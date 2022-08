Na meervoudige beschietingen van de kerncentrale van Zaporizhzhia in het zuiden van Oekraïne stationeren de Russische bezettingstroepen nu naar eigen zeggen luchtafweersystemen rond de nucleaire installaties.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het complex is al maanden bezet door het Russische leger, dat de kerncentrale steeds verder lijkt uit te bouwen tot een gevaarlijke vesting. Er is eerder melding gemaakt van Russische munitieopslag op het terrein, van Russische raketlanceerinstallaties die geparkeerd staan in de turbinehal van de kerncentrale en van veilige 'uitrustplekken' voor Russische frontsoldaten in de bijgebouwen.

Want, zo is de gedachte, niemand schiet op een kerncentrale van 5700 megawatt (de krachtigste kerncentrale in Europa), ook al ligt die nu in zwaarbevochten gebied. In principe hebben de Oekraïners gezegd de kerncentrale te ontzien in hun heroveringsplannen, maar vorige week was er twijfel rond een droneaanval vlakbij. Moskou en Kyiv hebben de voorbije dagen elkaar ervan beschuldigd de kerncentrale te hebben aangevallen. Uit onafhankelijke bron zijn de beschuldigingen niet na te trekken. Twee transformatorstations werden in ieder geval geraakt, eentje voor de stroomverbinding naar het noorden van Oekraïne, de ander voorzag de lokale regio van stroom. De laatste is inmiddels gerepareerd, weet Jan Haverkamp, senior expert kernenergie en energiebeleid bij Greenpeace Nederland. Met een team van experts en vrijwilligers monitort hij de situatie non-stop.

'Nucleaire ramp'

Vrijdagavond sloeg er een raket in naast de opslag van uitgebrande brandstofstaven. Volgens de Russische propaganda is Oekraïne uit op een nucleaire ramp, volgens de Oekraïners was de aanval er een onder 'false flag', ofwel geënsceneerd door Rusland om Oekraïne in een kwaad daglicht te stellen. Tegelijk heeft een Russische generaal aangekondigd dat een deel van het atoomcomplex nu met mijnen is volgelegd voor het geval de Oekraïners zouden durven aanvallen. Desnoods laten we de hele boel ontploffen, dreigde hij in de sociale media. Bluf? Zeg het maar in de dichte mist rond waarheid en leugen in deze oorlog.

Zorgwekkend is de toestand rond Zaporizhzhia zeker, benadrukt Haverkamp. Hij vreest het inslaan van zwaardere raketten op de opslagplaats van radioactief afval, ongeacht wie de raketten ook afschiet. "Want als een van die opslagcontainers breekt heb je lokaal een enorm probleem. Ik ben ook bang voor het uitvallen van de reguliere stroomvoorziening. Dan moet je voor de koeling van reactor terugvallen op dieselgeneratoren. Maar niemand weet hoeveel diesel er nog voorhanden is, omdat de Russen die deels zouden hebben gebruikt voor hun voertuigen. En als er helemaal geen koeling meer is, moet je vrezen voor een meltdown."

Door het smelten van de kern en brandstofstaven ontstaat ook waterstof en als daar een vonk inslaat, hebben we het over Fukushima (de grote kernramp in Japan in 2011, red.), aldus Haverkamp. Zijn derde grote zorg is het koelwater. "Als leidingen worden geraakt heb je ook een problemen en gezien de vijandige situatie op en rond het complex (waar Oekraïens personeel moet werken onder Russische toezicht) zal het moeilijk zijn ter plaatse te repareren."

400 kilometer

Het kan allemaal nog erger worden voor de toch al door de oorlog geteisterde bewoners rond de kerncentrale, die in geval van een catastrofe met spoed geëvacueerd moeten worden. Het gaat dan om mensen die tot wel 400 kilometer van de centrale wonen, zo berekende atoomfysicus Wim Turkenburg voor RTL Nieuws. Bij de ramp in Fukushima kwam uiteindelijk 16 procent van de inhoud van de reactoren vrij. Dat is een heleboel, vooral cesium en strontium, aldus Haverkamp. "Als er iets in die orde van grootte vrijkomt, heb je het zeker over meerdere tientallen kilometers die moeten worden geëvacueerd. Rond de kerncentrale is het gelukkig niet heel erg dicht bebouwd, maar de stad Zaporizhzhia (waar voor de oorlog 720.000 mensen woonden, red.) ligt ook op een kilometer of veertig. Dan hangt het heel erg van de wind af. De windrichting houden we de hele week al in de gaten."

De kerncentrale van Zaporizhzhia. De kerncentrale van Zaporizhzhia. Foto: AP

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) volgt de ontwikkelingen in Oekraïne eveneens op de voet. Daarvoor krijgt men informatie van het (door Oekraïne - want 'te zeer op de hand van Moskou' - gewantrouwde) Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en van het eigen RIVM dat de radiologische metingen hier monitort. "We willen benadrukken dat een ongeval in een kerncentrale in Oekraïne niet kan leiden tot stralingsniveaus in Nederland waarbij directe maatregelen nodig zijn, zoals evacueren, schuilen of het slikken van jodiumtabletten. De afstand van Nederland tot Oekraïne is daarvoor te groot", vermeldt de ANVS-site. Volgens een woordvoerder heeft men de laatste dagen geen extra telefoontjes gehad van bezorgde Nederlanders.

Tsjernobyl

Vergelijkingen met de paniek na de ramp in Tsjernobyl in 1986 - toen Nederlandse koeien niet meer buiten mochten grazen en spinazie en sla radioactief bleken - gaan volgens de ANVS niet op. Bij het kernongeval in Tsjernobyl was sprake van een ouder en onveiliger type kerncentrale dan die in Zaporizhzhia. Destijds is het stralingsniveau in Nederland zeer licht verhoogd geweest. "Dit kwam toen neer op een dosis die overeenkomt met de natuurlijke dosis die mensen in Nederland in 1 à 2 weken uit de lucht en bodem, woningen en voedsel sowieso al ontvangen. Destijds was er dan ook geen reden in West-Europa om mensen te evacueren, wel zijn toen tijdelijk maatregelen genomen zoals melkkoeien op stal", laat de woordvoerder weten. Haverkamp: "Bij Tsjernobyl vloog de boel in brand, waardoor radioactief materiaal hoog in de atmosfeer en daardoor tot heel ver in de omgeving terecht kwam. De kerncentrale van Zaporizhzhia is van een ander type, waarbij de kans dat materiaal zo hoog in de atmosfeer komt veel kleiner is."