De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Thijs Bakker (23) uit Zwolle woont in een studentenhuis en merkt dat het goedkoper is om samen met zijn huisgenoten boodschappen te doen en te koken. 'Maar het is vooral gezelliger.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



Thijs studeert psychomotorische therapie aan Hogeschool Windesheim en is lid van studentenvereniging Absens Carens. Hij woont met drie andere medestudenten in een studentenhuis aan de Obrechtstraat in Zwolle. "In principe doet iedereen boodschappen voor zichzelf, maar uiteraard eten we ook vaak samen. Daarvoor hebben we een groepsapp waarin we elkaar laten weten wie thuis eet en wie kookt. Al zijn er geen harde afspraken. Iedereen gaat en staat waar hij wil. Op donderdag hebben we ook dispuutavond en dan eten we ook vaak daar."

Als Thijs boodschappen doet, probeert hij voor meerdere dagen in te kopen. In ieder geval voor twee maaltijden. Maar meestal komt daar ook nog wel een dagelijkse kleine boodschap bij. "In principe koop ik vooral dingen voor mezelf. Maar als ik zie dat de vuilniszakken op zijn, koop ik die ook. We houden in ons studentenhuis wel bij wie wat betaalt en rekenen dat dan eens in de zoveel tijd met elkaar af."

Kassabon Kassabon Foto: Thijs Bakker

Het beeld van de eeuwig rood staande student komt niet helemaal overeen met de situatie van Thijs, al voelt hij de gestegen prijzen in de supermarkt wel degelijk. "Ik en woon nu al een tijdje op kamers en let daardoor echt wel op wat ik uitgeef. Ik kijk zeker naar aanbiedingen en draai mijn hand ook niet om voor B-merken. Maar voor deze hbo-studie heb ik een mbo-opleiding afgerond en daarna vijf maanden in de verslavingszorg gewerkt en ook een tijdje als personal trainer, dus ik heb een aardige buffer opgebouwd. Aangevuld met een bijdrage van mijn ouders en studiefinanciering kan ik aardig rondkomen. Maar ik blijf natuurlijk een student."

Hij ging al regelmatig naar de Lidl, maar sinds de enorm toegenomen inflatie komt Thijs nog vaker bij deze supermarkt. "Je bent gewoon veel goedkoper uit dan als je bijvoorbeeld naar de Albert Heijn gaat. Als ik boodschappen doe, probeer ik niet meer dan 30 euro uit te geven. Ik ben niet de euro's aan het tellen terwijl ik boodschappen doe, dat gaat me te ver. Maar die 30 is wel het streven. Meestal lukt me dat heel aardig."

"Sinds de prijzen zo enorm zijn gestegen, merk ik wel dat ik veel sneller richting die 30 euro ga. Vooral luxeproducten zijn duur geworden. Kaas is bijna niet meer te betalen, vlees ook niet, maar ook brood is duur. Vroeger kocht ik bijvoorbeeld altijd kipfilet. Nu toch vooral vaak kipdijfilet. Dat is weer net iets goedkoper. En ik heb mezelf ook gewoon aangeleerd om naar de goedkopere supermarkt zoals de Lidl te gaan. Naar de Albert Heijn ga ik echt alleen nog voor hele speciale en specifieke dingen."

TIP: "Ik heb het heel erg gemerkt dat voor de vier personen in ons studentenhuis koken en boodschappen doen, per persoon een stuk goedkoper is dan in je eentje. Dat is uiteindelijk niet het doel, om geld te besparen. Het is vooral een stuk leuker om voor meerdere personen te koken en ook veel gezelliger om met zijn allen te eten. Maar onder de streep is het ook gewoon voordeliger."