Jeuk, zweet, bultjes: niet iedereen heeft het op de zomer. Voor Amsterdammers met bepaalde medische aandoeningen zijn deze hete dagen amper door te komen. 'Ik wil alleen nog maar plat liggen tot het over is.'

Terwijl de parken volstromen en het vechten is om een plekje op een terras, zit de 29-jarige Tom Lantink thuis, in zijn studio in Oost. Met de gordijnen dicht en de ventilator aan. "Zo kan ik de hitte nog een béétje verdragen."

De Amsterdammer heeft het zijn hele leven al niet op dat warme weer; hij zweet snel en weet gewoon niet wat hij met de hitte aan moet. Een paar maanden geleden kwam daar een auto-immuunziekte bovenop die de huidige temperaturen pas echt ondragelijk maakt.

Lantink heeft alopecia, waardoor al zijn haar in rap tempo is uitgevallen. Hij heeft geen wenkbrauwen en wimpers meer, waardoor vuil en zweet niet worden tegengehouden. Bovendien verbrandt zijn blote hoofd nu in een mum van tijd. "Ik moet te allen tijde een pet op."

Zonneallergie

Lantink is niet de enige die het warme weer liever kwijt dan rijk is. Zonneallergie, warmte-intolerantie of verstopte zweetklieren: menig Nederlander kampt met kwalen waardoor zorgeloos genieten van de zon er niet bij is.

Het gaat om tienduizenden Amsterdammers, schat dermatoloog Menno Gaastra, verbonden aan het Huid Medisch Centrum in Amsterdam. "Voor sommige mensen die een huidaandoening hebben is dit weer juist goed nieuws," zegt Gaastra. "Zo wordt 80 procent van de eczeemklachten minder door de zon. Maar er is een hele grote groep waarbij klachten juist verergeren. Daarbij is niet zo zeer de zon, maar de hitte de boosdoener."

Die problemen lopen uiteen van uitslag tot schimmels, vervolgt Gaastra. "Die laatste kunnen goed ontstaan in lichaamsplooien of warme holtes, zoals in de oksels, liezen of onder de borsten." Tel daarbij mensen op die last hebben van ontstoken zweetklieren of kampen met een zonneallergie. "Ja, een hele hoop mensen zijn helemaal niet blij met die warmte."

Julie Jourdain (27) kan erover meepraten. De Amsterdamse heeft de huidaandoening rosacea, waarbij ze geregeld aanvallen van bultjes krijgt. De aanvallen worden getriggerd door hitte. Daar komt bij dat ze sinds een jaar of drie een zonneallergie heeft. "Als ik tien minuten in de zon zit kan ik al pijnlijke blaasjes in mijn hals, gezicht en decolleté krijgen."

Jourdain gaat deze warme dagen door het leven met een grote hoed en zonnebril. Dat staat een beetje over de top, vindt ze zelf, maar liever dat dan alleen maar binnen zitten. Ze vindt de zomer namelijk eigenlijk heel leuk. "Er is van alles te doen, iedereen is vrolijk, de hele sfeer is fijn." Ondanks haar huidproblemen probeert ze van die sfeer te genieten.

Hartstikke wit

Het zijn niet altijd ernstige aandoeningen waardoor de hete dagen uitdagingen met zich meebrengen. Mensen met een hele lichte huid zijn ook al snel de pineut. Zo ook de Amsterdamse Kate Kamphuis (30), die naar eigen zeggen 'hartstikke wit' is. Ze houdt sowieso niet van zomer, maar zonnen is al helemaal niet te doen. "Gisteren zat ik toevallig even in het park en had ik geen zonnebrandcrème bij me. Na twintig minuten was ik al verbrand."

Met bepaalde huidtypes kun je met de zonkracht van deze dagen al binnen een kwartier verbrandingsverschijnselen krijgen, beaamt Gaastra. Dat kan dus al een fietsritje van huis naar werk zijn. Elke paar uur insmeren, raadt hij deze mensen aan. "Liever vaak dan met een hoge factor. Factor 50 beschermt namelijk helemaal niet zo veel beter dan factor 30."

Zelfs de echte hittehaters zitten overigens niet alleen maar binnen met dit weer. Kamphuis pakt echt af en toe wel een terrasje, maar let dan goed op dat ze in de schaduw zit. "Maar eigenlijk wil ik gewoon dat het weer winter wordt. In deze temperaturen wil ik alleen nog maar plat liggen tot het over is." Ze heeft voor honderden euro's een airconditioner voor in huis aangeschaft.

Ook Lantink zit niet altijd binnen met de gordijnen dicht, al is het maar omdat hij op een terras werkt. "Het slechtste idee ooit voor iemand in mijn situatie," grinnikt hij. Tijdens het werk rent hij geregeld naar binnen om met een theedoek zijn gezicht te deppen. En die pet, als hij die maar niet vergeet. "Een paar maanden geleden werkte ik twee uurtjes zonder. Toen ben ik keihard verbrand."