Nu de verbrandingsmotor zal verdwijnen, hopen we de nadelen van de auto te kunnen opheffen zonder de bijbehorende vrijheid te verliezen. Hoe geloofwaardig is deze toekomst­droom?

"Ben je er klaar voor?", vraagt Carlo van de Weijer, auto-expert en directeur van het AI Systems Institute van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij trapt het stroompedaal van zijn elektrische Porsche Taycan in. In 2,5 seconde trekt een tintelend gevoel van mijn schedel naar mijn tenen, even lang als de Porsche nodig heeft om van 0 naar 100 kilometer per uur te razen.

De elektrische auto is allang geen verstandige maar saaie keuze voor het milieu meer. Hij is stil, snel, soepel en cool. In 2035 is het voorbij met de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor in de Europese Unie. Daarmee komt anderhalve eeuw 'autopie' ten einde, de belofte van individuele vrijheid door de auto met een benzine- of dieselmotor. De auto bracht inderdaad vrijheid, maar ook vervuiling, opwarming van de aarde, congestie en talloze verkeersdoden.

Met het einde van de verbrandingsmotor wordt steeds vaker een tweede 'autopie' geformuleerd die de nadelen van de auto wil opheffen zonder de individuele vrijheid te verliezen. De auto van de toekomst zal schoner zijn omdat hij op groene stroom rijdt. Hij zal ook veiliger zijn omdat hij zelfrijdend is en de computer nooit achter het stuur zit te suffen. Aangezien hij voortdurend met andere auto's communiceert zal het verkeer efficiënt over het wegennet worden verdeeld, zodat er nooit meer files ontstaan. Het doel van General Motors is "een toekomst met nul auto-ongelukken, nul emissie en nul congestie", zei topvrouw Mary Barra.

Hoe geloofwaardig is deze toekomstdroom? Zal de technologie zo goed worden als de techgoeroes beloven? En wil de mens het wel? Durft hij zich over te geven aan de zelfrijdende auto? Zal hij afzien van het fysieke genot van autorijden?

In elk geval is een eerste stap gezet: de elektrificatie van de auto. "De auto wordt steeds schoner, veiliger en comfortabeler. Straks rijdt hij ook zelf in de file", zegt Carlo van de Weijer. "Daardoor zal hij alleen maar aantrekkelijker worden, ook ten opzichte van het openbaar vervoer."

Dat is precies het probleem, zegt Hans Jeekel, oud-hoogleraar van de Technische Universiteit Eindhoven en nu bezig met het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit, waarin hij met masterstudenten en experts alternatieven uitwerkt voor het klimaatbeleid inzake mobiliteit. Terwijl het klimaat vraagt om het terugdringen van de mobiliteit, verschijnt de elektrische auto als een 'deus ex machina', zegt Jeekel, die belooft dat we gewoon kunnen doorrijden zoals we gewend zijn, als we dat maar elektrisch doen.

Elektrische auto's zijn beter voor het klimaat dan benzine- of dieselmodellen. Gedurende hun bestaanscyclus stoten ze 50 tot 60 procent minder CO2 uit dan auto's met verbrandingsmotor. Dat percentage kan oplopen tot 85 procent als ze volledig op groene stroom rijden, stelt het internationale klimaatpanel IPCC. Volgens Van de Weijer kunnen ze op den duur zelfs 100 procent minder uitstoten, als ook de productie van de auto's volledig duurzaam is.

Maar voorlopig zijn ze nog niet zero emission, hoewel sommige fabrikanten dat beweren. Bij de productie van een elektrische auto, vooral van de accu's, wordt CO2 uitgestoten. Bovendien zijn er grondstoffen voor nodig, waaronder het schaarse kobalt. Ook zal het aantal auto's mondiaal sterk toenemen, volgens sommige schattingen van 1,4 miljard nu naar 2,5 miljard in 2050.

Daarnaast worden er nog altijd aanzienlijk meer benzineauto's verkocht dan elektrische auto's. Begin 2022 bedroeg het marktaandeel van auto's met een verbrandingsmotor in Europa meer dan 80 procent. "Stel je een schoenendoos voor die je nog altijd dag in dag uit vult met fossiele brandstoffen", zegt Jeekel. In 2050 zal vrijwel iedereen elektrisch rijden, maar als in de tussentijd te weinig gebeurt zal de opwarming van de aarde onomkeerbaar zijn, vreest hij.

Anders dan Van de Weijer gelooft Jeekel niet dat innovatie voldoende is om de verandering van het klimaat te bestrijden. Volgens hem is een andere levensstijl noodzakelijk: minder autokilometers maken, vaker de auto delen, de fiets of het openbaar vervoer nemen. Dat is ook de conclusie van Bestemming Parijs, een rapport over de invulling van het klimaatbeleid door een werkgroep onder leiding van Laura van Geest, de voormalige directeur van het Centraal Planbureau: "De totale hoeveelheid gereden kilometers moet dalen, waarvoor gedragsverandering noodzakelijk is." De planeet stelt ons grenzen, zegt Jeekel: "Altijd maar weer alle mobiliteit stimuleren, dat kan de aarde echt niet aan, zeker niet als we mondiaal kijken en alle opkomende economieën hun mobiliteit gunnen."

Terwijl energie en grondstoffen schaars zijn, zet de auto-industrie de trend voort om steeds grotere, zwaardere en snellere modellen te produceren. Tesla heeft een Roadster aangekondigd met een topsnelheid van 400 kilometer per uur. Zelfs de logge Hummer keert terug in elektrische gedaante, nu met een acceleratie van 0 naar 100 in 3,5 seconde. Een sportwagen in het lichaam van een truck.

Elektrificatie is een manier om een autocultuur in stand te houden die draait om status, snelheid en pk's, zeggen de critici. "Auto's zijn inderdaad groter geworden, maar dat is vooral omdat mensen rijker zijn geworden. In tegenstelling tot Hans Jeekel geloof ik helaas niet in een aanzienlijk effect door consuminderen", zegt Van de Weijer. "Ik vrees dat de mensheid zich nog eerder laat uitsterven dan dat ze een structurele en significante stap terugzet in comfort."

Daarom is de elektrische auto hoe dan ook een enorme verbetering, zegt hij. "De elektrische auto biedt de mogelijkheid om op den duur volledig duurzaam te rijden, in tegenstelling tot de fossiel aangedreven auto. Innovatie is de enige serieuze optie voor de ontsnapping aan de dystopie."