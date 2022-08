Nederland kampt sinds woensdag officieel met een watertekort. Landbouw en scheepvaart worden hard geraakt, huishoudens juist niet. Hoe kan dat?

Was het maar zo eenvoudig. Maar helaas: het water dat u bespaart door dat kinderbadje niet te vullen komt niet ten goede aan de akkerbouwer die zijn bieten moet besproeien. Dat zijn twee gescheiden systemen. Tijd voor een mini-spoedcursus: waar komt ons water vandaan? "Zoals eskimo's veel woorden hebben voor sneeuw, hebben wij veel woorden voor water", zegt Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. "En ze betekenen allemaal net iets anders."

Drinkwater

Drinkwater is water dat geschikt is gemaakt om te drinken. Al gebruiken wij Nederlanders het vooral om mee te douchen en door te trekken. Zo'n zeven liter per keer, kost dat laatste. Die douche: zo'n 60 liter. Een gemiddelde Nederlander gebruikt in totaal 121 liter drinkwater per dag.

Wie zorgt ervoor?

Stel je even voor dat wij het zoals in sommige landen van de bron naar huis zouden moeten dragen... Maar dat hoeft gelukkig niet. Verdeeld over het land hebben tien drinkwaterbedrijven een wettelijke plicht om water te leveren. In extreme situaties mogen zij die levering wel beperken of het verbruik voor bijvoorbeeld een opblaasbadje (al snel 1000 liter) verbieden, zegt Amarins Kombuur van de Vereniging van drinkwaterbedrijven. Maar controleren kunnen zij dat niet. Vandaar die oproep om geen water te verspillen, niet een bevel. Waar kom dat drinkwater vandaan? Voor 60 procent diep uit de grond. Tot wel 300 meter diep. De rest komt van oppervlaktewater.

Voor een douche gebruiken we zo'n 60 liter water. Voor een douche gebruiken we zo'n 60 liter water. Foto: Getty Images

Wat zijn de problemen met de droogte?

Nog niet zoveel. Op die grote diepten zit het grondwater ook in een droge zomer nog volop. Het zit er soms al honderden of zelfs duizenden jaren. En het is relatief schoon: geen bacteriën. Over een heel jaar genomen valt in Nederland meer neerslag dan er verdampt dus het wordt ook steeds aangevuld. Op langere termijn zijn er wel zorgen, zegt Kombuur. Nitraat uit de veehouderij en resten van medicijnen uit huishoudens geven verontreiniging, om wat te noemen. Verzilting is ook een probleem, net als het boren naar aardwarmte. En dan is er nog een toenemende watervraag door een groeiende bevolking.

Een boer sproeit zijn land tegen de droogte. Een boer sproeit zijn land tegen de droogte. Foto: Rob Engelaar

Sproeiwater

Sproeiwater is water dat gebruikt wordt voor het besproeien van gewassen. Essentieel voor met name akkerbouw en tuinbouw. Aardappels, bieten, wortelen, uien - ze kunnen niet zonder. De fruitteelt gebruikt ook nog water in het voorjaar tegen de nachtvorst en in de zomer tegen 'verbranding'. Het sproeiwater pompen de boeren op uit de sloot en soms ook uit de grond. Hoeveel, dat wordt niet geregistreerd, zegt Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. "De algemene regel luidt: water mag worden onttrokken, tenzij..." We zitten door de droogte nu in de fase van 'tenzij'. Grondwater is ook nog belangrijk voor wortels van gewassen en de gesteldheid van de bodem.

Wie zorgt ervoor?

De waterschappen beheren de regionale wateren: alle sloten, beekjes en andere watergangen. De 21 waterschappen moeten ervoor zorgen dat het water schoon is, zodat de visstand op peil blijft, dat het land niet overstroomt, dat rioolwater wordt gezuiverd en dat de landbouw voldoende water heeft.

Wat zijn de problemen?

Simpel: de aanvoer van water stokt. Er valt al weken geen regen van betekenis en de aanvoer vanuit de rivieren loopt terug. Dit heeft ook gevolgen voor de regionale wateren. In het westen raakt het water verzilt, omdat tegendruk van zoetwater tegen het zoute water van de zee steeds minder wordt. In hoger gelegen delen moeten noodpompen worden ingezet om daar nog water te krijgen. Daar zijn ook sproeiverboden ingesteld. Alblas. "Doordat het op bepaalde plekken en/of voor bepaalde gewassen niet of in beperkte mate mogelijk is om te sproeien, kunnen oogsten tegenvallen en mogelijk mislukken."

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater wordt door de industrie en door energiecentrales gebruikt om hun installaties te koelen. Sommige bedrijven gebruiken het ook nog voor andere bedrijfsprocessen, vertelt Roy Tummers, directeur Water bij de VEMW, de belangenorganisatie voor zakelijke energie- en watergebruikers.

Wie zorgt ervoor?

Rijkswaterstaat en de Waterschappen, afhankelijk van waar het water vandaan komt.

Wat zijn de problemen?

Allereerst de verzilting. "Meer zout in het water betekent meer risico op slijtage aan installaties", zegt Tummers. Dan de belemmeringen voor de scheepvaart: De aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten hapert. En ten slotte de temperatuur van het water. Als die stijgt, wat nu het geval is, kan er een moment komen dat bedrijven hun gebruikte koelwater niet meer mogen lozen. Dat gebeurde in 2018. Het al warme water zou door het lozen nog warmer worden, met allerlei ecologische gevolgen, dus dat mag niet, zegt Tummers.

In de jachthaven van Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren. In de jachthaven van Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren. Foto: ANP

Vaarwater

Vaarwater is elk water waar een schip kan varen. Van levensbelang voor de binnenvaart. En die is verantwoordelijk, om maar iets te noemen, voor de doorvoer van de helft van alle goederen die in Rotterdam aan wal komen, vertelt Leny van Toorenburg van Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Wie zorgt ervoor?

Rijkswaterstaat beheert de doorgaande waterwegen. Inclusief sluizen, bruggen en andere 'kunstwerken'.

Wat zijn de problemen?

Zoals al gezegd: de gebrekkige aanvoer. Bij de Maas gaat het nog: de Ardennen fungeren als een spons die water mooi geleidelijk loslaat. Maar de Rijn is op een dieptepunt. Als de waterstand laag is, kan een schipper minder diep laden. Dat betekent: afhankelijk van de grootte van het schip slechts eenzesde tot de helft van de lading vervoeren per reis. "Het probleem wordt verergerd door achterstallig onderhoud aan sluizen en bruggen", zegt Leny van Toorenburg. "Het scheepvaartverkeer bij de sluis bij Weurt bijvoorbeeld is al weken gestremd. Dat betekent omvaren en extra drukte."

Dan hebben we nog lang niet alles gehad. Viswater, bluswater, dampwater, bronwater... Nederland kent 370 woorden die eindigen op water. We zijn de eskimo's van de lage landen.