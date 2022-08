Het is donderdag op de kop af 60 jaar geleden dat Marilyn Monroe overleed. Claudia van Etten houdt de zoete herinnering aan het platinablonde icoon uit de jaren vijftig levend. Als model, actrice en zangeres. Een missie heeft de Rotterdamse ook: 'Ik wil Marilyn blij en gelukkig neerzetten.'

Heupwiegend loopt Claudia door haar tuin in Kralingse Veer. Zodra ze haar glazen Marilyn-muiltjes heeft aangetrokken, volgen als vanzelf de gebaartjes die bij haar alias Memory Monroe horen. Richt een camera op haar en ze flirt overdadig met de lens. De buurman kijkt het tafereel geamuseerd aan. "Zo, heb je je nieuwe tuinschoenen aan?'' grapt hij vanachter het scheidingswandje.

In het voormalige zalmvissersdorp aan de Nieuwe Maas zijn ze inmiddels wel gewend aan hun opvallende buurtgenote die ook zonder een dikke laag make-up lijkt op Marilyn Monroe. Al vijftien jaar kruipt Claudia in de huid van de Amerikaanse beroemdheid. Vaak om feesten en partijen op te luisteren, maar ze figureerde ook in de tv-show All Together Now van RTL en in de Turkse bioscoopfilm Ayla: the daughter of war.

Prince

"Mijn leven is als een film", vertelt ze met een kop koffie op de bank in de knusse huiskamer van haar markante arbeidershuisje. "Ik heb zulke bijzondere dingen meegemaakt." Zo werd ze ingevlogen naar Milaan voor de verjaardag van modeontwerper Domenico Dolce. "De andere artiest die daar optrad was Diana Ross, de echte. Madonna was een van de gasten." Ze trad op met Wende Snijders en met fadozangers Ana Moura. "Zij was een muze van Prince, die ik daardoor ook heb ontmoet."

Wat begon als grap op het verjaardagsfeest van een vriendin, mondde uit in een professionele act. De pruik uit de feestwinkel werd ingeruild voor een fles waterstofperoxide om de eigen kastanjebruine lokken te bleken. De mimiek en zoetgevooisde stem van de filmster maakte ze zich volledig eigen, de kleding doet de rest.

De jurken van Marilyn maakte haar moeder jarenlang heel precies na. Een rol die na haar dood werd overgenomen door modeontwerper Dennis Diem. "Helaas is vorig jaar ook hij overleden." Als eerbetoon draagt Claudia zaterdag 6 augustus op de Canal Parade van de Amsterdam Pride daarom een van zijn outfits op de ING-boot. "De gouden jurk die hij voor me maakte, draag ik graag."

Claudia op een podium in actie als Marilyn Monroe Claudia op een podium in actie als Marilyn Monroe Foto: AD

Inmiddels mag Claudia ze zich tot de top van Marilyn lookalikes rekenen. Het biedt haar een inkijkje in de wereld van glitter en glamour, zowel in binnen- als buitenland. Ze vindt het leuk om mee te maken, maar kijkt niettemin ook verder dan de showbizz. "Marilyn is er uiteindelijk aan onderdoor gegaan. Ze heeft een triest leven gehad, en ook ik heb sinds mijn jeugd veel nare dingen meegemaakt, daarom wil ik haar blij en gelukkig neerzetten."

Alzheimer

Maar ook haar publiek wil Claudia, die als woonbegeleider in de zorg werkt, blij maken. Daarom voert ze haar act ook op in verzorgingshuizen. "Als Marilyn trek ik een laatje open in de hoofden van veel bewoners. Mensen met Alzheimer breng ik terug naar hun herinnering. Alsof ze weer even wakker worden uit hun eigen wereld. Ik word daar heel blij van. Ik verdien er een stuk minder mee, maar voor mij is het onbetaalbaar."

Terwijl Monroe maar 36 jaar werd, heeft Claudia ondertussen Sarah gezien. Hoe lang ze de rol van de veertien jaar jongere seksbom nog op zich kan nemen, weet ze niet. "Niet voor eeuwig natuurlijk, maar voorlopig heb ik genoeg boekingen. Zo lang die binnenkomen, ga ik graag door."