De gemeente Utrecht heeft een dwangsom van bijna 1 miljoen euro betaald aan één enkele inwoner van de stad. Omdat er meerdere malen te laat werd gereageerd op bezwaarschriften die de man indiende. Dat bedrag is uitzonderlijk, zegt deskundige Cornelis van der Sluis.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat is er aan de hand? Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar december 2017 om precies te zijn. Inspecteurs van de gemeente Utrecht oordelen dat de panden van twee buren in Utrecht in slechte staat van onderhoud verkeren. Vervolgens doet een van de twee mannen een verzoek tot handhaving aan de gemeente, vanwege de onveilige fundering bij zijn buur.

De gemeente wijst dat verzoek af. De klager tekent bezwaar aan. Het is de start van een eindeloze stroom bezwaren van de man richting de gemeente. Telkens als hij het niet eens is met een besluit, tekent hij bezwaar aan. Volgens de wet moet de gemeente binnen een bepaalde termijn reageren op zo'n bezwaarschrift. Maar dat gebeurt alsmaar niet; het college van burgemeester en wethouders moet nog 33 beslissingen nemen.

In beroep

Na verloop van tijd is de man het wachten beu. Daarom stapt hij sinds begin 2020 telkens naar de rechter, als de gemeente geen beslissing neemt. Voor sommige zaken gaat hij zelfs meerdere malen in beroep. Vaak zonder het gewenste resultaat. Met als gevolg: 120 uitspraken en een flinke stapel dwangsommen. Het totaalbedrag, dat inmiddels is betaald aan de Utrechter, staat op dit moment op zo'n 930.000 euro, waarvan 735.000 euro in handhavings- en vergunningszaken en 195.000 euro in zaken over het openbaar maken van documenten.

Het geeft rechtbank Midden-Nederland een ongemakkelijk gevoel, zo blijkt uit een recente uitspraak in de affaire. "Als een overheidsorgaan zo lang onrechtmatig handelt, en als zelfs grote geldbedragen niet helpen om dat onrechtmatige handelen te stoppen, wat helpt dan wel?"

Cornelis van Der Sluis, gespecialiseerd in bestuurs- en omgevingsrecht, meent dat dit een uitzonderlijke zaak is. "Onlangs was er in de media veel ophef over appverkeer in de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Het ministerie van Volksgezondheid moest een dwangsom van 15.000 euro betalen, omdat zij deze berichten niet tijdig openbaar maakten. Dit specifieke geval bij de gemeente Utrecht, waarbij het oploopt tot enkele tonnen, is uitzonderlijk. Dat soort bedragen heb ik niet eerder gezien", aldus de advocaat die werkzaam is bij Ten Holter Noordam advocaten.

Besluiteloos

Van der Sluis legt uit: "De standaard is 100 euro per dag, met een maximum van 15.000 euro. De rechter kan daarvan afwijken. Maar in veel gevallen wordt gekozen voor dit bedrag."

In juli verschenen beide partijen wederom in het Paleis van Justitie. Vanwege de bijzondere voorgeschiedenis werd de zaak ditmaal door meerdere rechters behandeld, ook waren de verantwoordelijk wethouders verplicht om aanwezig te zijn én een plan van aanpak te presenteren voor de kwestie.

Wethouder Linda Voortman werd naar de zitting gestuurd en trok daar het boetekleed aan namens de gemeente. Wethouder Linda Voortman werd naar de zitting gestuurd en trok daar het boetekleed aan namens de gemeente. Foto: Gemeente Utrecht

Overtreding

Het gemeentebestuur bleek niet in staat om aan deze eis te voldoen. De verantwoordelijk wethouders waren verhinderd, daarom werd collega Linda Voortman (GroenLinks) als vervanger naar de zitting gestuurd. In de rechtbank trok zij het boetekleed aan: Voortman erkende dat er fouten zijn gemaakt. Zij beargumenteerde dat het lange tijd niet goed ging, omdat er onvoldoende overzicht was over de juridische procedures en omdat men op ambtelijk en bestuurlijk niveau te laat verantwoordelijkheid nam. De komende tijd gaat het gemeentebestuur beslissingen nemen over de handhavingsverzoeken.

"Echt ongemak van de rechtbank bij deze kwestie blijkt ook uit het oproepen van de wethouder naar de zitting te komen en de oplossing die de rechter uiteindelijk zoekt", concludeert Van der Sluis.