Zo machtig en toch zo menselijk: superhelden zijn net Griekse goden. Tijdens de expositie The Art of DC zijn ze van dichtbij te bewonderen.

De échte pakken die Christopher Reeve meer dan veertig jaar geleden droeg in Superman. De motor waarop Batman rijdt in The Dark Knight. Oorspronkelijke tekeningen van de oudste superheldenstrips. Als je er niks mee hebt, lijkt de nieuwste expositie van Forum Groningen misschien saai. Maar voor fans is ze niets minder dan een bedevaartsoord − inclusief relikwieën.

The Art of DC - The Dawn of Super Heroes staat geheel in het teken van de stripfiguren van DC Comics. Denk aan Batman en de Joker, Wonder Woman en natuurlijk Superman. Aan de muren van twee grote zalen hangen honderden tekeningen, en in de ruimtes staan kostuums en andere objecten uit vier decennia aan superheldenfilms en -series.

Want de verhalen van deze helden en schurken zijn al door veel filmmakers verteld. Eén reden voor het aanhoudende succes is dat elke generatie een eigentijdse kijk geeft op de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Je ziet het zelfs aan de outfits op de expositie. Het pak uit de optimistische Supermanfilm uit 1978 is sprankelend, lichtblauw met een felrode cape en kanariegele riem. Het pak van de grimmige Superman uit 2013 is grauwer en donkerder.

825 duizend euro voor een tekening

"Het Forum is het laatste museum in Europa waar de tentoonstelling te zien is", vertelt directeur Hans Poll. Enthousiast laat hij wat pronkstukken zien, zoals een tekening van Superman met een adelaar op zijn arm, uit 1942. "Deze is verzekerd voor 825 1.000 euro. Het is de originele tekening op basis waarvan de kaft van een vroege Supermanstrip is gemaakt."

Toen Superman in 1938 begon, was hij de eerste superheld. In mei 1939 volgde Batman. En in 1941 ontstond de eerste vrouwelijke superheld, Wonder Woman. Alle drie zijn in Groningen volop vertegenwoordigd, maar de mannen het meest. Desgevraagd vertelt Poll wat een en ander waard is. Reeve's Supermanpak is verzekerd voor een ton. Batmans motor, de 'Batpod', voor 134 1.000 euro.

Veel geld, maar voor liefhebbers heeft de collectie vooral emotionele waarde. Hier verzameld zijn de strips waarmee bezoekers opgroeiden, de kledij die hun favoriete acteurs droegen in hun favoriete films. Sommige bezoekers van het Forum zijn zelf ook verkleed, zegt de directeur. "Op de openingsdag mocht iedereen die verkleed kwam als een superheld of superschurk gratis naar binnen. Daar kwamen veel gezinnen op af - de verklede mensen waren bijna allemaal kinderen."

Verkleedfeestje

Op deze maandagochtend loopt er maar één gekostumeerd duo door het Forum. Moeder Amy Franken is gekleed als Wonder Woman zoals in de tv-serie uit de jaren zeventig. Haar vijfjarige zoon Moos is gekomen als Spider-Man − strikt genomen geen held van DC Comics maar komt uit de koker van concurrent Marvel, zoals ook Captain America en The Incredible Hulk.

"Hij is de oudste van mijn drie zoons", vertelt Franken. "Dus ik ben me er al op aan het voorbereiden dat wij nog lang niet uit de superheldenfase zijn − nog láng niet. Niet dat het erg is. Ik vind het zelf ook cool. Hoe superhelden boven de mens staan met hun krachten, dat is toch een mooi idee? Ik heb de meeste films gezien, en mijn broertje legt me altijd uit hoe de verhalen en personages met elkaar verbonden zijn."

De meeste superheldenfilms van tegenwoordig staan niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van een uitgebreid filmuniversum. Wat Superman doet in zijn film, kan beïnvloeden wat er met Batman gebeurt in zijn film. Daarom gingen ze met elkaar op de vuist in Batman v Superman (2016), om vervolgens in Justice League (2017) zij aan zij te strijden, met ook Wonder Woman, Aquaman en andere helden.

"Op een dag snap ik hoe het zit met al die superhelden", zegt Franken. "Nu weet ik er nog niet zoveel van. En Moos zeker niet, die kijkt gewoon graag naar de tekenfilms. We zijn hier dan ook om wat meer over de helden en hun oorsprong te leren. Toch Moos?"

"Ja", antwoordt de vijfjarige, al weet hij naar eigen zeggen al veel over superhelden. Zijn favoriet? "De Joker, omdat die heel gek en boos is. Hij zit ook in de LEGO-Batman-film."

De vijfjarige Moos maakt een foto van zijn moeder, Amy Franken, verkleed als Wonder Woman. De vijfjarige Moos maakt een foto van zijn moeder, Amy Franken, verkleed als Wonder Woman. Foto: Reyer Boxem

Geliefde kwaardaardige clown

De Joker, die kwaadaardige clown en aartsvijand van Batman, blijkt in Groningen populair − en niet alleen bij kleuters. Ook de 32-jarige Robert Uilenberg noemt hem als zijn lievelingspersonage. Hij is vandaag met zijn vrouw en baby bij de tentoonstelling, waar hij met genoegen kijkt naar de vele strips en ook tekeningen die zijn gebruikt om de sfeer en stijl van de films te bepalen.

"Ik heb vroeger zelf veel getekend", vertelt Uilenberg. "Mijn vader had vroeger veel comics, die hij denk ik van kinds af aan verzamelde. Daardoor werd mijn interesse gewekt. Ik heb die strips van hem gekregen, en koop soms nieuwe comics bij een speciaalzaak. Vooral van de Joker − ik heb altijd meer gehad met de bad guys dan met de helden."

Zijn favoriete versie van de Joker is die van Heath Ledger, in de film The Dark Knight (2008). "Hoe nep het ook is, het kwam heel echt over." In het Forum is de paarse jas die Ledger als de Joker aanhad te zien. "Dat wat hier tentoongesteld wordt echt in die film is gebruikt, maakt het wel speciaal", zegt Uilenberg.

Joker-fan Robert Uilenberg staat met zijn gezin bij de 'Batpod' uit The Dark Knight (verzekerd voor 134 1.000 euro). Joker-fan Robert Uilenberg staat met zijn gezin bij de 'Batpod' uit The Dark Knight (verzekerd voor 134 1.000 euro). Foto: Reyer Boxem

Veel sterren speelden de Joker door de jaren. Recent nog, in 2019, Joaquin Phoenix in Joker ("ook erg goed", vindt Uilenberg) en dertig jaar eerder Jack Nicholson in Batman ("heb ik minder mee"). Iedere acteur speelt een net wat andere versie van het personage, met een net wat ander verhaal in een net wat andere wereld. Dat geldt ook voor de diverse acteurs achter Batman (onder wie George Clooney en Ben Affleck) en Superman.

Het pantheon en de Olympus

Ondertussen maken de complexe relaties tussen de helden, die geregeld in elkaars films opduiken, het geheel extra boeiend voor oplettende fans. Zo vormen de superhelden samen een pantheon, met het Forum in Groningen als tijdelijke Olympus.

"Superhelden zijn de Griekse goden van deze tijd", zegt regisseur Patty Jenkins in een video die te zien is bij de tentoonstelling. Ze regisseerde Wonder Woman (2017), over een vrouwelijke superheld die de dochter is van oppergod Zeus en koningin der Amazonen Hippolyta.

Toen Jenkins als meisje Christopher Reeve als Superman zag, voelde zij zich zelf Superman. Voor haar draait een superheldenfilm in de kern niet om het hebben van superkrachten. "Het is een medium om verhalen te vertellen over ambitie, uitgedaagd willen worden, groots willen zijn en de wereld willen veranderen."

Of we daar over honderd jaar nog steeds superhelden voor gebruiken, vindt ze de verkeerde vraag. "Je kunt net zo goed vragen of Griekse en Romeinse mythen blijvertjes zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het verhaal dat je met Griekse en Romeinse mythen vertelt."

Bezoekers van het Forum Groningen bewonderen het kostuum, zwaard en schild uit Wonder Woman. Bezoekers van het Forum Groningen bewonderen het kostuum, zwaard en schild uit Wonder Woman. Foto: Reyer Boxem

Superman: de man van staal

Superman is een alien van de planeet Krypton en de eerste superheld die voor een stripboek werd bedacht. Het eerste verhaal waarin hij voorkwam verscheen in 1938, het jaar daarop kreeg hij zijn eigen comics. Toen schrijver Jerry Siegel and tekenaar Joe Shuster hem bedachten waren zijn achtergrond en vooral zijn krachten tamelijk anders dan nu. Zo kon hij aanvankelijk heel hoog springen, maar niet vliegen.

Wat niet is veranderd, is zijn alter ego. Wanneer hij geen heldendaden aan het verrichten is, gaat hij door het leven als journalist Clark Kent. Dat niemand hem herkent omdat hij als Clark een bril draagt, is altijd vrij ongeloofwaardig geweest. In de recentere Supermanfilms prikt zijn collega-verslaggever Lois Lane daar direct doorheen.

Batman: de held zonder superkrachten

Hij is sterk, geniaal en vastberaden, maar Batman − bedacht door Bob Kane en Bill Finger − heeft geen enkele daadwerkelijke superkracht. Hij is eigenlijk een gewone man genaamd Bruce Wayne. Nou ja, gewoon, hij is wel een miljardair (oorspronkelijk miljonair) die is opgevoed door zijn butler Alfred. Zijn ouders werden vermoord door een crimineel toen Bruce een kind was.

Misdaad bestrijden als de Batman is zijn vorm van wraak. Gotham, de fictieve stad waar Batman woont, is een verdorven, verloederde versie van New York. (Supermans stad Metropolis is ook deels gebaseerd op The Big Apple, maar dat is juist een geïdealiseerde variant.)

Wonder Woman: de eerste feministische superheld

Wonder Woman was van meet af aan bedoeld als feministisch boegbeeld. Het personage is bedacht door William Marston en zijn vrouw Elizabeth Marston, als sterk vrouwelijk voorbeeld voor meisjes. In de stripboeken van de vroege jaren veertig verliet ze het eiland waar ze opgroeide met de Amazonen, om te vechten tegen de Duitsers. De film uit 2017 vertelt hetzelfde verhaal maar dan tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Dat haar bekendste wapen een lasso is, is waarschijnlijk omdat William Marston een liefhebber was van bondage. Het thema van vastbinden en vastgebonden worden kwam opvallend vaak voor in Wonder Womans vroege verhalen. Onder latere schrijvers werd het minder prominent.