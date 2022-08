Soms nog piepjonge kinderen en tieners begeven zich in de keiharde drugshandel. Dat blijkt uit een speciaal volgproject van de politie in Arnhem, dat inmiddels ook landelijk op grote belangstelling kan rekenen.

In een jaar tijd kreeg de politie in Arnhem 78 jonge drugscriminelen in het vizier. De jongste was dertien jaar.

De keuze heel stevig in te zetten op een brede harde aanpak van de drugscriminaliteit in de Gelderse hoofdstad werpt zijn vruchten af, stellen de Arnhemse politiechefs Gideon Zandstra en Frank van Leeuwen.

"We investeren nu inmiddels zeven maanden middels efficiëntere opsporing en intensieve integrale aandacht voor drugs. Ons doel was om in een jaar tijd 15 procent meer drugscriminelen jonger dan 23 jaar op te sporen. In zeven maanden is dat aantal al ruimschoots (23 procent) bereikt."

Niet alle 78 drugsverdachten zijn ook opgepakt. Er is gekeken welke aanpak het beste kan werken om hen af te stoppen: een stevige begeleiding of vervolging door justitie.

Geronseld via TikTok

Dat 'succes' betekent niet dat de politie rustig achterover kan leunen, waarschuwen beide teamchefs. In Arnhem zijn pubers die volop in cocaïne of xtc dealen al lang geen uitzondering meer. Kinderen worden geronseld op school, straat, maar ook online via sociale media als TikTok, Instagram of Snapchat om even een pakketje weg te brengen.

De focus op drugsmisdaad maakt deel uit van een brede aanpak, waarin gemeente Arnhem, politie, scholen, jongerenwerkers en instanties nauw samenwerken om jongeren uit de misdaad te houden. De 'Arnhemse aanpak' wekt landelijk belangstelling. Als enige stad in Oost-Nederland krijgt Arnhem miljoenen van het kabinet om de aanpak verder te uit te breiden en te intensiveren. Landelijk heeft minister van Justitie Dilan Yesilgöz 80 miljoen euro beschikbaar gesteld om jongeren uit de misdaad te houden.

Iedere snuif 'is bloedgeld'

Behalve dealen in drugs zien de twee politiechefs onder tieners een 'zorgwekkend gebruik van harddrugs'. De tolerantie voor drugs heeft een keerzijde, waarschuwen zij. "Bij iedere snuif die je neemt, snuif je bloed op. Je houdt een drugswereld met onderdrukking, uitbuiting, afpersing en bedreiging in stand. Bovendien is de milieuschade gigantisch door het lozen van chemische drugsafval."