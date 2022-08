Groeit de hoogste zonnebloem van het land dit jaar in Enschede? Het zou zomaar kunnen. Het exemplaar dat planter Jeroen van der Velde in het tuintje achter z'n huurwoning kweekte reikt meer dan 7 meter hoog. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? 'Ik ga een ander niet wijzer maken.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Al jaren probeert Jeroen van der Velde (36) met z'n zonnebloemen de voor hem magische 7 metergrens te doorbreken. Deze maandag lijkt het zover te zijn. Voorzichtig klautert Jeroen van der Velde een ladder achter de bamboestellage op. De ene hand stevig om een trede ter hoogte van zijn hoofd, de ander heeft hij nodig voor het meetlint. De zelfgebouwde constructie oogt vanaf de grond nogal fragiel, iets wat de Enschedeër zelf ook wel door heeft. "Als ik nu val", roept hij van boven, "heb je een heel ander verhaal." Hij moet er zelf om lachen.

Hier, in de tuin van zijn huurhuis, kweekt Van der Velde zonnebloemen. Niet per se omdat ze zo mooi zijn, maar omdat hij de hoogste van het land wil hebben. Vorig jaar kwam hij tot 6.64 meter, dit jaar moest en zou hij over de grens van 7 meter, en dat is gelukt, zo kan hij tot zijn tevredenheid melden. "7 meter en 1 centimeter!", klinkt het tevreden vanaf de ladder.

Jeroen van der Velde heeft de grootste zonnebloem van Nederland. Hij heeft er hobby aan. Jeroen van der Velde heeft de grootste zonnebloem van Nederland. Hij heeft er hobby aan. Foto: Emiel Muijderman

Dik plakboek

Even daarvoor heeft hij een dik plakboek laten zien, vol met knipsels, kindertekeningen en foto's die de geschiedenis van zijn hobby vertellen. Het begon allemaal in 1996, met een door de lokale krant uitgeschreven zonnebloemwedstrijd. De tienjarige Jeroen, toen nog woonachtig in Sibculo, plantte de bijgeleverde zaadjes en zag vol trots hoe zijn beste exemplaar tot 3,05 meter kwam. Immens, vond hij hem. Immens intrigerend, ook.

Dat uit zo'n klein zaadje een metershoge plant komt, die in 24 uur tijd tot wel 21 centimeter kan groeien (zijn eigen 'record') fascineert hem 26 jaar later nog altijd. Uitgebreid vertelt hij over de compost, het gevaar van de wind, de grondtemperatuur, het moment van zaaien en alle succesvolle en minder succesvolle experimenten die hij al uitvoerde om tot een hogere zonnebloem te komen, maar in details treedt Jeroen nauwelijks. Bewust. Hier zit jaren werk in, dan gaat hij 'een ander toch niet gratis wijzer maken'?

Van der Velde pakt er vier bakjes met pitten bij, afkomstig van de succesvolste zonnebloemen van het afgelopen jaar. Allemaal hebben ze een andere kleur, geen ervan is te koop. Hij bewaart ze veilig thuis. "En ik heb ook nog een paar designated survivors, bij iemand anders, voor het geval er hier brand uitbreekt." Nee, dat is geen grap.

Jeroen van der Velde heeft de grootste zonnebloem van Nederland. Hij heeft er een hobby aan. Jeroen van der Velde heeft de grootste zonnebloem van Nederland. Hij heeft er een hobby aan. Foto: Emiel Muijderman

Niet dat hij er iets mee kan winnen; het gaat hem om de eer. Zoals het de andere zonnebloemfanaten ook om de eer gaat. Moeiteloos somt hij de namen en cijfers achter de records op. De Nederlander Martien Heijms kweekte in 1986 een bloem die 7,76 hoog werd, het wereldrecord staat op naam van een Duitser. "Hans Peter Schiffer uit de buurt van Essen, in 2014, met een bloem van 9,17 meter", zegt Van der Velde. "Die verklapte over zijn werkwijze ook niks."

Infoblad voor buren

Dat er hier, midden in een woonwijk, bloemen groeien die hoger zijn dan de lantaarnpalen, zorgt bij buren niet voor scheve gezichten, zegt Van der Velde. Ze werken eerder 'verbindend'. Speciaal voor passanten heeft hij een infoblad met de meest actuele stand van zaken op de buitenkant van zijn tuindeur gehangen. En als hij op zijn ladder staat, om weer eens te meten wat de progressie is, wordt er nieuwsgierig gevraagd naar de vorderingen. "Ik heb de buren leren kennen, door die bloemen."

Maar wat zij niet weten, is hoe zeer de bloem zijn leven bepaalt. Als kind vond Van der Velde het 'verschrikkelijk' als hij met zijn ouders mee moest op vakantie; vier weken weg van huis betekende dat hij niet kon zien hoe de bloem uitkwam, terug thuis trof hij alleen de dode kop aan. "Nu ga ik in de zomer nooit langer dan twee dagen weg." De Pride, waar hij afgelopen weekend was, was leuk. Voor even. "Zondag wist ik niet hoe snel ik thuis moest komen."

Dat hij nu de 7 meter grens bereikt heeft, voelt als een overwinning. Maar stiekem hoopt Van der Velde dat er dit jaar nog meer in zit. Het weer is goed geweest, deze bloem zal nog doorgroeien en hij heeft nog wat andere (lees: later geplante) ijzers in het vuur. Hij kijkt naar de stellage en knikt. "Kom halverwege september nog maar eens terug."