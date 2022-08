Was het een drone? Een in het geheim ontwikkelde raket? Of zijn er Oekraïense special forces bommen gaan leggen in het hol van de leeuw? Het blijft voorlopig een mysterie hoe het vliegveld van de Russen op de Krim in puin is gelegd. Maar wij wegen alle mogelijkheden af.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eén zaak is overduidelijk. De Russische bewering dat het incident geen schade heeft veroorzaakt, is een regelrechte leugen. Woensdag lekte al een filmpje uit van een totaal verwoeste Su-24-straaljager en op de eerste satellietbeelden van na de ontploffingen waren er nog meer te zien. Oekraïense legerbronnen hielden het aanvankelijk bij negen. Maar intussen circuleert er al een cijfer van 24 minstens zwaar beschadigde toestellen.

Satellietbeeld waarop de verwoesting door de explosies op het vliegveld van Novofedorivka duidelijk is te zien. Satellietbeeld waarop de verwoesting door de explosies op het vliegveld van Novofedorivka duidelijk is te zien. Foto: Reuters

Het zou gaan om acht Su-27-gevechtsvliegtuigen, zes Mi-8-transporthelikopters, vijf Su-24-gevechtsvliegtuigen, vier Su-30SM-gevechtsvliegtuigen en één Il-20RT. Dat laatste is een militaire adaptatie van een middelgroot passagiersvliegtuig, die als een vliegende commandopost is ingericht, maar hoogstwaarschijnlijk niet meer werd gebruikt.

Kraters gelijkmatig gespreid

Volgens Eliot Higgins van het befaamde onderzoekscollectief Bellingcat zijn er op de satellietbeelden drie gelijkaardige kraters te zien. Zeker twintig meter breed, raamt hij. Dat die kraters zich precies op dat deel van het vliegveld bevinden waar de meeste vliegtuigen stonden en daar opvallend gelijkmatig zijn gespreid, sluit een onopzettelijke oorzaak - de versie die de Russen gaven - nu wel uit.

Detail van de satellietfoto waarop de drie kraters aangeduid zijn. Detail van de satellietfoto waarop de drie kraters aangeduid zijn. Foto: Bellingcat

Het zou kunnen dat latere explosies, die de ruiten van gebouwen deden springen over een afstand van ten minste 1,5 kilometer, zijn veroorzaakt door ontploffende munitie. Want infraroodbeelden tonen dat een aanzienlijk deel van het terrein in brand heeft gestaan. Maar dat inferno moet begonnen zijn met een wel heel precies gerichte aanval tegen de basis van Novofedorivka - of Saki, een andere naam.

Vliegtuigaanval onwaarschijnlijk

Het lijdt weinig twijfel dat die uitgevoerd is door het Oekraïense leger. Maar over de manier waarop is er nog geen duidelijkheid. Een aanval met vliegtuigen lijkt onwaarschijnlijk. Die zouden zo goed als zeker door iemand opgemerkt zijn. Er circuleren wel beelden van straaljagers die kort na de feiten gezien zouden zijn terwijl ze de rivier Dnipro kruisten. Maar of ze in de juiste richting vlogen, is onduidelijk.

Archiefbeeld van een Russisch S-400-luchtafweersysteem zoals dat voor de bewaking van het vliegveld ingezet wordt. Archiefbeeld van een Russisch S-400-luchtafweersysteem zoals dat voor de bewaking van het vliegveld ingezet wordt. Foto: AFP

Het zou ook een raadsel zijn hoe die op klaarlichte dag konden toeslaan, wetend dat het vliegveld wordt bewaakt door twee bataljons die elk over acht S-400-luchtafweersystemen beschikken. Een andere mogelijkheid is een aanval met drones. Maar die zouden moeilijk uit te rusten te zijn met munitie die zwaar genoeg is om de impact te verklaren.

Gesofisticeerde Amerikaanse gps-geleiding

Verscheidene kenners zeggen dat die impact hen het meest doet denken aan de raketten die met een lanceerder zoals de Amerikaanse HIMARS worden afgevuurd. Maar die zouden dan een afstand van tweehonderd kilometer overbrugd moeten hebben en voor zover geweten heeft Oekraïne geen munitie die zo ver reikt. Een mogelijkheid die we gisteren al opperden, is dat jaren oude Oekraïense plannen om zelf zo'n systeem te ontwikkelen vruchten afgeworpen hebben.

Schets van het Hrim-2-raketsysteem dat Oekraïne al jaren aan het ontwikkelen was. Schets van het Hrim-2-raketsysteem dat Oekraïne al jaren aan het ontwikkelen was. Foto: Ukroboronexport

Dat Oekraïense systeem zou Grom- of Hrim-2 heten (al naargelang de cyrillische letters op z'n Russisch of z'n Oekraïens worden omgezet naar ons schrift) en dubbel zoveel vernietigingskracht bezitten als de vergelijkbare Amerikaanse HIMARS-munitie. Een artilleriespecialist die de befaamde Ruslandkenner Michael Weiss gesproken heeft, zegt dat de VS geholpen kunnen hebben door die Hrim-2 van hun eigen gesofisticeerde gps-geleiding te voorzien.

Binnendringen op Russische basis

Een laatste optie is dat de explosies zijn veroorzaakt door bommen die ter plekke werden gelegd. Het klinkt misschien wel ver gezocht dat Oekraïne erin geslaagd zou zijn om binnen te dringen op een Russische basis - of daar infiltranten had. Maar die piste komt wel overeen met wat een Britse reporter vernam. "Een hooggeplaatste Oekraïense bron vertelde mij dat het special forces waren die de operatie uitgevoerd hebben", tweette Alistair Bunkall van Sky News.

De explosies op het vliegveld deden ruiten sneuvelen over een afstand van ten minste 1,5 kilometer. De explosies op het vliegveld deden ruiten sneuvelen over een afstand van ten minste 1,5 kilometer. Foto: Reuters

Maar die uitspraak moet misschien wel met een korrel zout genomen worden. Want de Oekraïners hebben er belang bij dat het mysterie blijft bestaan. Zolang de Russen niet eens weten of ze vanop de grond of uit de lucht zijn aangevallen, kunnen ze zich moeilijk verdedigen tegen een volgende aanval. Het zal niet toevallig zijn dat ze al een noodtoestand van zestig dagen hebben afgekondigd op de Krim.

Een figuur zoals Osama Bin Laden

Ze verwáchten een volgende aanval - en wel op de brug die het schiereiland met Rusland verbindt. Dat 19 kilometer lange bouwwerk is de enige verbinding over land én het pronkstuk van de annexatie waartoe ze in 2014 zijn overgegaan. Op de Russische staatstelevisie beweerde de zelfverklaarde expert Igor Korotsjenko al dat Oekraïne samen met de Britten werkt aan een complot om die brug in puin te leggen.

Igor Korotsjenko, die de Britse Defensieminister beschuldigde van een complot om de Krimbrug te vernietigen. Igor Korotsjenko, die de Britse Defensieminister beschuldigde van een complot om de Krimbrug te vernietigen. Foto: Twitter

"Ze willen dat doen met een vrachtschip dat onder een neutrale vlag voorbijvaart naar Georgië, maar van raketten wordt voorzien", verklaarde hij. Volgens Korotsjenko gaat het om "een daad van internationaal terrorisme" en begint de Britse Defensieminister Ben Wallace "een figuur zoals Osama Bin Laden" te worden.