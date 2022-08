Zeker zes Nederlanders zijn de afgelopen periode omgekomen tijdens om bergwandelingen. Door extreme droogte liggen bergpaden er slecht bij en vallen er rotsblokken uit smeltende gletsjers.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De afgelopen weken kwamen er opmerkelijk veel Nederlandse bergbeklimmers om in de Alpen. Tijdens gewone wandeltochten en lastigere beklimmingen verongelukten tot zover bekend zeker zes Nederlanders.

In de Franse Ardèche kwam vorige week een echtpaar om het leven. Een 72-jarige man probeerde hulp te halen voor zijn onwel geworden vrouw (66), maar viel zelf en kreeg een hartstilstand. Woensdag overleed een bekende Nederlandse bergbeklimmer, Roland Bekendam (64), tijdens het beklimmen van de Zwitserse Täschhorn. Hij viel van een richel op 3910 meter hoogte.

"Het zijn opvallend veel ongelukken in korte tijd", zegt Robin Baks, directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Toch is het volgens Baks niet duidelijk of er nu meer Nederlanders verongelukken dan in voorgaande jaren, de cijfers worden pas na de zomer bekend.

Rotsblokken en droogte

Wel weet hij dat er sprake is van verhoogde veiligheidsrisico's in Europese hooggebergten. "Het is echt exceptioneel slecht", zegt Baks. "Het is er enorm droog, waardoor stenen loskomen en verschuiven." Dat kan bijvoorbeeld komen door smeltende gletsjers, waardoor stenen uit het ijs glijden.

Op de Mont Blanc wordt het beklimmers haast onmogelijk gemaakt om via het dorpje Saint-Gervais-les-Bains de top te behalen. De burgemeester van het dorp vindt de tocht zo onverantwoord dat hij een borgsom van 15.000 euro eist van beklimmers die het toch wagen om te gaan klimmen. Volgens de burgemeester is de borg nodig om te anticiperen op de kosten van een redding of begrafenis. Robin Baks zegt dat er bij een bepaalde passage van de Mont Blanc sprake is van 'vallende rotsblokken zo groot als koelkasten'.

Door de droogte zijn paden op veel meer bergen in Europa minder goed begaanbaar en glijden wandelaars sneller uit. Baks: "Alles is stoffig en ligt los".

Nieuwe klimmers

Naast de extreme droogte en warmte bestaat er nog een mogelijke verklaring voor de ongelukken in de bergen. Wandelen en klimmen is tijdens corona populairder geworden bij een jongere generatie. De NKBV heeft een kwart meer leden in de categorie 20-35 jaar dan voor de pandemie. Jaarlijks vinden de meeste reddingen van beklimmers plaats in die leeftijdsgroep.

"Ze hebben minder ervaring en willen een bergtocht nog weleens onderschatten", zegt Baks. "Je moet weten hoe een gps werkt, voorbereid zijn op slecht weer en kennis hebben van het terrein." Daarom organiseert de NKBV ieder jaar cursussen in de aanloop naar het klimseizoen. Dit jaar namen ongeveer 750 mensen deel. In totaal gaan jaarlijks bijna een miljoen Nederlanders op vakantie naar de Alpen.

Ondanks de nonchalance bij sommige jonge klimmers kwamen de afgelopen weken hoofdzakelijk oudere mensen om het leven. Baks weet nog weinig van de toedracht van de ongelukken "Maar bij een derde van de ongelukken met senioren is er doorgaans sprake van hartfalen".

De komende tijd zal de NKBV via politierapporten proberen meer te weten te komen over de noodlottige ongevallen. Tot die tijd drukt Baks klimmers op het hart: "Ga niet over je grens. Je bent met vakantie, het is geen heilig moeten."