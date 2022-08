Je kunt de goedkoopste al voor iets meer dan een tientje aanschaffen. Balletjespistolen die als 'speelgoedgeweer' worden verkocht, maar tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Want als de politie op camerabeelden jongeren met een wapen zien, gaan ze er zwaarbewapend op af. Zoals afgelopen zaterdag in Rotterdam.

Dit artikel is afkomstig uit Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is volgens de politie een zorgelijke trend onder de jeugd, aangejaagd door 'challenges' op TikTok en Snapchat. Jongeren die met een onschuldig ogend balletjespistool van amper 11 euro elkaar onder vuur nemen of zomaar in het wilde weg schieten.

En bij verkeerd gebruik zijn de speelgoedpistolen wel degelijk strafbaar. Dat ondervonden ook de drie inzittenden van de auto vanwaaruit zaterdag op de Meent in het centrum van Rotterdam op willekeurige voorbijgangers werd gevuurd.

Het drietal, begin twintigers, werd uiteindelijk kilometers verderop op de Zevenkampsering tot stoppen gemaand en vervolgens middels een speciale procedure - de Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten - uit de auto gepraat en met een proces-verbaal naar huis gestuurd. Tijdens die procedure richten de agenten hun geladen wapen op de verdachten. Het balletjespistool werd in beslag genomen.

"Als wij zo'n melding krijgen, gaan we er met getrokken vuurwapens op af'', zegt hoofdagent Jurre (geen achternaam uit veiligheidsoverwegingen) van basisteam IJsselland. "We krijgen een melding dat er geschoten wordt. En daar handelen we in eerste instantie dan ook naar. We gaan van het ergste uit, afschalen kan altijd nog zeggen we altijd." De jongeren riskeren een fikse boete voor het verstoren van de openbare orde.

Levensgevaarlijk

Dat dergelijke incidenten snel kunnen escaleren bleek ook vorige week toen jongeren op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid met 'speelgoedwapens' op elkaar schoten met gelballen. "Levensgevaarlijk", meldde de politie ook in dat geval. "We zagen nu op de camerabeelden dat het om speelgoedwapens ging. Maar als we dat niet zien, gaan we er met getrokken vuurwapens op af", aldus een woordvoerder.

In slechts een paar dagen tijd is de politie meerdere keren geconfronteerd met het fenomeen van balletjespistolen. Is hier sprake van een nieuwe, niet te stoppen trend? "Er worden steeds vaker mensen beschoten, ja. We hadden afgelopen weekend nog eenzelfde incident in Rotterdam-Ommoord. Waar het vandaan komt? Ik zie heel veel jongens die op socialemediakanalen zoals TikTok en Snapchat een 'challenge' aangaan. Dan moet je met zogenaamde orbeez, water absorberende balletjes, willekeurige mensen beschieten. Dat lijkt vrij ongevaarlijk, vooral voor jongeren dan."

Maar zo onschuldig als het lijkt, het kan wel degelijk grote gevolgen hebben. Jurre: "Als je zomaar op mensen gaat schieten die niet beschermd zijn en geen veiligheidsbril dragen kan het tot ernstig letsel leiden. Dan kun je je best op school doen, maar dan heb je wel ineens een zware mishandeling achter je naam staan."

Makkelijk verkrijgbaar en goedkoop

De hoofdagent begrijpt heel goed dat het voor jongeren spannend is om balletjespistolen aan te schaffen. Ze zijn bovendien makkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop. "Ik snap de lol heus wel. En zo'n ding koop je met 12.000 balletjes al voor 65 euro. Maar gebruik het op een veilige manier. Met een veiligheidsbril op elkaar schieten in de tuin of in huis, dat is geen probleem. Dan heb je hooguit wat blauwe plekken. Maar ga niet in een drukke winkelstraat schieten."

Of de jeugd naar hem gaat luisteren, Jurre betwijfelt het. "Ik denk dat we de piek nog niet bereikt hebben en er nog heel wat balletjespistolen worden verkocht komende tijd. Maar ik hoop dat we ouders en ook achttienjarigen die zo'n ding kopen kunnen overtuigen dat ze er verstandig mee omgaan."