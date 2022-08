De horeca spreekt van oneerlijke concurrentie door GGD's die met belastinggeld tegen hoge uurlonen personeel werven. De sector vreest bij de nieuwe vaccinatiecampagne daardoor weer personeel kwijt te raken.

Nu ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een nieuwe vaccinatiecampagne heeft aangekondigd, waarvoor 13.000 mensen nodig zijn, groeien bij de horecaondernemers de zorgen. "Oneerlijke concurrentie", aldus Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De sector werd door coronabeperkingen hard getroffen en zag ongeveer een kwart van zijn personeel vertrekken, onder andere naar de GGD's.

Met het afschalen van de GGD-locaties eind februari keerde een deel van de vertrekkers terug, maar de horeca vreest dat het van korte duur is. Willemsen: "De wervingscampagne helpt ons niet om mensen vast te houden en te vinden. Wat het zuur maakt is dat dit de overheid betreft, dus we dragen er met z'n allen financieel aan bij. Ik vraag mij bovendien af of het niet efficiënter kan, met minder mensen", voegt hij eraan toe.

Ook horecaondernemer Won Yip uit Amsterdam is niet te spreken over de GGD-wervingscampagne. "We worden kapot geconcurreerd met ons eigen belastinggeld", vindt hij. Wat hem betreft is minimumloon meer dan voldoende voor veel functies. "Voor heel weinig inspannend werk krijgen mensen wel erg veel salaris."

'Gevecht om nieuwe mensen te vinden'

Horecatycoon Laurens Meyer (tweeduizend mensen in dienst en ongeveer tweehonderd openstaande vacatures) deelt de zorgen. De laatste maanden lukt het hem iets beter om vacatures in te vullen, maar hij houdt zijn hart vast voor als de GGD's gaan opschalen. "Die zijn voor ons een geduchte concurrent. Het is al een gevecht om nieuwe mensen te vinden en straks raken we weer mensen kwijt aan de GGD's."

Zeker voor jongeren is een overstap financieel interessant, stelt horecabaas Won Yip. Volgens hem verdienen jongeren tot 25 jaar in de horeca ongeveer 14 euro bruto per uur, terwijl de GGD op zondagen een uurloon van 23 euro netto zou betalen.

Woordvoerder Ernst Moeksis van de koepel GGD GHOR kan niet ingaan op bedragen. "Wat medewerkers betaald krijgen, kan per GGD verschillen. We ontkennen overigens niet dat de GGD's goed betalen." Moeksis laat verder weten dat de GGD's de krapte op de arbeidsmarkt herkennen en het dilemma van de horeca om mensen te vinden begrijpen. "We hebben zelf ook moeite om mensen te vinden."

Reiswereld deelt zorgen

Overal is de personeelskrapte groot, maar sommige sectoren zijn net even wat harder getroffen door alle coronabeperkingen en lockdowns in de afgelopen twee jaar. Naast de horeca geldt dat ook zeker voor de reiswereld, waar ook zorgen bestaan over de nieuwste wervingscampagne van de GGD's. "We vissen allemaal in dezelfde vijver", aldus Esther Gathier van Reiswerk.

Waar de horeca in coronatijd ongeveer 25 procent van zijn werknemers moest laten gaan is dat in de reiswereld zelfs een derde geweest. Een deel van de mensen uit de horeca én reiswereld vond zijn heil bij de GGD. Die groeide in coronatijd uit tot een van de grootste werkgever met zijn vele prik- en vaccinatielocaties door het hele land. Vele duizenden mensen vonden er werk.

Hoeveel reismedewerkers een baan hebben gevonden bij de GGD's, durft Gathier niet te zeggen. "Exacte cijfers van mensen die naar de GGD's zijn overgestapt hebben we niet, nee, maar ik weet wel dat we veel mensen hebben geholpen bij het vinden van een nieuwe baan en de GGD was daarbij een belangrijke werkgever", aldus Gathier van Reiswerk, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in de reissector.

Volop werkgelegenheid

De vrees van horecaondernemers dat veel mensen die net zijn teruggekeerd straks weer gaan werken voor de GGD vanwege de hogere uurtarieven, deelt Gathier. "De situatie in de reisbranche is dit keer wel echt anders dan bij de vorige wervingscampagnes van de GGD's. Er is nu namelijk volop werkgelegenheid en dat was twee jaar geleden niet het geval."

Maar de nieuwste wervingscampagne maakt het volgens haar wel lastiger om nieuwe mensen te vinden. "We hebben al veel concurrenten en nu is er weer een belangrijke terug", voegt ze eraan toe.

De horeca- en reisondernemers proberen op allerlei manieren personeel aan zich te binden én nieuwe mensen aan te trekken. De reiswereld start in dat kader eind deze maand een speciale wervingscampagne. "Daarin willen we vooral laten zien hoe leuk en afwisselend het werk is. Veel mensen denken bij de reiswereld aan werken op een reisbureau en reizen verkopen, maar er is zo veel meer te doen."

Het verschil maken

Horecatycoon Laurens Meyer, met vijftig kroegen en vijftien filialen van Burger King de grootste horecaondernemer van het land, probeert het verschil te maken door te zorgen dat zijn mensen 'plezier in het werk hebben en houden', en probeert een familiegevoel te creëren. Ook Robèr Willemsen van brancheorganisatie KHN denkt dat horecaondernemers zich kunnen onderscheiden door personeel op andere vlakken wat extra's te bieden.

"Die hoge tarieven van de GGD's zijn oneerlijk, maar het is wat het is. We zullen moeten knokken voor mensen. Ik zou zeggen: bied perspectief, zorg voor trainingen en opleidingen, denk aan een vierdaagse werkweek, luister naar wat je mensen nodig hebben", is zijn boodschap.

Willemsen benadrukt dat de problemen op de arbeidsmarkt zich niet zomaar zullen oplossen. "Voor corona hadden we in de horeca ook al 30.000 tot 40.000 vacatures. We zaten toen in een enorme groeispurt", brengt hij in herinnering. Inmiddels ligt het aantal vacatures al rond de 80.000, vermoedt hij.