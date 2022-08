Een helikopter van de luchtmacht speelde dinsdag met een enorme waterzak een cruciale rol tijdens de duinbrand bij de Zeeuwse Brouwersdam. En met de aanhoudende hitte komende dagen staan ze op vliegbasis Gilze-Rijen op scherp.

'Spijkerpoepen voor gevorderden' noemen de vliegende brandblussers hun werk gekscherend als ze voor hun helikopter op thuisbasis Gilze-Rijen vertellen hoe ze het vuur afgelopen dinsdag uit kregen. Want probeer het maar eens. Vanaf een meter of 50 al vliegend een waterzak gevuld met 2000 liter water precies op de vlammen te laten ploffen.

En toch is dat wel toevertrouwd aan vlieger Hylke (30) en loadmaster Wouter (29) als ze dinsdagmiddag rond 17.00 uur worden gealarmeerd. Wouter staat nog in de sportschool, Hylke heeft net zijn zoontje bij de opvang opgehaald. "Dan moet ik echt de auto met de cruisecontrol rijden, want na zo'n melding is het moeilijk om mijzelf aan de snelheid te houden. Dit is het moment waar je voor traint. We kunnen nu echt iets gaan betekenen."

Vlieger Hylke (rechts) en loadmaster Wouter blusten de vlammen van de duinbrand bij de Brouwersdam vanuit de lucht. Vlieger Hylke (rechts) en loadmaster Wouter blusten de vlammen van de duinbrand bij de Brouwersdam vanuit de lucht. Foto: Jeffrey Groeneweg

2500 liter water

Binnen anderhalf uur hangen ze met hun Cougar-helikopter − liefkozend 'Benny the Ball' genoemd − boven het Grevelingenmeer en laten ze voor de eerste maal hun feloranje bambi bucket het water in zakken. Zo'n 2500 liter past in die waterbuidel, maar de bemanning kiest ervoor om 20 procent minder mee te nemen. Dat vraagt minder van het toestel, waardoor ze sneller heen en weer kunnen en dus net iets vaker water kunnen gooien.

Met een welgemikte 'drop' valt er 2000 liter water op het vuur. Met een welgemikte 'drop' valt er 2000 liter water op het vuur. Foto: AS Media

Op de grond heeft intussen coördinator Noud (32) van het 'mobiele-luchtoperatieteam' positie ingenomen en stuurt hij na overleg met de brandweer de bemanning aan. Hylke en Wouter mogen nog heel even zelf kiezen waar ze de eerste waterzakken neergooien. Straks bepalen ze waar ze waterlijnen optrekken om te voorkomen dat het vuur overslaat of waar ze juist met met welgemikte drops het vuur bestrijden.

Als vlieger Hylke boven de brandhaard scheert, kruipt loadmaster Wouter op zijn buik naar de deur, steekt zijn hoofd naar buiten en probeert zo goed mogelijk de waterzak op de vlammen te mikken. Dat is zo makkelijk nog niet. Hij moet rekening houden met de vliegsnelheid, met de windrichting en met hoelang het duurt voordat het water helemaal uit de zak is gelopen. Dat laatste duurt vier seconden om precies te zijn, weet Wouter inmiddels na talloze oefeningen. "Als je goed gooit, begint het meteen te roken en als je geluk hebt, is het vuur meteen uit." Is dat niet het geval, dan volgt vaak nog een run. En nog één. Net zolang tot er geen vlam meer is te zien.

Zo'n 2500 liter water past er in deze waterzak. Zo'n 2500 liter water past er in deze waterzak. Foto: Jeffrey Groeneweg

Oorlog met de vlammen

Elke vier tot vijf minuten vliegen ze zo heen en weer tussen de vuurlinie en het Grevelingenmeer. Het is net oorlog, maar dan met de vlammen. Hun spectaculaire operatie trekt veel bekijks. Mensen varen zelfs met bootjes het meer op om van dichtbij te kijken hoe Wouter met zijn bucket 2000 liter water opslurpt. Daar is de bemanning niet altijd even gelukkig mee. Eén keer wilde vlieger Hylke net water halen, maar nam een schipper zijn plek in. Oppassen is het soms ook met mensen die wel heel dicht bij het vuur staan om te kijken. Wouter koos er eenmaal voor het water niet te laten vallen, want zo'n 'douche doet behoorlijk pijn'.

De brand bij Brouwersdam was de eerste uitruk van dit jaar voor de luchtmacht. Volgens brandweercoördinator van de vliegende blusoperatie Christiaan Velthausz was hun helikopter bij uitstek geschikt voor deze klus. Het duingebied was slecht toegankelijk en er werd een bungalowpark bedreigd. Maar ook als branden onbeheersbaar zijn geworden, is de helikopter een enorme steun voor de brandweermensen op de grond. "In 80 procent van de gevallen gaat het om natuurbranden, maar we hebben ook weleens geassisteerd bij een aantal branden in vuilstorten en zelfs bij een brand in een cacaoloods."

De Cougar-helikopter - liefkozend 'Benny the Ball' genoemd. De Cougar-helikopter - liefkozend 'Benny the Ball' genoemd. Foto: Jeffrey Groeneweg

Slechts één keer in het nog maar twintigjarige bestaan van dit gespecialiseerde team gaf Velthausz een negatief advies. Dat was bij de brand in de tv-toren in Hoogersmilde in 2016. Het vuur zat zo hoog dat een helikopter wellicht uitkomst had kunnen bieden, dachten de brandweermensen op de grond. "Maar het is een hele kunst het water precies op de toren te mikken en het zou te lang duren voordat de helikopter er kon zijn."

Scherp

Met de aanhoudende hitte van de komende dagen zijn de mannen op Gilze-Rijen in de hoogste staat van paraatheid. Tussen de normale werkzaamheden door checken ze net iets vaker de nieuwssites om te kijken of er nog branden zijn. Het kan zomaar leiden tot een nieuwe inzet. Iets dat in de toekomst door de klimaatverandering zeker vaker gaat gebeuren, verwachten ze bij de brandweer en de luchtmacht. Loadmaster Wouter kan er prima mee leven. Als hij moet kiezen tussen een missie als boordschutter in een ver land of branden blussen dicht bij huis, dan weet het wel. "Ik krijg hier veel meer het gevoel dat ik iets goeds aan het doen ben. Hier heeft de Nederlandse burger iets aan."