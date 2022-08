Door de lage waterstand van de rivieren moeten schippers goed sturen. De Gelderlander voer een stukje mee tussen Tolkamer en Nijmegen.

Het is passen en meten voor schippers op de Rijn en Waal. Daniël Langius, schipper van de Messina, stuurt zijn 135 meter lange binnenvaartschip met een timmermansoog door de diepe stukken van de rivieren.

Met name op de Waal komt het aan op zijn stuurmanscapaciteiten. "Wij noemen dat 'treintje varen' hier op de rivier", zegt de 28-jarige schipper grappend. "Het is gewoon gigantisch druk. Zeker omdat we allemaal door dezelfde vaargeul willen. Hierdoor wordt het allemaal wat spannender als je een schip wil passeren."

Ook deze ochtend krioelt het van de schepen op de Rijn en Waal. Langius vaart met zijn schip naar Rotterdam, nadat hij in Duitsland zijn lading smeerolie heeft afgeleverd. Bij de Pannerdense Kop, waar Rijn en Waal splitsen, wordt het schip in luttele minuten door tien schepen voorbijgevaren. Zij zijn allemaal op weg naar Duitsland om hun vracht af te leveren.

Daarom varen er meer schepen of moeten schippers dezelfde route vaker varen dan normaal

Door de lage waterstand kunnen schepen minder vervoeren, vaak maar een derde van hun normale capaciteit. Langius ziet het als een van de redenen voor de extra drukte op de Nederlandse rivieren. "Bedrijven willen toch dat hun spullen aankomen bij de klant. Daarom varen er meer schepen of moeten schippers dezelfde route vaker varen dan normaal."

Volgens de schipper spelen expediteurs in op de steeds vaker voorkomende lage waterstanden. Zo is de Messina een nieuw schip, speciaal ontworpen voor laagwater. "Hij is langer dan de normale tanker, die is 110 meter. Daarnaast is hij lager, dus is er minder staal gebruikt. Dat maakt hem lichter. Hierdoor kunnen we meer vervoeren."

Schippers spinnen goed garen bij grote vraag naar schepen

Eerder beklaagde de vakbond voor binnenvaartschepen zich al over de situatie. Volgens de bond verkeert de sector in zwaar weer door een tekort aan schepen en schippers. Langius ziet dat de schippers die wél varen, garen spinnen bij de situatie.

Zo zijn er bijvoorbeeld schepen die normaal alleen in het gebied Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen varen, maar nu ook de Rijn opgaan richting Duitsland. Langius, die vaart voor expediteur Universe Shipping uit Zwijndrecht: "Het kan zelfs zijn dat er met laagwater meer wordt verdiend per schip dan bij normale waterstanden. Veel schippers zullen niet rouwig zijn dat het laagwater is. Er wordt gewoon iets meer verdiend, omdat er meer vraag is naar schepen."

De grote vraag zorgt volgens hem niet voor langere dagen, al blijft het aanpoten op het schip. "Er zitten maar 24 uur in een dag. Wij hebben twee schippers aan boord, dus we varen in principe altijd 24 uur per dag."

Ook het afsluiten van de sluis bij Weurt zorgt volgens hem voor extra drukte en vooral een langere reistijd. "Als we met dit schip naar Limburg moeten, kost ons dat een dag omvaren. Dat is gewoon heel vervelend. Daarnaast gebruiken we natuurlijk liefst zo min mogelijk gas en olie, want de prijzen zijn sky high. Het is geen ideale situatie", zegt de schipper.

Schipper Daniël Langius en zijn bemanning varen na een korte tussenstop op de Rijn bij Tolkamer verder richting Rotterdam. Op de achtergrond de Europakade in Tolkamer. Schipper Daniël Langius en zijn bemanning varen na een korte tussenstop op de Rijn bij Tolkamer verder richting Rotterdam. Op de achtergrond de Europakade in Tolkamer. Foto: theo kock persfotografie

Laagwaterskills

Het lage water zorgt ervoor dat de schippers continu moeten opletten, erkent Langius. Met name in de Waal zit er soms maar 30 centimeter ruimte onder het schip.

"Als schipper moet je weten waar de ondieptes zitten in de rivier. Komt er zo'n stuk aan, dan minder je de snelheid. Zouden wij gas blijven geven, dan trek je het water onder het schip weg, waardoor het schip verder naar beneden zakt. En dan zit je aan de grond, dat wil je voorkomen. Dus het is zeker lastiger. Ook door de drukte. Er wordt meer gevraagd van je skills."

Vanwege het personeelstekort ziet de schipper echter dat lang niet alle schippers de rivier op hun duimpje kennen. Met name jongeren die net van school komen maken wel eens een foutje bij laagwater. "Door het personeelstekort worden zij sneller in de stoel van de schipper gezet."

Passeerverbod

Ter hoogte van het dorp Ooij krijgt Langius een melding over het passeerverbod op de IJssel, vanwege het laagwater. Op de Rijn is dat er op bepaalde stukken standaard vanwege smalle vaarwegen.

Volgens Langius is het bekendste voorbeeld op de Rijn het stuk bij de Loreley, een 132 meter hoge rots langs de oever van de Rijn bij de Duitse stad Sankt Goarshausen. "Als wij stroomopwaarts varen (richting Duitsland, PG) moeten wij daar altijd wachten op schepen die stroomafwaarts gaan. Gewoon omdat je elkaar niet kan passeren, daarvoor is het te krap."

Op die momenten zoekt Langius verbinding met andere schepen, zodat zij weten dat zijn schip de bocht nadert. Is er een tegenligger, dan zit er voor hem niets anders op dan te wachten.

Pleziervaart een gevaar voor schippers binnenvaart

Vanwege de toenemende drukte op Rijn en Waal is een goede communicatie belangrijk om de situatie veilig te houden. Al zijn het volgens de schipper vaak niet de binnenvaartschepen die voor gevaarlijke situaties zorgen, maar juist de plezierbootjes.

Vorige week ging het nog mis op de Lek, waar een pleziervaartboot botste met een tanker en zonk. Een vrouw uit Veenendaal kwam daarbij om het leven. Hoewel Langius niet weet wat er precies is gebeurd, ziet hij het gevaar op de lage rivieren toenemen. "Het is belangrijk dat de pleziervaart zich bewust wordt van wat wij kunnen zien op een schip. We hebben soms een dode hoek van 200 tot 300 meter."

En dat terwijl zijn schip al is uitgerust met tien camera's om alles rondom het schip in de gaten te houden. "Maar niemand mag er standaard van uitgaan dat die aanstaan of dat de schipper alles ziet."

Hij vergelijkt het varen met een klein bootje op de Waal met het fietsen op een snelweg.

Het 135 meter lange schip de Messina baant zich een weg over de Rijn en zet koers richting Rotterdam. Het 135 meter lange schip de Messina baant zich een weg over de Rijn en zet koers richting Rotterdam. Foto: theo kock persfotografie

"Dat doe je ook liever niet. Wil je toch de Waal op? Blijf dan zo goed mogelijk aan je kant, zodat voor ons duidelijk is wat je intentie is. Ga niet zoekende zigzaggen door het vaarwater. Wij weten niet wat jouw intentie is. Dat levert gevaarlijke situaties op."

Door de hoge temperatuur en de aanhoudende droogte blijft het de komende tijd druk op de rivieren, zowel met binnenvaartschepen als plezierbootjes.