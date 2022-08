Trauma's, crimineel gedrag of eenzaamheid, er is geen probleem dat niet spelenderwijs kan worden opgelost. Games for Health uit Eindhoven, gevestigd in het TAC-gebouw, ontwikkelt spellen en hulpmiddelen om de zorg wereldwijd beter te maken.

Zelf zijn ze met hun 23 werknemers slechts een kleine speler, maar van een calimerocomplex hebben oprichters Jurriaan en Sandra van Rijswijk geen last. Wie groot denkt, stelt grote doelen. Met hun gezondheid bevorderende games willen ze binnen vijf jaar een miljard mensen bereiken. Hoe? "Door aandacht voor het kleine", vertelt Van Rijswijk. "In Nederland in de zorg denken we altijd dat het groots en meeslepend moet zijn, maar als je veel kleine dingen doet, is er meer aandacht. Kijk naar iemands leven en zoek iets passends. Het gaat niet om de zorg maar om menselijkheid. Persoonlijke aandacht."

Post-IC dagboek

Treffend voorbeeld daarvan is het digitale dagboek 'Post-IC' dat Van Rijswijk in coronatijd samen met intensivist Marc Buise van het Catharina Ziekenhuis ontwikkelde. In Nederland kreeg het in 2021 de Nationale Zorginnovatieprijs, inmiddels is er vanuit de Verenigde Staten zo'n grote interesse dat Van Rijswijk hiervoor in New York een kantoor heeft opgezet.

"Twee Amerikaanse ziekenhuizen gaan ermee werken, zeven andere hebben de intentie het dagboek te gaan in voeren op de IC. Ze merken dat patiënten er blij mee zijn en in de VS worden ziekenhuizen 'afgerekend' op patiënttevredenheid."

De persoonlijke visie van Van Rijswijk slaat internationaal aan, maar vergt wel een andere insteek van zorg door zorgverleners. Iets dat aangeleerd kan worden. Daarom maakt Games for Health materialen om escaperooms in te richten die als trainingsruimte worden gebruikt voor verplegend personeel in bijvoorbeeld verzorgingshuizen of ziekenhuizen. De materialen zijn verpakt in (houten) dozen, formaat verhuisdoos, want het verhaal dat erbij hoort, is dat Ria gaat verhuizen naar het verpleeghuis.

De escaperooms zijn vernoemd naar voormalige patiënten. In het TAC is escapekamer 'Ria' ingericht, met daarin elementen van 'Harm', die gaat over het inzetten van zorgtechnologie. Wie kamer Ria binnen gaat, lijkt tachtig jaar terug in de tijd te stappen. Lijkt, want naast de eikenhouten meubelen zijn er wel degelijk bijdetijdse zorgtechnologieën voorhanden. In de kamer staat een fotolijstje - met daarop daadwerkelijk familie van Ria- , haar elpees haar lievelingskoekjes, maar ook een VR (virtual reality)-headset. Op de bescheiden eettafel staat in een eikenhouten frame een tablet, er is een bewegingssensor in de kamer en valdetectie.

Tijdmachine

Van Rijswijk: "Wij noemen het ook wel een tijdmachine. Al deze innovaties zorgen ervoor dat je meer tijd hebt voor persoonlijke aandacht en dat is wat je wilt. Verpleegkundigen zijn vaak wat angstig om techniek in te zetten, maar na afloop van een training willen ze er zo snel mogelijk mee aan de gang."

Het werkt als volgt. Op de iPad en in een app wordt een patiëntendossier nagebootst waarin vragen worden gesteld. In de escaperoom moeten verpleegkundigen de antwoorden vinden door puzzels op te lossen, op zoek te gaan naar persoonlijke informatie, te letten op details want een geboorte- of trouwdatums van een patiënt kan zomaar fungeren als code in het spel. "Ze moeten ze zich bewust worden van wat belangrijk is. Goede zorg is niet per se medisch."

De 'escapedozen' zelf worden in elkaar getimmerd door tachtigplussers uit verpleeghuis het Vonderhof, de 'Vonderboys'. "Bij ons geldt dat je minstens zestig jaar moet zijn om te kunnen solliciteren haha. En als de mannen willen, kunnen ze de dozen zelf afleveren. We hebben ook een koeriersdienst voor tachtigplussers, dat zijn ervaren rijders hoor. Zij hebben de tijd."

Zo zijn er zijn wel honderden oplossingen. Jurriaan als ingenieur bedenkt de spellen. Sandra is bedrijfskundige. "Ik maak al mijn hele leven games. Rummikub, Stratego voor op de Nintendo DS. Dat deed ik voor het bedrijfsleven om mensen te leren hoe ze bij een merk te betrekken. In 2007 kwam ik in aanraking met het spel Remission, waarmee kinderen sneller en beter konden genezen van kanker. Dat opende mijn ogen. Ik wist hoe je geld kunt verdienen met games, maar dat je er gezondheidswinst mee kunt boeken, is magisch."

1 miljard mensen bereiken

In 2010 begint Van Rijswijk een stichting, die jaarlijks een Europees congres houdt vanuit het TAC. "Games for Health is een ontplofte hobby uit het verleden die deels ook bedrijfsmatig werkt, want zorg is ook een commerciële wereld. Geld is belangrijk, want je moet producten kunnen ontwikkelen, maar niet ons primaire doel. We hebben geen verdien-, maar een bedienmodel. Het gaat ons niet om zoveel mogelijk geld verdienen, maar om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ons doel is binnen vijf jaar 1 miljard mensen te bereiken."

Games for Health kent inmiddels een wijdvertakt netwerk. Er draaien projecten voor kinderen in de Braziliaanse sloppenwijken, er wordt gewerkt aan een nieuw project om elektronisch afval uit de medische wereld te hergebruiken met partners als multinationals Philips en Johnson&Johnson.

Bijzonder is ook dat Van Rijswijk in september meereist met het koninklijk paar tijdens hun economisch werkbezoek aan Californië, om ook Amerikanen verder te helpen met het 'Post-IC' dagboek. "Nederland is en blijft ons uitgangspunt, maar als je de potentiële marktomvang daar ziet. Er zijn in de Verenigde Staten ziekenhuizen met een grotere IC-capaciteit dan wij in heel Nederland hebben."