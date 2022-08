Het verdriet van de Zuiderzee, locatietheater aan de Friese IJsselmeerkust, onderzoekt wat er voorgoed verloren ging door de aanleg van de Afsluitdijk.

Op 10 juli 1933 ging Doede Mulder naar de dijk, achter de Grote Kerk van Hindeloopen. Hij liep het IJsselmeer in en verdronk. Omdat hij een goede zwemmer was, had hij om zijn middel een riem met lood gegespt zodat hij onder water zou blijven. Op de kade had hij zijn pet gelegd.

Doede Mulder was 51 jaar toen hij stierf. Hij kon het niet verkroppen dat door de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 zijn leven als Zuiderzeevisser werd verwoest, dat hij als het ware overbodig was geworden. Hij en zijn vier vissende broers zagen het als een doodsteek voor de visserij: de Zuiderzee werd IJsselmeer, het zoute water zou eerst brak en later zoet worden, de haring en de ansjovis zouden verdwijnen, en ook de getijden. "Ze maken stratenmakers van ons", had Doede gezegd. Zijn familieleden zagen dat hij steeds somberder werd en met zelfmoord dreigde. Toen zij dat aan de huisarts vertelden, was het antwoord: "Iemand die het zegt, doet het niet."

Doede Mulder deed het wel.

Zijn broers visten door, maar op andere boten en op andere wateren. Een van hen was Jan Mulder, de vader van Tine Nieuwland-Mulder, nu 78 jaar en vrijwilliger bij Museum Hindeloopen. Daar leidt ze stadswandelingen voor toeristen, desgewenst in originele Hindelooper klederdracht. Komende zondag zit Tine Nieuwland-Mulder op de tribune bij de voorstelling Het verdriet van de Zuiderzee, een coproductie van Orkater en Schouwburg De Lawei in Drachten. Een voorstelling over wat het afsluiten van de Zuiderzee betekende voor de bewoners rondom de zee, maar ook voor de natuur, de cultuur, het landschap, de vissen, de vogels, het water.

De Grote Kerk en het stadhuis (het tegenwoordige Museum Hindeloopen) aan de Dijkweg van Hindeloopen, in 1918. De Grote Kerk en het stadhuis (het tegenwoordige Museum Hindeloopen) aan de Dijkweg van Hindeloopen, in 1918. Foto: Nationaal Archief

Het verdriet van de Zuiderzee wil vooral de andere kant van het vooruitgangsdenken dat aan de bouw van de Afsluitdijk ten grondslag ligt, laten zien. Destijds was de euforie groot: door de afsluiting werd het veiliger, de inpoldering betekende meer woonruimte, meer boeren, meer bedrijven, economische groei. Maar daardoor ging de visserij grotendeels verloren en veranderde het leven van veel mensen die aan de voormalige zee woonden.

Tine Nieuwland-Mulder is blij dat die keerzijde nu in een theatervoorstelling wordt getoond. "De aanleg van de dijk heeft niet alleen diepe wonden in onze familie geslagen, maar ook de hele gemeenschap veranderd. Mijn vader sprak weinig over wat er met zijn broer was gebeurd, maar ik merkte aan alles dat het hem niet losliet. Als wij met de auto een ritje door de Noordoostpolder maakten zei hij altijd: kijk, dit was de beste visgrond voor paling. Hij heeft na de afsluiting nog een aantal jaren elders gevist en kreeg in 1954 een baan bij een kaasfabriek in Workum. Moet je nagaan: van de vrije natuur belandde hij tussen de vier muren van een fabriek. Het enige voordeel was dat hij daar kazen moest kantelen in het zoute water: zijn handen waren aan het zoute water gewend."

Windmolens in het IJsselmeer. Windmolens in het IJsselmeer. Foto: Erik Smits

In de Friese bioloog Theunis Piersma vindt Nieuwland-Mulder, wat haar gemengde gevoelens over de verandering van Zuiderzee in IJsselmeer betreft, een geestverwant. Hij schreef in het boek Alles wordt anders (2000) een hoofdstuk onder de titel Zuiderzeeblues, waarin hij aan de hand van oral history en eigen ervaringen gewag maakt van grote sociale ontwrichting in het gebied rond het IJsselmeer. Niet alleen gingen beroepen als stadsjager, wilsterflapper (vogelvanger) en rietsnijder verloren, ook veel diersoorten verdwenen.

Uit Zuiderzeeblues: "Ieder dorp of stadje rond of in de Zuiderzee had zijn eigen scheepstype, eigen vistuig, taalgebruik en klederdracht. Deze culturele diversiteit weerspiegelde het relatieve isolement waarin de mensen honderd jaar geleden leefden, maar ook een tot de verbeelding sprekende ecologische diversiteit die de mensen dwong tot een veelheid aan overlevingsstrategieën."

Piersma's artikel ligt ten grondslag aan deze nieuwe locatieproductie van Orkater, die wordt opgevoerd op het klif van Oudemirdum aan de Friese IJsselmeerkust. Regisseur en tekstschrijver Geert Lageveen (van oorsprong Fries) was al enige tijd op zoek naar een geschikt onderwerp voor zijn nieuwe voorstelling als opvolger van Lost in the greenhouse (2018), de locatievoorstelling over seizoenarbeiders in de glasbouw, opgevoerd in tomatenkassen in Sexbierum. En toen stuitte hij op het artikel Zuiderzeeblues van Piersma.

Lageveen: "Iemand vertelde mij dat er een man in Friesland was die verkondigde dat als de Afsluitdijk vandaag de dag zou worden bedacht, hij niet op deze manier gebouwd zou worden. Hoe kan dat, vroeg ik mij af, want die dijk heeft ons toch beschermd tegen het water en voor nieuw land gezorgd? Zodoende kwam ik bij Theunis terecht. Hij vertelde me onder meer dat sinds 2021 ecocide, het bewust vernietigen van de natuur, door het Europees Parlement wordt erkend als een misdaad. De aanleg van de Afsluitdijk kun je als ecocide beschouwen: er werd een zee vermoord. Altijd is er volop aandacht geweest voor de voordelen van de dijk, maar nooit voor wat er allemaal verloren is gegaan."

Rijkswaterstaat

Aan de rand van Oudemirdum waar Het verdriet van de Zuiderzee wordt opgevoerd, is het uitzicht op een warme zomerdag weids en rustig. Aan de ene kant het windmolenpark bij Lelystad, aan de overkant de toren van de Drommedaris, de oude stadspoort van Enkhuizen, en rechts in de verte de contouren van de Afsluitdijk.

Piersma: "Als je naar het bezoekerscentrum aan het begin van de Afsluitdijk gaat, zie je vooral de dikke pik van Rijkswaterstaat die daar vol trots wordt getoond. Fantastisch, wat een triomf, dat we in 1932 zo'n groot zeegat konden dichten! - dat is daar de teneur. Dat was ook zo, maar ik vind het een gemiste kans dat de andere kant van dat succesverhaal er totaal niet aan bod komt. Ik ben hier opgegroeid en heb van jongs af aan het gevoel gehad dat het aanleggen van die dijk een immens ecologisch verlies betekende. Ik vond het maar niks, dat zoete, groene brakke water, met al die algen waar je pukkeltjes van kreeg."

Bioloog Theunis Piersma (64) is hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Hij reist voor zijn onderzoek al een leven lang de trekvogels achterna, onder meer naar Mauritanië. Achter in de trailer in Oudemirdum waarin de technici en acteurs bivakkeren, houdt hij een bevlogen betoog over verleden, heden en toekomst van trekvogels als goudplevieren en dunbekwulpen.

Piersma: "Er zijn intussen heel wat soorten verdwenen, net als de bruinvissen en de tuimelaars. Natuurlijk heeft de nieuwe tijd ook voordelen gebracht. Vroeger was er geen waterleiding en heersten er allerlei ziekten, nadien kwamen er toiletten en schoon drinkwater. Medisch gezien ging het beter, economisch ging het beter. Misschien heeft dat ervoor gezorgd dat er hier niet geklaagd werd. Intussen zijn we wel bezig de bodem, de basis van ons bestaan, te vernielen met kunstmest en gifstoffen."

Lageveen: "Ik vind Lelystad en Emmeroord verschrikkelijke plaatsen en die polders zijn grote graan- en koolzaadfabrieken. Het IJsselmeer is een dode zee geworden. Dat leverde op de korte termijn voordelen op, maar ik wil laten zien dat het verlies van die zee op termijn een onvruchtbaar land tot gevolg had. Onze voorstelling is ook een parabel over onvruchtbaarheid. De kranten staan elke dag vol artikelen over verdwenen dier- en plantensoorten. Hoe gaan we dat in een voorstelling vertellen, zonder dat mensen zeggen: hè, niet weer over dat klimaat. Daarom laten wij het verhaal vertellen door een koor van vogels. Dat heb ik een beetje gebaseerd op De vogels van de Griekse satiricus Aristofanes, een prachtige poëtische tekst over vogels die toen, in 414 voor Christus, kennelijk ook al in kritische omstandigheden leefden. Ze besluiten een eigen stad in de lucht te bouwen."

Regisseur en tekstschrijver Geert Lageveen (links) en bioloog Theunis Piersma. Regisseur en tekstschrijver Geert Lageveen (links) en bioloog Theunis Piersma. Foto: Erik Smits

Vlak bij het terrein waar Het verdriet van de Zuiderzee wordt gespeeld, is een recreatiestrand met friettent en ijscoman. Dit deel van Friesland met plaatsen als Hindeloopen, Lemmer en Workum leeft vooral 's zomers van het toerisme. De jachthavens liggen vol, er zijn demonstraties van oude ambachten. Maar er hangen ook veel omgekeerde vlaggen en borden met teksten als "Die Haagse idioten helpen de boeren naar de kloten".

Piersma ziet die vlaggen als een uiting van hoop, en een terechte schreeuw om aandacht. "Ze zijn een wake-up call voor het kabinet en zeker voor Mark Rutte, die nu geconfronteerd wordt met wat hij al die jaren heeft laten liggen. Misschien gaat hij eindelijk eens aandacht besteden aan het boerenland, hoe het verder moet met de boeren, de dieren, de restjes natuur, en de burgers die er natuurlijk ook leven. Het zou een belangrijke doorbraak kunnen zijn als de overheid nu eens zelf gaat bewegen en het feitelijke plattelandsbeleid niet langer overlaat aan de paar grootverdieners van de agro-industrie, waaronder de Rabobank. Dat zijn onze gemeenschappelijke vijanden."

Grutto

Even verderop, midden in het decor van Het verdriet van de Zuiderzee, zit muzikant Sytze Pruiksma die samen met Radek Fedyk de muziek voor de voorstelling heeft gecomponeerd. Hij is in zijn koekoekshuisje de aanvoerder van het koor van vogels en laat met een Chinees vogelfluitje een wadvogel horen en met zijn woodblocks de koekoek. Ook hij toont zich een geëngageerde Fries: "Wie zijn wij als mens? En willen wij meer of minder consumeren? Dat zijn de vragen die wij nu moeten beantwoorden. We hebben de grutto verjaagd omdat we voor twintig euro naar Barcelona willen vliegen en voor vijf euro een kilo saucijzen willen kopen. Wij hebben met zijn allen dit systeem gebouwd en feest gevierd, nu wordt het tijd de troep op te ruimen."

Verderop, in Hindeloopen, verheugt Tine Nieuwland-Mulder zich intussen op de voorstelling die ze zondag gaat zien. Ze hoopt er iets in te herkennen van wat haar familie destijds zo miste. "Als ik nu hier op de dijk sta en ik zie die windmolens, dan vraag ik me weleens af wat mijn vader hiervan zou hebben gevonden. Ik weet het, we leven in een andere tijd, en we hebben nieuwe energie nodig. De oude haven van Hindeloopen ligt nu vol met plezierjachten, er is zelfs een nieuwe haven gebouwd. De vissersboten zijn verdrongen door plezierboten, en we verdienen een goede boterham aan het toerisme. Maar de zee is voorgoed verdwenen."

De Waddenzee aan de Friese kust. De Waddenzee aan de Friese kust. Foto: Erik Smits

Zuiderzeeballade

De transitie van Zuiderzee naar IJsselmeer was ook het onderwerp van De Zuiderzeeballade uit 1959, een klassieker in de canon van het Nederlandstalige lied (tekst Willy van Hemert, muziek Joop de Leur). Het werd gezongen door Sylvain Poons en Oetze Verschoor, als grootvader en kleinzoon. Opa vertelt hoe mooi de Zuiderzee was: "Eens ging de zee hier tekeer/ Maar die tijd komt niet weer/ Zuiderzee heet nu IJsselmeer/ Een tractor gaat er nu greppels graven/ 'k Zie tot de horizon geen schepen meer."