Hij heeft een lichaam als een spijker en een ijzeren discipline, deels geleerd in zijn tijd bij de mariniers. De oorlogsellende vergeet hij nooit. Maar van de misère die plastic afval bij dieren teweegbrengt krijgt Martin Rijn écht overal kippenvel.

U bent beroepsduiker, hoe word je dat?

"Ik ben in 1992 bij Noordhoek Diving in Zierikzee begonnen als beroepsduiker. In het leger dook ik al een beetje en na mijn legertijd ben ik gewoon daar binnengestapt. Het is een klein wereldje, maar je hoorde er meer over bij de mariniers. Je moet het ook willen, dat werd gelijk ingeprent. Zeven dagen per week, in de koeienstront, in vieze bouwputten, maar je reist ook de hele wereld rond."

Duiken in een koeienput?

"Ja in zo'n gierput sta je in de stront om foto's te maken van het beton. Maar bij de rioolgemalen van het waterschap ben ik ook weleens het water ingedoken. Er zitten afsluiters en mechanische dingen die je moet vervangen. Daar blijft al ons afval in hangen. Als je daar duikt, hangt het maandverband en de smerigheid aan je duikmasker."

Bij duiken denken de meeste mensen waarschijnlijk aan een mooie blauwe zee?

"Ik ben net terug van een klus in Bonaire, dan heb je geluk met mooi helder blauw water, maar vaak zie je niet veel. Bij duiken moet je twee rechterhanden hebben: er is er maar een die de klus moet klaren en dat ben jij. Je bent alles in één onder water: loodgieter, lasser, brander, noem maar op. Mensen denken dan gelijk dat je heel veel geld verdient, maar dat is niet zo. Ik heb ook wel scheepsbergingen gedaan op bijzondere plekken, zoals ooit op de Zuidpool. Daar haalden we olie uit een scheepswrak. Op die plek, op Antarctica, is mijn plastic verhaal begonnen. Ik heb daar naast albatrossen gezeten, mijn favoriete vogel, ze zijn totaal niet bang. Maar daar had je dus ook al afval. Er kan daar wat stroming betreft niets van buitenaf komen: alles wat daar ligt, hebben wij mensen daar gebracht. Een albatros leeft 90 procent van zijn leven op zee. Ik zag een documentaire van Chris Jordan over hoeveel plastic die beesten opvreten, ze voeden zelfs hun jongen ermee. Ik heb niet snel kippenvel, maar toen ik dat zag, had ik het over mijn hele lichaam. Als je zoiets ziet, ga je wel nadenken: jongens, dat moet anders."

U spreekt ook bedrijven erop aan?

"Bedrijven hier op het industrieterrein in Zierikzee kennen me wel ja. Als ik bij hen achter in de sloot rotzooi zie liggen dat van hun terrein komt, dan maak ik er een foto van. Ik bied ze een keuze: ik kan die foto op Facebook plaatsen met een slecht verhaal of goede reclame maken, omdat ze het hebben opgeruimd. Mensen gaan dan meedenken, voorkomen dat er verpakkingsmateriaal wegwaait of rondslingert."

U ziet die vervuiling overal, bent u als duiker automatisch ook met het milieu bezig?

"Ik ben er ook schuldig aan geweest dat ik mijn tiewraps onder water liet vliegen. Zo ging dat vroeger. Knip, knip, alles kost tijd, je was er niet mee bezig. Als ik nu bijvoorbeeld op een windmolenpark kom, kan ik als supervisor zeggen: "Jongens allemaal je rotzooi opruimen". Nu wordt het in het werkproces meegenomen, dat je zorgt dat het onder water allemaal netjes opgeruimd is. Dat is wel veranderd. Onder andere door allerlei mensen die initiatieven opstarten, zoals ik doe met de jutbakken op Schouwen-Duiveland. De vorige wethouder hier wilde in eerste instantie niets weten van die kisten. Ik zei, dan zet ik er zelf wel eentje neer. Dat was zo'n tien jaar geleden."

Hoe kwam u bij het idee van een jutbak?

"Via via wees iemand mij op Matthijs Lievaart, de initiatiefnemer van de jutbakken en Doe mee, verlos de zee op Goedereede. Ik nam contact met hem op en vroeg hoe ik ook mee kon doen. Gewoon beginnen zei hij. Ik kocht mijn eerste kist bij een fruitboer, zo'n houten, en zette die op het strandje van Ouwerkerk. Die werd dan weleens in brand gestoken, maar dan zette ik gewoon een nieuwe neer. Nu zijn ze van staal en werkt de gemeente ook goed mee, maar daar heb ik wel voor moeten knokken."

Er staan nu dertien bakken langs de Schouwse kust, komt u overal?

"Ik ga niet elke week naar iedere bak, maar bij het Stelletje, het strandje bij Zierikzee staat er een, daar ga ik vaak heen. En als er net noordwestenwind is geweest ga ik naar de bak vlak bij de Oosterscheldekering in Westenschouwen. Daar spoelt dan zo veel rotzooi aan, niet normaal. Pas een drijvende leiding, heel veel afval van de hangcultuur, zoals plastic boeien. Als je in zo'n kist kijkt, sta je er versteld van wat er allemaal aanspoelt."

Wordt u niet moedeloos van al dat afval?

"Nee, maar het stopt ook niet vanzelf. Ik heb een keer met Boyan Slat gesproken van The Ocean Clean Up met die Interceptor die plastic uit het water haalt. De vraag van heel veel mensen aan hem was: mooi dat je wat tegen plastic wilt doen, maar wat doe je dan aan de oorzaak? Toen kwam Slat met de Interceptor met het idee om die in de meest vervuilende rivieren ter wereld te leggen, in een aantal ligt nu zo'n ding. Dat vind ik mooi. Hier gaat natuurlijk ook heel veel rotzooi via de sloten met het gemaal naar buiten. Maar met een flinke wind krijgen we ook weer heel veel terug, dan waait heel veel plastic uit de zee terug het land op. Ik vind het niet leuk, maar ik zeg altijd: the nature kicks back. De natuur heeft geduld, we kunnen lekker blijven vervuilen, maar we krijgen het allemaal op ons bordje terug. Kijk maar naar het drinkwater: we drinken met zijn allen plastic parts."

Daar wordt u toch niet vrolijk van?

"Ik doe dit niet voor de mensheid. Ik vind het zo erg dat dolfijnen en walvissen van onze troep naar de klote gaan. Als we er met zijn allen achter gaan staan en we gaan er wat aan doen, dan is er nog hoop. Ik ben nog steeds heel positief, omdat er superveel mensen zijn die afval rapen en in de kisten gooien. Ook bij bedrijven gaat het steeds beter. Maar ik ben bijvoorbeeld ook op Bali geweest. Elke dag wordt het strand opgeruimd, maar als je een stukje uit de kust gaat zwemmen, zie je overal plastic. Er is wel verandering, maar voordat alles goed gaat, dat zal wel een tijdje duren."

U hebt zelfs een verdienmodel kunnen vinden voor afval?

"Nou ja, ik hoop dat het een verdienmodel is. Ik las zo'n twintig jaar geleden in de Veronicagids 'golfbalduiker wordt miljonair'. Ik dacht, ik ben beroepsduiker, dan kan ik toch wel een golfbal opduiken. Zo ben ik op het idee gekomen om golfballen op te vissen bij golfclubs. Lakers heten die ballen die in het water blijven liggen, zo heet mijn bedrijf ook, maar dan met een 'z' op het eind. Die plastic ballen vervuilen het water, dus het is beter om ze eruit te halen. De meeste zijn nog goed, die maken we schoon en willen we gaan verkopen. We hebben nu een kleine 100.000 ballen liggen. Het is wachten tot de webshop klaar is, maar er komt zo veel bij kijken. Mijn schoonvader van 80 en zijn vrouw helpen bijvoorbeeld mee sorteren. Voor de onbruikbare ballen zoek ik nog een oplossing."

Hoe kijken mensen naar u als u over zwerfafval begint?

"Tien jaar geleden, dat is wel grappig, dan liepen we met ons hondje en had ik een zak bij me waarin ik afval verzamelde. Mensen keken allemaal naar me en dachten dat ik een taakstraf had of zo. Ik ben ook geen geitenwollensokkenman, vaak werd dit gelieerd aan alternatieve mensen, dat is nu niet meer. Eigenlijk heb ik nog weinig negativiteit ervaren. Ik heb geen kinderen, ik hoef het niet voor mijn nageslacht te doen. Maar bij mensen die wel kinderen hebben en bijvoorbeeld een blikje uit het raam gooien, vraag ik: dus dat is het voorbeeld dat jij aan je kinderen wilt geven?"