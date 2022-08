De extra stoeltjes voor de buurtbarbecue staan, bij wijze van spreken, al klaar. Waarmee gezegd is: Oekraïense vluchtelingen zijn van harte welkom in de Schopenhauerstraat in Apeldoorn. Maar 44 mensen in drie huizen? 'Dat kan toch niet de bedoeling zijn.'

Joost Runderkamp is bezorgd. Op 26 juli zag hij hoe tientallen bedden en matrassen de woningen bij hem in de straat werden binnengedragen. "Ik maakte een praatje en hoorde dat er 44 oorlogsvluchtelingen gehuisvest zouden worden. Een dag later kregen we een brief van de gemeente, met dezelfde boodschap.''

De woningen zijn van 's Heeren Loo. Ze zijn aan elkaar verbonden. Cliënten van 's Heeren Loo maakten er een tussenstap, op weg naar meer zelfstandigheid. Zij verhuisden en 's Heeren Loo wil de panden verkopen, maar stelt ze nu eerst - om niet - beschikbaar aan de gemeente, zodat er vluchtelingen onderdak kunnen vinden.

Nieuwe vriendjes

"Helemaal prima dat vluchtelingen uit Oekraïne bij ons in de buurt worden opgevangen'', zegt Runderkamp nog maar een keer. "We hebben drie kinderen en het zou leuk zijn wanneer ze nieuwe vriendjes krijgen. Maar je gunt die mensen ook een fatsoenlijk onderdak en wat privacy. De woningen zijn naar achteren uitgebouwd. Er is een grote gemeenschappelijke ruimte. Maar 44 mensen...''

Runderkamp zocht telefonisch contact met de gemeente Apeldoorn. Hij kreeg als reactie een mail. "Maar die bevatte nauwelijks meer informatie dan in de eerdere brief al stond. Wel werd aangegeven dat de communicatie ongelukkig was verlopen en dat die informatiebrief een dag eerder bij ons in de bus had moeten liggen.''

Parkeren

"Wij willen graag weten of de nieuwe bewoners ook begeleiding krijgen bij hun eerste weken in Nederland'', aldus Runderkamp. "Komen er mensen met auto's en waar gaan die dan parkeren? Wanneer wij onze woning aan vijftien mensen zouden verhuren denk ik dat de gemeente snel hier op de stoep staat. Waarom zou het hierachter dan wel in die aantallen kunnen?''

Ook in de plaatselijke politiek leven zorgen. De fracties van SP, Lokaal Apeldoorn en VVD stelden schriftelijke vragen aan het college van B en W. Gisteravond kwamen er antwoorden. Daaruit blijkt dat in overleg met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (die locaties checkt op veiligheidsaspecten) in de meeste kamers dubbele stapelbedden zijn geplaatst.

Een kijkje door het raam. Twee stapelbedden staan kort tegen elkaar in een van de woningen aan de Schopenhauserstraat in Apeldoorn. Een kijkje door het raam. Twee stapelbedden staan kort tegen elkaar in een van de woningen aan de Schopenhauserstraat in Apeldoorn. Foto: Jeroen Pol

Flexibiliteit

"Hier is voor gekozen om maximale flexibiliteit in de opvang te hebben", staat in de beantwoording. "Wij willen namelijk gezinnen en seniore stellen opvangen. Uitgangspunt voor ons is daarbij dat we reisgezelschappen bij elkaar op één kamer proberen te plaatsen."

Het staat dus niet vast dat er daadwerkelijk 44 vluchtelingen worden gehuisvest. "Wij hebben naar omwonenden het maximale aantal plekken gecommuniceerd, omdat nog onbekend is hoeveel mensen daadwerkelijk opgevangen worden. Maar we gaan er vanuit dat de bezetting waarschijnlijk minder zal zijn dan het maximum."

Sobere opvang

Dat wil niet zeggen dat er per woning één gezin wordt geplaatst. "De huidige woningschaarste maakt dat dit voor ons geen optie is. Oekraïense ontheemden verblijven immers op tijdelijke basis in ons land. Wij faciliteren dan ook sobere, tijdelijke opvang en geen woningen."

Op de woningen is een ambulant begeleider aanwezig. Deze is voor alle bewoners en omwonenden eerste aanspreekpunt, en kan vragen en zorgen direct oppakken.

Het college erkent dat de communicatie met de buurt beter had gemoeten.