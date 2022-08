Marilyn Monroe wist precies hoe ver ze kon gaan. Zestig jaar na haar zelfgekozen dood spreekt de filmster nog steeds tot de verbeelding. De grens tussen sensueel en vulgair is flinterdun.

Veel van haar jurken zijn tegenwoordig tonnen, zo niet miljoenen waard en op het lijstje met stijliconen prijkt Monroe's naam nog altijd hoog bovenaan. Qua mode heeft de Hollywoodster dus zeker iets goed gedaan. Toch was ze geen liefhebber in hart en nieren. Waar tijdgenoot Audrey Hepburn beste vrienden werd met ontwerper Givenchy en uren kon doorbrengen in kledingateliers, zag Marilyn Monroe haar uiterlijk vooral als het ideale instrument voor succes.

Samen met kostuummaker William Travilla zocht ze naar ontwerpen vol glamour en dramatiek, zodat ze op de rode loper en het witte doek niet zou ondersneeuwen tussen haar concurrenten. De avondjurken vol borduurwerk, veren en kant pasten ook perfect bij haar imago van leeghoofdig modepopje, maar privé droeg de actrice het liefst een hippe capri en wollen trui om te laten zien hoe ze eigenlijk gezien wilde worden: als een serieuze actrice.

Bevroren in de tijd

Met haar kleren was Marilyn Monroe dus volop aan het communiceren. Dat deed prinses ­Diana twintig jaar later ook, maar wat de dames vooral gemeen hebben is hun heiligenstatus. Beiden overleden ze in de bloei van hun leven en op tragische wijze, waardoor ze - met hun stijl - zijn bevroren in de tijd. Voor altijd mooi, voor altijd succesvol, hoe anders de werkelijkheid soms ook was.

Bij stijliconen die een hoge leeftijd mogen bereiken, zie je op een gegeven moment vaak de glans verdwijnen. Kijk maar naar koningin Paola van België, die in de jaren vijftig als Dolce Paola werd bejubeld om haar schoonheid. De nieuwe generatie zal de beelden uit die tijd bijna niets zeggen, terwijl Marilyn Monroe en Diana voor altijd gezien zullen worden als grootste stijliconen.

Het meest iconische kledingstuk uit Monroes kast is ongetwijfeld de maagdelijk witte halterjurk die ze droeg tijdens de opnames van The Seven Year Itch. Nuchter bekeken is het ontwerp niet eens zo spectaculair. Actrice Roxanne Halteren droeg hem ook in de komedie Bachelor Flat (1961) en er wordt zelfs beweerd dat het gewoon een jurk uit de rekken is.

Toppunt van sensualiteit

Waarom het kledingstuk dan toch zo'n legendarische status heeft gekregen, heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop Monroe hem droeg. In een van de bekendste filmscènes uit de twintigste eeuw staat de actrice boven een ventilatierooster van de metro, waardoor het wijde rokgedeelte van haar jurk opwaait en langs haar goedgevormde benen danst. 67 jaar geleden werd het moment gezien als het toppunt van sensualiteit.

Kim Kardashian bracht onlangs een andere showstopper uit Monroes kledingkast in beeld. Bij het Met Gala, dat een feest is van zien en gezien worden, droeg de televisiepersoonlijkheid de nauwsluitende jurk die Marilyn zestig jaar eerder droeg tijdens het verjaardagsfeest voor president John F. Kennedy. Het kledingstuk zat destijds zo strak, dat Monroe erin moest worden genaaid.

Kim Kardashian, die de jurk na het verlaten van de rode loper gelijk omwisselde voor een replica, kon er eveneens moeilijk in ademen. Uit onderzoek is helaas gebleken dat het museumstuk ter waarde van vijf miljoen dollar helaas onherstelbaar beschadigd is door het pr-moment. Heiligschennis met een onvergeeflijke afloop, zo menen velen.

Een 'dame' blijven

De geleende jurk weerspiegelde wel heel treffend de kledingstijl van Monroe. Voor de glamourmomenten deed ze haar uiterste best om te schitteren. Haar avondjurken waren vaak mouwloos en strapless en op de een of andere manier altijd uiterst sensueel. De ene keer werd dat effect bereikt door een hoge split, de andere keer door een diep decolleté, maar nooit alles tegelijkertijd. De actrice wilde namelijk een 'dame' blijven. "Je kleding moet strak genoeg zitten om te kunnen tonen dat je een vrouw bent, maar losjes genoeg om te kunnen tonen dat je een dame bent", zo zei ze zelf.

Een accent op haar taille kon Monroe eveneens wel waarderen. Haar zandloperfiguur kwam er goed in uit en haar rondingen eveneens. Vaak wordt beweerd dat de actrice maat 42 had, wat vergelijkbaar is met de gemiddelde damesmaat in Nederland. De werkelijkheid was anders, want door de jaren heen zijn kledingmaten veranderd. Een vroegere maat 42 is een huidige maat 38.

Wie als Marilyn Monroe wil gaan carnavallen, zal naast een witte cocktailjurk ook een felrode lipstick en blonde pruik in huis moeten halen. En om het af te maken ook een flesje Chanel N°5, want in bed droeg de actrice naar eigen zeggen alleen een paar druppels van deze parfum.

Houdbaarheidsdatum

Rest nu alleen nog de vraag of er ook een houdbaarheidsdatum zit aan het modesucces van Monroe. Door haar tragische dood zal de ster altijd worden herinnerd als een stijlicoon. Maar wie haar ­outfits nuchter bekijkt, zal ook moeten constateren dat het grensverleggende en sensuele dat haar stijl zo kenmerkte inmiddels wordt overschreeuwd door allerlei extremen. Voor de jaren zestig was haar stijl opvallend en grensverleggend, maar anno 2022 zouden haar jurken amper opvallen in de wondere wereld van Hollywood.