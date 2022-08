Pak de tissues er maar vast bij: kijkcijferhit Beste Zangers begint aan een vijftiende seizoen. In de eerste aflevering staat zangeres Roxeanne Hazes (29) centraal. Haar deelname aan het programma betekende veel voor haar.

Ze was al een paar keer gevraagd om mee te doen met Beste Zangers, maar steeds had Roxeanne Hazes nee gezegd, ook al vond ze het een grote eer. Muzikanten die zes dagen lang op een prachtige locatie elkaars nummers zingen en over muziek en het leven praten: wat is er nou mooier? Maar ja, die heimwee. "Als je meedoet aan Beste Zangers is het niet de bedoeling dat je iemand meeneemt," zegt Roxeanne. "Dat snap ik wel, want je moet juist klikken met je collega's. Dan ontstaan de mooiste gesprekken. Maar voor mij was dat de reden om nee te zeggen, want ik heb een heel nare vorm van heimwee. Daar zitten nogal wat trauma's achter uit mijn jeugd, waar ik in het programma meer over vertel."

Haar verloofde Erik Zwennes mocht - bij hoge uitzondering - tóch mee naar Sevilla, waar de jubileumeditie werd opgenomen. "Ik hoef hem de hele dag niet te zien, maar wil 's avonds gewoon in bed stappen bij mijn partner. Om te ontladen en me niet zo verdomd alleen te voelen. Want dat gebeurt anders: dan word ik echt fysiek ziek van eenzaamheid. Gelukkig mocht het. Ik heb daar in Sevilla echt de meest bijzondere tijd van mijn leven beleefd."

Jongerenvakantie

Voor veel muzikanten is Beste Zangers een onvergetelijke ervaring - voor sommigen betekende het een zelfs keerpunt in hun carrière. Davina Michelle brak door met haar versie van Glen Faria's Het Duurt te Lang en metalzangeres Floor Jansen was ineens een BN'er na haar duet met operazanger Henk Poort. Ook dit seizoen zijn er innige vriendschappen ontstaan. Bijzonder, want lang niet alle deelnemers (Claudia de Breij, Blanks, Nielson, Ferdi Bolland, Sarita Lorena, Jaap Reesema en Roxeanne, dus) kenden elkaar voordat ze het vliegtuig in stapten. "Ik kende alleen Jaap al wat beter, omdat we samen liedjes hebben geschreven," zegt Roxeanne. "Claudia sprak ik vaak via Instagram, maar had ik nog nooit ontmoet. Sarita ook niet, dus met haar ben ik van tevoren alvast gezellig gaan DM'en. Van Ferdi kende ik alleen zijn repertoire."

Het was een goede match: de deelnemers hebben nog steeds intensief contact met elkaar. "We zijn maar zes dagen weggeweest, maar het waren lange dagen," verklaart Roxeanne. "Je hangt met elkaar in het restaurant, bij het zwembad, lekker bij elkaar op de kamer. Het is echt een soort jongerenvakantie, maar dan chiquer, haha. Als je bijna 24 uur per dag samen bent, schept dat een heel intensieve band." Iedereen ontwikkelde een rol binnen de groep. Zo ontpopte Ferdi zich tot nestor, bleek Jaap de grootste grappenmaker en werd Roxeanne de 'moeder van de groep' genoemd. "Ik was op de eerste dag al dingen aan het regelen. Zo had ik net gehoord dat handbagage in het ruim moest, toen Niels het vliegtuig binnenkwam met een trolley. Ik ging meteen naar hem toe: 'Hij moet het ruim in!' En als iemand vroeg hoe laat we ergens moesten zijn, riep ik alweer: 'Half twaalf!'"

Huilen op de bank

Het samenzijn met andere muzikanten deed Roxeanne goed. Ze vond zelfs het plezier in muziek maken terug. "Dat was ik even kwijt, ja. Door die coronaperiode wist ik niet meer zo goed waar ik aan toe was; ik stond zo lang stil. Dat maakte me onzeker. Nu voelde ik ineens: dit is geen werk, dit zijn gewoon muzikanten onder elkaar die doen wat ze het liefste doen. We hebben heel bijzondere gesprekken gevoerd." Dat iedereen straks op tv kan meeluisteren, maakt Roxeanne niks uit. "Er zijn heus wel dingen die ik voor mezelf wil houden, maar over het algemeen ben ik heel open, ook op Instagram. Ik spreek me uit over body positivity, over niet goed in je vel zitten en in therapie gaan. Laatst heb ik nog verteld over mijn miskraam en hoeveel steun ik toen aan Erik had. Onderwerpen waar mensen niet snel over praten en waarmee ik anderen kan helpen. Kwetsbaar durven zijn is juist mijn kracht."

Over kwetsbaarheid gesproken: geen aflevering van Beste Zangers zonder tranen. In vorige seizoenen zagen we onder anderen Lee Towers, Karsu, Simon Keizer, Maan, Stef Bos en Miss Montreal al een traantje wegpinken. Je ontkomt er niet aan, zegt Roxeanne. "Als ik mensen zag huilen in Beste Zangers, dacht ik altijd: hoe kun je zo zijn? Wij namen ons allemaal voor niet te gaan huilen. Ik zei nog in onze appgroep: oké jongens, de eerste die gaat janken moet de rest op een drankje trakteren. Maar geloof me, als je die dagen samen zo intensief beleeft en op die bank de mooiste verhalen worden verteld, komen die hartstikke binnen. Ik was de eerste die huilde, haha."

Zelfvertrouwen

Het waren dus mooie dagen in Sevilla, maar er moest ook worden gewerkt. Alleen de artiest die centraal staat, krijgt even vrij. Dan kan de rest ongestoord in diens repertoire duiken en wordt die persoon tijdens de optredens écht verrast. "Bij elke collega zocht ik naar raakvlakken, want ik wilde een liedje uitkiezen waar ik me in kon vinden," zegt Roxeanne. "Daarna kwam het allerleukste: dat lied in een eigen jasje stoppen." Dat is geen levensliedjasje - Roxeanne zet haar vaders muziek thuis nooit op en keek laatst pas voor het eerst een concert terug. "Mijn kind vroeg er heel lief naar. Toen heb ik mijn vaders concert uit het Concertgebouw in 1982 opgezet. Hij had daar ongeveer mijn leeftijd, was fit en goed bij stem, fantastisch. Daar kan ik nu wat meer naar luisteren, omdat ik mijn eigen muzikale weg heb gevonden." Haar eigen muziekstijl noemt ze 'levenspop': een mix van rock, pop, r&b en dance. "Ik luister naar heel veel genres en laat me vooral inspireren door live-acts."

Toch was het bewerken van andermans muziek best een uitdaging. "Sarita maakt bijvoorbeeld latin, niet per se genre dat me na aan het hart ligt. Maar ik heb toch een liedje van haar naar mijn hand weten te zetten: net zo sexy als haar versie, maar wel een beetje naar de Nederlandstalige pop getrokken." Of dat in goede aarde viel? Daar mag ze nog niks over verklappen. "Maar de eerste keer dat ik een nummer moest zingen, was ik ongelooflijk nerveus. Je hoopt toch dat het goed uitpakt. Toen ik de beelden terugkeek, zag ik mezelf echt zoeken: hoe ga ik dit geloofwaardig en vol zelfvertrouwen doen? Maar gaandeweg zag ik dat zelfvertrouwen steeds meer komen. Op een gegeven moment had ik zelfs een beetje schijt." En wat als je andermans versie van je liedjes helemaal niks vindt? "Dan is dat duidelijk op mijn gezicht te zien," antwoordt Roxeanne. "Maar dat was gelukkig niet het geval. Ik vond alle bewerkingen van mijn nummers oprecht fantastisch."

Elk seizoen is er wel één nummer dat miljoenen keren wordt gestreamd. Of er van Roxeanne dit jaar ook hit-materiaal bij zit, durft ze niet te zeggen. "Maar ik heb wel mijn best gedaan en alles gegeven wat ik in me had. En ik ben ongelooflijk trots op het resultaat: een mooi document van mijn leven en een ervaring die niemand me meer afneemt. Als ik opnieuw gevraagd zou worden om mee te doen aan Beste Zangers, zou ik duizend keer ja zeggen."

Het nieuwe seizoen Beste Zangers is vanaf 11 augustus wekelijks te zien op NPO1, vanaf 20:35 uur.