Staatssecretaris Eric van der Burg staat in de asielcrisis vol in de wind. De atypische VVD'er wordt geroemd om zijn tomeloze energie en vriendelijkheid. Maar intussen blijft het begin van een oplossing voor de crisis uit. 'Hij gáát maar door.'

Al vóór de asielcrisis voelde burgemeester Jaap Velema van Westerwolde zich als de kapitein van de Titanic. Terwijl hij het aanmeldcentrum in zijn Ter Apel van druk naar vol naar afgeladen zag gaan, waarschuwde hij vanaf de brug al een jaar voor de rap naderende ijsschots. En nu, nu staat het schip er bovenop. Asielzoekers slapen nu al maanden vaak buiten, op het gras. Soms in een tentje, soms onder een dekentje.

Maar, zegt D66'er Velema, met de komst van Eric van der Burg als staatssecretaris voor Asiel kwam er 'nieuw elan', óók bij hem. "Hij kwam direct naar Ter Apel en zei: 'Ik ben hier verantwoordelijk voor'. Dat gaf vertrouwen." Van der Burg is, stelt Velema, een workaholic die voor hem continu bereikbaar is. Oók deze zomer.

Van der Burg wilde naar verluidt wel op vakantie. Sterker: hij was al vertrokken. Maar nog in de auto rinkelde zijn telefoon zó vaak dat hij dacht: dit is zinloos. Hij keerde zijn auto om en ging weer naar huis.

Hoge gunfactor

Nu brengt hij zijn dagen koortsachtig bellend door, zien de mensen om hem heen, pogend de asielcrisis te bezweren. De ene burgemeester na de andere heeft hij aan de lijn, in de hoop dat asielzoekers in hun gemeente kunnen worden opgevangen. "Hij wekt sympathie op en heeft daardoor een hoge gunfactor", ziet burgemeester Theo Weterings van Tilburg, die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over asiel gaat. "Hij is vasthoudend. Hij kan ook goed uitleggen wáárom hij hulp van burgemeesters vraagt." Toch is vaak het antwoord 'nee'.

Sinds Van der Burg in januari de portefeuille Asiel en Migratie kreeg, wordt hij steeds herinnerd aan een uitspraak die hij in 2017 - toen nog wethouder in Amsterdam - deed in Het Parool: "Hoe meer asielzoekers, hoe beter." Hij vond dat Amsterdam zijn steentje moest bijdragen aan de opvang.

Van der Burg in de Tweede Kamer. Van der Burg in de Tweede Kamer. Foto: ANP

De uitspraak maakt wel duidelijk waarom Van der Burg geldt als linkse VVD'er. Of een atypische VVD'er. Drinkt geen druppel alcohol, nooit gedaan ook. Houdt het zijn hele leven al bij cola light. Wel is hij, zei hij in 2018 tegen AT5, liefhebber van bitterballen. Want: "Als VVD'er ben je uiteraard wel bitterbalfan." Snoepkont is hij naar eigen zeggen ook. Als tegenhanger voor het snacken en snoepen is hij heel sportief. In zijn Amsterdamse werkkamer stond lange tijd een loopband, naast zijn smurfenverzameling.

Niet dat hij veel met de blauwe figuurtjes had. Waar komen ze dan vandaan? Van der Burg kreeg ooit van een collega het verwijt dat er niks persoonlijks in zijn kamer stond. Hij nam daarom een paar smurfen van zijn zoons mee. Mensen die bij hem op bezoek kwamen, zagen dat en gingen smurfen voor hem meenemen. Zo dijde de verzameling langzaam maar gestaag uit. Nu liggen de stripdwergjes in een kast bij hem thuis.

Vrijheid

Van der Burg (Amsterdam, 1965) werd al op zijn 16de lid van de VVD. Door de Molukse treinkaping werd hij ervan doordrongen dat 'uiteindelijk alles draait om vrijheid'. Een jaar later zat hij al in het bestuur van de VVD in Amsterdam-Zuidoost.

Daar groeide hij grotendeels op. In zijn kindertijd verhuisde hij naar het Friese Oosterwolde. Maar na de scheiding van zijn ouders ging hij op negenjarige leeftijd met zijn moeder mee terug naar een flatje in de Bijlmer. Later zaten ze samen in de stadsdeelraad: moeder Ria, CDA'er, interrumpeerde daar haar liberale zoon.

Al op de middelbare school kreeg Van der Burg verkering; hij kende zijn vriendinnetje al jaren, van vakanties op de Veluwe. Ze trouwden en kregen samen twee zoons. Een paar jaar geleden zijn ze gescheiden. "Dat was een heel verdrietige periode", zegt Henk Dijkstra, oud-directeur van het Leger des Heils en bevriend met Van der Burg.

Dijkstra leerde Van der Burg kennen op de avond van 4 oktober 1992: de Bijlmerramp. Van der Burg was inmiddels stadsdeelwethouder in Zuidoost en belde wild in het rond, op zoek naar organisaties die buurtbewoners konden opvangen. Niemand nam op, maar Leger des Heils-directeur Dijkstra wél en zei: "Ik kom eraan."

Toenmalig Leger des Heils-directeur Henk Dijkstra (midden) en Eric van der Burg (rechts) zingen samen tijdens een kerstdiner. Toenmalig Leger des Heils-directeur Henk Dijkstra (midden) en Eric van der Burg (rechts) zingen samen tijdens een kerstdiner. Foto: Hans van der Beek

"Het klikte meteen", zegt Dijkstra, die de eerste 24 uur na de ramp met Van der Burg 'doorhaalde' en daarna twee weken intensief met hem optrok. "In die periode groeiden we als een soort broers naar elkaar toe." Hij leerde Van der Burg kennen als 'een mannetje dat behoorlijk hard kan werken'. "Hij heeft maar vier uur slaap nodig per nacht en het zit in zijn karakter om nooit op te geven." Emotioneel is hij ook. "Dat er nu mensen buiten slapen in Ter Apel, vindt hij ver-schrik-ke-lijk", weet Dijkstra.

De uitdrukking 'een man een man, een woord een woord' is volgens Dijkstra op Van der Burgs lijf geschreven. Voorbeeldje: toen het Leger des Heils vluchtelingengezinnen opving in een oud-ING-kantoor en het trappenhuis met spijlen gevaarlijk bleek voor kinderen, belde Dijkstra met Van der Burg. "Een dag later was het geregeld." Er werden schotten voor de spijlen gezet.

Gouden samenwerking

In de Amsterdamse gemeentepolitiek ging Van der Burg van stadsdeelwethouder naar raadslid naar wethouder, wat hij acht jaar zou blijven. Daar ging hij intensief samenwerken met een andere VVD-wethouder, Eric Wiebes. "Het duo 'Eric en Eric', zo stonden we bekend", zegt Wiebes. "Het was een gouden samenwerking."

Terwijl hun achtergrond heel verschillend was: Wiebes kwam van buiten de politiek, Van der Burg was zo'n beetje in de politiek opgegroeid. Wiebes: "Hij is echt de hele dag met politiek bezig. En hij was toen een meesterlijke voorspeller van wat er zou gebeuren." Zo wist Van der Burg de Amsterdamse kandidatenlijst ooit 'eng goed te voorspellen'. "Ook welke toekomstige bewindslieden er in het vizier waren."

Van der Burg, toen nog wethouder Sport in Amsterdam, strijdt in 2016 met scholieren om een baanrecord op de atletiekbaan van het Olympisch Stadion. Van der Burg, toen nog wethouder Sport in Amsterdam, strijdt in 2016 met scholieren om een baanrecord op de atletiekbaan van het Olympisch Stadion. Foto: ANP

Ondanks die 'voorspellende gave' zag hij niet aankomen dat hij zelf gevraagd zou worden om staatssecretaris te worden. Wiebes zag Van der Burg wel op het Binnenhof belanden. "Het leek mij goed dat er na de schurende verhoudingen in het vorige kabinet een type VVD'er zou komen dat vertrouwd wordt door andere partijen."

Ook Wiebes kent de tomeloze energie van Van der Burg, die ooit werd omschreven als Duracell-konijn met twee batterijen. Wiebes, fietser, nodigde Van der Burg, loper, ooit uit voor de Dam tot Dam-fietstocht van zo'n 130 kilometer. "Op een gegeven moment zei ik bij een stuk Noord-Hollands wind tegen: ga jij eens een tijdje op kop rijden. Ik lag er helemaal af. Maar hij gáát maar door."

Nooit alleen het VVD-standpunt

Wiebes ziet overeenkomsten tussen premier en VVD-partijleider Mark Rutte, die ook altijd energie voor tien heeft, en Van der Burg. "Eric herhaalt nooit alleen het VVD-standpunt, hij blijft altijd de belangen van andere partijen zien: we vinden iets verschillends, hoe gaan we bij elkaar komen?" Ook van Rutte wordt gezegd dat hij juist dankzij diezelfde karaktereigenschap erin slaagt om telkens coalities te sluiten met andere partijen.

En net als Rutte, zegt Wiebes, kan Van der Burg ook 'geweldig driftig worden'. "Gelukkig heb ik nooit met Eric gebotst."

Sylvana Simons (Bij1) tijdens een debat over Afghaanse vluchtelingen. Sylvana Simons (Bij1) tijdens een debat over Afghaanse vluchtelingen. Foto: ANP

Sylvana Simons wel. Als gemeenteraadsleden kwamen Van der Burg en Simons lijnrecht tegenover elkaar te staan in het raadsdebat over een fatale schietpartij bij De Nederlandsche Bank in 2019. Daar kwam een man door veel politiekogels om het leven, Simons noemde dat 'buitensporig en onnodig', maar later bleek dat het de bedoeling van de man was. Hij hoopte dat hij gedood zou worden - de zogenoemde suicide by cop.

Van der Burg haalde hard uit naar Simons, vond dat zij 'een nederig raadslid' moest zijn die 'haar schuld erkent'. Juist die woordkeus schoot bij Simons in het verkeerde keelgat, omdat het bij haar de suggestie wekte dat zij, als zwart, vrouwelijk raadslid, nederig moest zijn. "Hij heeft daar nooit zijn excuses voor aangeboden", zegt Simons nu, "terwijl hij wéét dat ik dat van hem nodig heb."

De uitval verbaasde Simons. Toen ze in de raad kwam, hoorde ze namelijk alleen maar lof. Dat het één van de allerfijnste VVD'ers is. Dat hij wordt gewaardeerd, misschien wel meer door PvdA en GroenLinks dan zijn eigen VVD. Dat hij fair is, en er niet voor terugschrikt om een socialer geluid te laten horen.

Ondanks dat zachtaardige imago knetterde het ook regelmatig tussen Van der Burg en de inmiddels overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Toen hij samen met de PvdA'er naar het Leger des Heils-kerstfeest ging, zegde oud-directeur Dijkstra het duo de wacht aan: "Hier is het Ere zij God. Jullie moeten zingen, niet ruziën."

In Ter Apel kijkt burgemeester Velema een half jaar na zijn aanvankelijke optimisme toch anders naar Van der Burg. Het nieuwe elan is 'wat sleets' geworden, zegt hij. "Omdat ik niet het gewenste resultaat zie. Hij loopt tegen dezelfde muren op als zijn voorganger Ankie Broekers-Knol. Alleen zie ik dat hij de bereidheid heeft om door die muren heen te breken."