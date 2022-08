Terwijl de prijzen tot recordhoogte stijgen en burgers in financiële problemen komen, zoeken werkgevers en het kabinet naar oplossingen. Veel compensatieregelingen zijn al van kracht. Waar kunnen er binnenkort extra inkomsten worden verwacht? Een overzicht.

1. Hoger loon

Werknemers bevinden zich op dit moment in een gunstige positie door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt onder meer uit de loonafspraken tussen werkgevers en werknemers. Momenteel worden er loonstijgingen van 5 procent of meer afgesproken, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Dat is sinds de jaren zeventig niet meer voorgekomen.

De afgelopen jaren stegen de lonen vrij stabiel met ongeveer 2 procent per jaar. Dit jaar ligt de gemiddelde stijging rond de 3 procent. Opvallend is dat naast de gewone procentuele afspraken in veel cao's ook een vast minimumbedrag wordt afgesproken om de lonen te verhogen. Bij één op de vijf werkgevers gaan werknemers met een laag inkomen verhoudingsgewijs meer verdienen. Desondanks is het gat tussen de inflatie en de lonen niet meer zo groot geweest sinds 1973, zo concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in april.

2. Verhoging minimumloon

In 2020 waren er bijna een half miljoen minimumloonbanen in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat minimumloon ligt nu op 1756,20 euro bruto per maand voor een fulltime baan voor werknemers van 21 jaar en ouder. Ieder jaar op 1 januari en op 1 juli worden daar de lonen van aangepast. Vorige maand zijn werknemers die het minimumloon betaald krijgen er bijna 2 procent op vooruitgegaan.

Ook het kabinet wil dat werken voortaan meer loont en voert daarom - voor het eerst sinds de invoering van het minimumloon - een bijzondere verhoging door. In drie jaar tijd moet het minimumloon met 7,5 procent omhoog. Vanwege de hoge inflatie heeft het kabinet besloten om een deel van deze verhoging vervroegd per 1 januari 2023 in te voeren.

3. Hogere uitkeringen

Ook voor wie niet werkt, is de verhoging van het minimumloon goed nieuws. Dat komt omdat uitkeringen, zoals de bijstand en de AOW, gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Andere tegemoetkomingen - zoals uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkeloosheid - zijn gebaseerd op het laatst verdiende salaris. Om te voorkomen dat deze uitkeringen uit de pas gaan lopen met de rest van de lonen, worden zij ieder halfjaar geïndexeerd aan de hand van het minimumloon.

Zo wil het kabinet ervoor zorgen dat het sociale vangnet van alle Nederlanders op een hoger niveau komt te liggen. Maar een hoger inkomen kan er ook voor zorgen dat huishoudens hun recht op toeslagen verliezen, zoals zorg- of huurtoeslag en het kindgebondenbudget. Om dit te ondervangen, stijgen ook de drempelinkomens met het hogere minimumloon mee.

4. Energietoeslag

De hoge inflatie wordt vooral veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de energierekening van huishoudens te compenseren. Zo krijgen huishoudens met de laagste inkomens (maximaal 120 procent van het sociaal minimum - en dat sociaal minimum is vastgesteld op 1266,29 euro bruto per maand voor een alleenstaande volwassene) een eenmalige energietoeslag van ongeveer 1300 euro. Ook studenten hebben recht op deze compensatie, oordeelde de rechter deze week.

Maar de overheid komt ook huishoudens die niet tot de minima behoren tegemoet, met verschillende belastingvoordelen. Deze kunnen voor een gemiddeld huishouden oplopen tot ongeveer 545 euro per jaar. Tot slot stelt het kabinet miljoenen euro's beschikbaar aan gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Tevens is het voornemens om de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 te verhogen naar 21 cent per kilometer.