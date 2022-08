Zwaar gestoorde gedetineerden, die om het minste of geringste agressief kunnen worden. Hoe ga je daarmee om? Voor psycholoog Sophie is het dagelijkse kost in de gevangenis van Vught. 'Angstig? Valt mee. Ik heb me zelden onveilig gevoeld.'

Van alle gedetineerden die in Nederland achter slot en grendel zitten, kampt 60 procent met een psychische stoornis. De gevangenis in Vught herbergt het grootste penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) van Nederland. De 260 gedetineerden die hier verblijven, worden patiënten genoemd. "Want ze zijn zo kwetsbaar dat de term patiënten hen meer recht doet dan de term gedetineerde. Al wordt het ook hier wel door elkaar gebruikt", zegt Sophie, één van de vele psychologen die in het PPC werkzaam is.

"De meest ernstig zieke mannen hebben bijvoorbeeld het lijf van een bodybuilder maar het verstand van een vierjarig kind of denken dat alle gevangenismedewerkers CIA-agenten zijn die ze moeten vermoorden", zei een directielid van de PI Vught eerder in het Brabants Dagblad. Ga er maar aan staan als jonge vrouw, net afgestudeerd aan de universiteit. Sophie koos er 7,5 jaar geleden toch voor, zonder al te veel kennis van het gevangeniswezen.

Niet alle patiënten zijn te helpen

Het is juist die 'complexiteit van de problematiek' die Sophie aantrekt in het werk. "Bijna niemand die hier zit, heeft maar één stoornis. Ingewikkeld, maar dat puzzelen maakt het werk juist leuk. Je kunt er zelf ook veel van leren. En er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen." Al tijdens haar studie forensische psychologie kreeg Sophie in de gaten dat niet alle patiënten te helpen zijn. Je moet ook dingen los kunnen laten. In Vught zag ze die wijsheid een- en andermaal onderstreept.

"Je moet kunnen genieten van de kleine succesjes. Een hele tijd geleden hadden we iemand die zich in de gevangenis heel agressief gedroeg. Zijn mentoren zochten naar een manier om tot hem door te dringen en bedachten een beloningssysteem dat er op neerkwam dat hij voor iedere dag dat hij het goed had gedaan een dierenplaatje kreeg. En als hij drie plaatjes had, kreeg hij wat shag. Hij was zo trots en blij met die dierenplaatjes dat hij ze iedereen wilde laten zien. Daarna is het goed met hem blijven gaan. Dan realiseer je je ook hoe de patiënten zijn en hoe simpele interventies soms het meest effectief zijn."

Licht ontvlambaar

Patiënten die suïcidaal zijn, die zichzelf beschadigen, daarmee krijgt Sophie op haar werk ook te maken. Of met mannen die, als gevolg van hun stoornis, zo licht ontvlambaar zijn dat ze van het ene op het andere moment agressief kunnen worden. En na een incident in de isoleercel belanden. Waarna Sophie, begeleid door twee of drie collega's, het gesprek aanknoopt.

"Is dat angstig? Valt mee. Ik heb me zelden onveilig gevoeld. Natuurlijk heb ik wel eens meegemaakt dat iemand in één keer opspringt. Dan denk je: wat nu? Maar dan stapt er ook meteen een collega op hem af. Ik moet in zo'n gesprek inschatten of iemand agressief werd omdat hij in een psychose of dat hij willens en wetens iemand heeft geslagen."



"Dat zijn geen makkelijke gesprekken. Je wilt het beste voor de patiënt, maar je collega's zijn beschadigd en moeten weten of ze nog verder kunnen met deze patiënt. Als dat niet zo is, gaat-ie naar een andere afdeling of een andere gevangenis. Niet altijd meteen, maar na een reeks incidenten kan het goed zijn om elders een nieuwe start te maken."

Psycholoog Sophie: "Je wordt wel wantrouwend in de loop der jaren. Ik check altijd wel even wat ze tegen me gezegd hebben." Psycholoog Sophie: "Je wordt wel wantrouwend in de loop der jaren. Ik check altijd wel even wat ze tegen me gezegd hebben." Foto: Roel van der Aa

Ook voor potje tafeltennis

Op de afdelingen van het PPC probeert Sophie ook op een informele manier in contact te komen met de gedetineerden. Bijvoorbeeld door een potje tafeltennis met ze te spelen of op de bank voor de tv een praatje met ze aan te knopen. "Ik wil voorkomen dat ze me gaan zien als degene met wie je alleen maar moeilijke gesprekken voert." Om de twaalf weken wordt elke patiënt tegen het licht gehouden: heeft hij zich aan de afspraken gehouden, heeft hij zijn impulsen beter onder controle gekregen, waar moet nog aan gewerkt worden?

"Soms is het heel schrijnend en kunnen wij ook niks betekenen voor iemand. Ik had pas een gesprek met iemand die zichzelf wat aan had willen doen. Hij had net gehoord dat-ie waarschijnlijk het land moet worden uitgezet, hij was heel wanhopig en verdrietig. Wij beslissen daar niet over, wij zijn uitvoerders. Zolang ze hier zijn, proberen we ze zo goed mogelijk te helpen. Maar op een gegeven moment houdt de detentietijd op."

Een of meer verslavingen

Patiënten die helemaal geen zin hebben in een gesprek met een psycholoog, dat maakt ze natuurlijk ook mee. En dat patiënten haar in de luren proberen te leggen. "Je wordt wel wantrouwend in de loop der jaren. Ik check altijd wel even wat ze tegen me gezegd hebben. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat hem beloofd is dat-ie mee mag naar een activiteit of bepaalde medicatie zou krijgen. Mijn onderbuikgevoel zegt dan: ik geloof je niet. De meerderheid kampt ook nog met één of meer verslavingen, al is er een grote groep die dat ontkent. 'Af en toe een jointje, meer niet', zeggen ze dan. En heel eerlijk: we kunnen niet altijd voorkomen dat ze hierbinnen iets gebruiken."

Over haar werk kan ze uren vertellen, zo boeiend vindt ze het. Vandaar ook dat Sophie het jammer vindt dat als haar werk ter sprake komt op een verjaardagsfeestje, dit nog steeds de meest gestelde vraag is: "Heb je Willem Holleeder nog gesproken?". "Wat in het nieuws is, hoor je terug. Zo werkt het nu eenmaal."