij dat zij en haar landgenoten hier nu rustig kunnen leven, maar verdrietig over de oorlog die nog steeds voortduurt en mensenlevens kost. "Of mijn huis nog overeind staat weet ik niet zeker, maar dat is ook niet zo belangrijk. Dat er zo veel mensen sterven, dat vind ik het allerergst."

Dankbaar voor de hulp

Al voor de oorlog in Oekraïne uitbrak, hielp Oksana kinderen die dat nodig hadden waar ze kon en wil dat nu, vanuit haar onderkomen in zorgcentrum Ekelhof, ook blijven doen. "Ik ben erg dankbaar voor de hulp die we hier hebben gekregen. Eerst bij een gezin in Bladel, nu hier in Eindhoven, op een 'eigen stekje'. Al willen we natuurlijk terug zodra de oorlog voorbij is en ons nuttig maken voor onze stad- en landgenoten. Maar mijn voorlopige doel is nu mijn muziek over te dragen aan de mensen hier. Als een bedankje van alle Oekraïners die hier hulp hebben gevonden."

Het gaat om de menselijkheid

Oksana hoopt dat ze de komende tijd meer opdrachten krijgt voor concerten en zo op haar manier haar steentje kan bijdragen aan hoop en vrede. "Want werk is werk, het gaat mij puur om de menselijkheid. In Oekraïne, in Nederland en in de hele wereld."

Dan staat de zangeres resoluut op, pakt haar bandura en neemt plaats op het podium met haar schoondochter Yana naast zich. Ze speelt, ze zingt. Met hart en ziel. Over haar land, over de kracht van de viool, over haar gedachten, over de liefde en het geloof. Als de concertbezoekers van Ekelhof haar daarvoor belonen met een daverend applaus, staat de tengere, krachtige vrouw in het wit op en zegt in zuiver Nederlands: dank u wel.