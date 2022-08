DJ Paul Elstak kan vanavond een kleine 8000 mensen verwachten als hij in Arnhem het podium bestijgt om zijn eigen festival Rainbow Rave af te sluiten. Het feest moet de bezoeker als in een tijdmachine mee terug nemen naar de jaren negentig, het decennium waarin Elstak furore maakte met de muziekstijl 'happy hardcore'.

"Het wordt prachtig festivalweer", constateert mede-organisator Remko van der Klis en hij verheugt zich er al op. Maar het betekent wel dat de skyline van Arnhem het vanavond tijdens de Rainbow Rave hoogstwaarschijnlijk wel moet doen zonder echte 'rainbow high in the sky' boven het Stadsblokkenterrein.

Het nummer over iemand die een regenboog wil zien, is de grote hit van de dj, die aan de vooravond staat van 'het grootste' dat hij ooit deed, namelijk een geheel eigen festival. Hij nodigde een keur van nineties-artiesten uit, zoals 2 Unlimited, Mental Theo, Darkraver en Klubbheads. DJ Paul Elstak zelf sluit het feest af.

Goedkope kaarten al uitverkocht

De goedkope kaarten voor snelle beslissers gingen de afgelopen maanden allemaal over de toonbank. Mede-organisator Van der Klis rekent in elk geval op zo'n 7500 bezoekers. "Maar er zijn nog tickets te koop, dus het kunnen er nog meer worden." Zogenoemde Final Ravers-kaarten kosten 44,75 euro, inclusief servicekosten.

Het podium van Rainbow Rave, het festival van DJ Paul Elstak, aan de voet van de John Frostbrug in Arnhem. Het podium van Rainbow Rave, het festival van DJ Paul Elstak, aan de voet van de John Frostbrug in Arnhem. Foto: PR

Het aantal festivalgangers ligt lager dan het maximum van 17.500 mensen waarvan werd gerept toen Elstak en het team achter Free Your Mind begin mei hun plannen voor Rainbow Rave ontvouwden. Desondanks spreekt Van der Klis van 'een mooi aantal'. "We zijn er tevreden mee."

Het festival kan worden gezien als een vervolg op Elstaks 25-jarig jubileumfeest Rainbow in the Sky in GelreDome, dat in 2019 zo'n 25.000 mensen trok. Dat smaakte naar meer en de dj zou graag van Rainbow Rave een jaarlijks terugkerend evenement maken. "Maar dat gaan we na het festival bekijken", zegt Van der Klis.