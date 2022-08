Zijn zonnepanelen het zwarte goud? Je moet eerst een flinke investering doen en de regeling voor verdienen op het terugleveren van stroom loopt de komende jaren af. Hoe voordelig is het nog voor je portemonnee?

Noem het woord 'zonnepaneel' in een tweet en de kritische reacties stromen binnen. Hans Noordsij kan erover meepraten. De zeventigjarige Tilburger is een fervent twitteraar over zonnepanelen, elektrische auto's en duurzaamheid. "Vaak komen die reacties voort uit onwetendheid. Mensen kennen de salderingsregeling (verdienen op terugleveren van stroom, red.) niet of denken dat zonnepanelen heel duur zijn en alleen beschikbaar als je veel geld hebt. Dat is helemaal niet zo."

Zelf heeft hij in januari 2014 32 zonnepanelen op zijn dak laten leggen. Eind juni kocht hij er nog eens twaalf voor op zijn tuinhuis. "Ik ben er blij mee. Ik woon met mijn gezin, bestaande uit mezelf, mijn vrouw en twee dochters, in een huis met twee elektrische auto's. Alleen over de maand juli bespaarden wij al 507 euro met die 44 panelen."

In acht jaar tijd dubbel terugverdiend

Zijn zonnepanelen uit 2014 heeft hij al dubbel terugverdiend. En van de twaalf uit juni verwacht hij nog sneller de vruchten te plukken. Die hebben een hoger rendement, halen meer energie uit de zon dankzij vernieuwde technieken.

Willem Boetzkes (37) trok drie jaar geleden met zijn gezin van vijf personen in zijn gasvrije woning in Stiphout. Hij heeft 36 zonnepanelen en verbruikt voornamelijk vanwege zijn warmtepomp 8500 kilowattuur per jaar. Maar wekt ook ruim 11.000 kilowattuur op. Ook hij is blij met de investering. "Ik zeg weleens gekscherend: ik doe niet mee aan de inflatie."

Prijs per paneel niet altijd gelijk

Het hangt van veel factoren af hoe snel je een zonnepaneel terugverdient. Brian van Gemert, projectmanager bij specialist in stroomvoorzieningen Kiggen BV uit Valkenswaard, geeft aan dat je niet zomaar kunt zeggen wat één paneel kost. Je moet ook de onderconstructie, montagekosten en bijvoorbeeld een omvormer meerekenen. "Hoe makkelijker het project, hoe goedkoper het paneel. Tien panelen op een plat dak zijn duurder dan tien op een schuin dak. Op een plat dak hebben we meer materialen nodig. Daarnaast zit er nog kwaliteitsverschil tussen de panelen. Hoe lang houden ze hun optimale rendement vast?"

Op sommige websites kun je zelf zonnepanelen kopen, bijvoorbeeld op Solar-Outlet.nl. De goedkoopste is onder de 200 euro, de duurste ruim 400 euro. Voor een omvormer, die de zonne-energie omzet in bruikbare stroom voor elektrische apparaten, betaal je minstens 500 euro. Die prijs kan oplopen tot duizenden euro's. Dan heb je nog de constructie, montagemateriaal en kabels nodig. Volgens Milieu Centraal kostten tien zonnepanelen in 2021 inclusief installatie grofweg 5400 euro, waar je de btw nog van terug kunt vragen bij de belasting.

De overheid stimuleert met leningen

De overheid biedt een lening aan waar je gebruik van kunt maken, die is ondergebracht bij het Nationaal Warmtefonds. Voor de minder kapitaalkrachtige Nederlanders wil het kabinet vanaf 1 oktober een renteloze lening beschikbaar stellen.

Boetzkes: "Ik heb in mijn vorige huis twaalf zonnepanelen laten leggen, met een duurzaamheidslening van de gemeente Helmond. Ik had 50 euro per maand minder aan stroomkosten en betaalde zo'n 21 euro aan die lening. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om de winst te zien." Het verschilt per gemeente hoe voordelig zo'n lening is. Subsidie voor zonnepanelen is bijna nergens meer te krijgen, vanwege de aantrekkelijke terugverdientijd en de mogelijkheden om te financieren.

Terugleververgoeding

Eigenaren van zonnepanelen profiteren momenteel vooral van de zogenoemde salderingsregeling. Als je meer energie opwekt dan je gebruikt, gaat dat terug naar het net en krijg je daar geld voor van de energieleverancier. Die moet een 'redelijke terugleververgoeding' betalen. Uit onderzoek van de Consumentenbond van vorige maand blijkt dat niet altijd te gebeuren en dat de verschillen immens zijn. De ene energieleverancier betaalt tien keer meer voor een teruggeleverd kilowattuur aan stroom dan de concurrent.

Volgens Van Gemert van Kiggen BV heeft de consument hoe dan ook echter weinig te klagen. "In een half jaar tijd is de stroomprijs verdubbeld en de terugverdientijd gehalveerd. Als je acht tot twaalf panelen hebt, verdien je in twee tot drie jaar je investering terug. Een jaar geleden zat dat op zes tot misschien wel tien jaar tijd." Een gemiddeld paneel gaat minstens twintig jaar mee.

Alternatief: stroom opslaan in batterij

De salderingsregeling wordt vanaf 2025 afgebouwd. Dan mag je steeds minder van je teruggeleverde energie aftrekken van je verbruik. In 2031 is dat teruggebracht naar nul. Volgens Van Gemert blijven zonnepanelen dan wel rendabel. "Tegen die tijd heb je ze terugverdiend en kun je investeren in een batterij, waardoor je de te veel opgewekte zonnestroom op een later moment kunt gebruiken. Ik adviseer mensen om dat nu nog niet te doen: in 2031 heb je voor hetzelfde bedrag waarschijnlijk een batterij met een grotere opslag. Ook daarin verbetert de techniek."

Noordsij heeft zijn zonnepanelen dan al terugverdiend. "En samen kunnen zij ons hopelijk voorzien van ons volledige stroomverbruik, waardoor we alsnog veel geld besparen.'' Hij schaft ook een warmtepomp aan, waarvoor die stroom welkom is. Boetzkes heeft al een pomp. Hij twijfelt nog over zijn opties. "Ik geloof niet dat er tegen die tijd accu's bestaan waarmee ik de energie die ik in de piekmaanden overhoud volledig kan opslaan."

Een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld is voor beide heren ook een belangrijke drijfveer. Noordsij: "Hoe je het ook wendt of keert: iedere kilowattuur die we via zonne-energie opwekken, hoeven we niet uit fossiele brandstoffen te halen."