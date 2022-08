De eredivisie voetbal trapt dit weekend af met bij de mannen fors hogere budgetten dan voor de coronapandemie, ondanks de lagere bezoekersaantallen.

Lange tijd telde een Eredivisie-wedstrijd gemiddeld 19 duizend toeschouwers. Dit liep voor de pandemie al iets terug. Tijdens het seizoen 2020-2021, toen tribunes vrijwel continu leeg moesten blijven, waren dit er slechts 500. Vorig seizoen bleef het gemiddelde aantal door de coronamaatregelen steken op 13 duizend.

Die leegte is niet zichtbaar in de begrotingen. Clubs hebben nu - exclusief Vitesse, dat van eigenaar wisselt - 568 miljoen euro te besteden, 85 miljoen meer dan in 2019. De groei zit vooral bij Ajax, AZ, Feyenoord en PSV.

Europees prijzengeld is een belangrijke inkomstenbron. Ajax, dat met 160 miljoen euro het grootste budget van Nederland heeft, verdiende vorig jaar 70 miljoen euro in de Champions League. Ook de andere teams zijn internationaal beter gaan presteren.

Verder leveren transfers veel geld op. Ajax verkocht spelers voor bij elkaar 112 miljoen euro en kocht tot nu toe in voor 85,6 miljoen, ruim 25 miljoen 'winst'. Feyenoord had een positief saldo van 22,2 miljoen euro.

De eredivisie is volgens het Uefa-puntensysteem nu de op vijf na beste competitie van Europa, boven Portugal. Als Nederland die plek aan het eind van het seizoen verzilvert, dan is dat de beste notering sinds 2001. Dat levert een derde Champions League-ticket op - en dus nog meer kans op miljoenen.