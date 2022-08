Feyenoord betreurt het bekladden van het huis van Leefbaar Rotterdam-wethouder Robert Simons door jonge hooligans, vlak voor de start van het voetbalseizoen. 'Er is geen grip op deze groep relschoppers.'

Uitgerekend in het weekend, waarin Feyenoord het nieuwe voetbalseizoen start, uit bij Vitesse, is het huis van de Rotterdamse wethouder beklad met homofobe leuzen en scheldwoorden. Ook de tag RJK, afkorting van Rotterdam Jongeren Kern, is verschillende keren op de muur gespoten."Het is treurig, walgelijk en totaal verwerpelijk wat er is gebeurd", reageert een woordvoerder van Feyenoord op de graffitispuiterij. "Wij keuren alle vormen van intimidatie af, dus zeker ook dit."

Dikke huid

Bij Feyenoord neemt de bezorgdheid toe. Diverse medewerkers van de stadionclub hebben veiligheidscamera's voor de deur opgehangen, vertellen ingewijden het AD. In december stapt Feyenoord-directeur Mark Koevermans op na bedreigingen aan zijn adres, nadat zijn ruiten zijn ingegooid en de voordeur beklad met de tekst: RJK.

Eerder bekladde de jongerenbeweging van de harde kern van Feyenoord al het COC-kantoor en de sportschool van Roze Kameraden-voorman Paul van Dorst met homofobe teksten. Nu is Robert Simons ten prooi gevallen aan de jonge hooligans.

Robert Simons heeft alle verwensingen op zijn huis gelezen: 'Wat er dan door je heen gaat? Dat ik het vooral verschrikkelijk vind voor mijn gezin' Robert Simons heeft alle verwensingen op zijn huis gelezen: 'Wat er dan door je heen gaat? Dat ik het vooral verschrikkelijk vind voor mijn gezin' Foto: ANP

Simons heeft de verwensingen op zijn gevel gelezen. "Wat er dan door je heen gaat? Dat ik het vooral verschrikkelijk vind voor mijn gezin. Als politicus heb je een dikke huid. De verwensingen op sociale media zijn soms ook niet mals. Maar dat je thuis wordt opgezocht, gaat alle perken te buiten."

Geradicaliseerde groep

"De acties van de RJK zijn gericht op het zaaien van angst en intimidatie", zei de Leefbaar-wethouder vorig jaar al in de raad als reactie op eerdere incidenten, veroorzaakt door de jonge hooligans. "Deze geradicaliseerde groep Feyenoord-supporters moeten we gaan bestempelen als terreurgroep."

Al eerder heeft Feyenoord tevergeefs getracht te achterhalen wie deze relschoppers zijn, verklaart Feyenoord. Beelden van de vakken met de meest fanatieke supporters werden bestudeerd, vragen aan de harde kern gesteld. "Maar als zelfs zij leden van de RJK niet kunnen bereiken, dan wordt het een moeilijk verhaal."

Feyenoord-hooligans zijn van alle tijden. "Maar ze kwamen nauwelijks in het privédomein van spelers of bestuurders", vervolgt de woordvoerder van de stadionclub. "Dat is nu wel anders. Er is geen grip op deze groep relschoppers."

Vermeende leden van de RJK (Rotterdam Jongeren Kern) tijdens de rellen in het centrum van Rotterdam Vermeende leden van de RJK (Rotterdam Jongeren Kern) tijdens de rellen in het centrum van Rotterdam Foto: AD

Ook de voetbaleenheid van de Rotterdamse politie kan maar moeilijk vat krijgen op deze groep relschoppers, die gekleed in het zwart op geweldsincidenten afkomen, zoals de rellen op de Coolsingel in november 2021 (zie foto). Dat zegt de politiewoordvoerder, die tevens meldt dat het onderzoek naar de bekladdingen op het huis van Simons nog loopt.

Maatschappelijk probleem

Om het probleem van deze nieuwe vorm van hooliganisme, waarbij bestuurders thuis worden opgezocht, het lijf te bieden, stuurde Feyenoord recent nog een brief naar de Rotterdamse gemeente en de politie. De strekking? "We moeten als club, gemeente en politie bekijken hoe we dit probleem samen kunnen tackelen."

In september gaat de Feyenoord-directie met onder meer burgemeester Aboutaleb en wethouder Karremans (Handhaving) om de tafel, om de intimidatie van de Rotterdam Jongeren Kern te bespreken. "Dit probleem is niet alleen het probleem van Feyenoord", besluit de woordvoerder. "Het is een maatschappelijk probleem."