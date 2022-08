Vanaf half september kan iedereen van twaalf jaar of ouder een herhaalprik krijgen tegen het coronavirus. Heeft zo'n nieuwe ronde nog wel nut? En lukt het de GGD om iedereen te vaccineren die zo'n prik wil? Vier vragen en antwoorden over de herhaalprik.

Een vierde, voor sommige 60-plussers en kwetsbaren zelfs vijfde prik, zijn zoveel vaccinaties eigenlijk wel nodig?

Vooropgesteld: het effect van de vorige prikken is niet plotseling verdwenen. Uit cijfers van het Britse gezondheidsagentschap blijkt dat ook een jaar na dato de twee eerste vaccins nog voor zo'n 35 en 82 procent beschermen tegen respectievelijk ziekenhuisopname en ic-opname.

Bij mensen die ook nog een booster haalden, is dat effect nog groter. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat zij na verloop van tijd nog voor zo'n 65 procent beschermd zijn tegen ziekenhuisopname. Voor ouderen die al een vierde prik hebben gehad, is de bescherming volgens het instituut zelfs opgekrikt naar 77 procent.

Met elke nieuwe prik gaat de bescherming dus weer wat omhoog. Dat lijkt de belangrijkste reden voor minister Kuipers van Volksgezondheid om aan een nieuwe vaccinatieronde te beginnen. In een brief aan de Tweede Kamer bericht hij de 'bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte' op peil te willen houden. Om het maximale eruit te halen wil Kuipers bovendien prikken met aangepaste, zogenoemde bivalente, vaccins.

Wat maakt die aangepaste vaccins beter dan de huidige?

Bivalente vaccins zijn zo aangepast dat ze bescherming bieden tegen een scala aan coronavirusvarianten, zegt Ben van der Zeijst, vaccinoloog aan het LUMC. "De huidige vaccins beschermen ook bij nieuwe varianten nog steeds goed tegen ernstige ziekte, maar tegen een infectie doen ze het heel slecht. Uit eerste onderzoeken blijkt dat bivalente vaccins daar beter in slagen."

Fabrikanten als Moderna en Pfizer-BioNTech hebben inmiddels een dergelijk vaccin ontwikkeld. De verwachting is dat die in september zal worden goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA. In principe moet dat op tijd zijn voor de vaccinatieronde die vanaf 12 september begint, al moeten de vaccins dan wel ook op tijd geleverd worden.

Moeten we straks, als er weer een nieuwe variant opduikt, opnieuw op voor een herhaalprik?

Dat kan nog weleens meevallen, denkt Van der Zeijst. "Het is nog niet onomstotelijk bewezen, maar er zijn signalen dat de bivalente vaccins ook beter beschermen tegen nieuwe varianten." Dit komt doordat varianten, en hun mutaties, tot nu toe veel op elkaar lijken. "Het is dan bemoedigend dat het bivalente vaccin tot nu toe op vrijwel alle varianten aanslaat."

En dat laatste kan volgens hem voor twijfelaars weleens het doorslaggevende argument zijn om de herhaalprik toch te laten zetten. "Sommige mensen hebben al twee prikken gehad, daarna een booster gekregen én een besmetting doorgemaakt. Onderzoek laat zien dat je dan erg goed beschermd bent. Je hebt eigenlijk een vierde prik gehad. Maar een prik met een bivalent vaccin biedt dus hoogstwaarschijnlijk een betere bescherming tegen nieuwe varianten: en ook dat kun je meewegen."

Het zou goed kunnen dat in de komende jaren meer coronaprikken volgen, bijvoorbeeld voor kwetsbaren of ouderen, en in combinatie met de griepprik. Maar de kans op nóg een grootschalige vaccinatieronde na de ronde die er in september aankomt acht Van der Zeijst klein. "We zien dat veel mensen goed beschermd zijn door vaccins en besmettingen. Een besmettingsgolf leidt niet noodzakelijk tot volle ziekenhuizen."

Zijn de GGD's wel klaar voor een nieuwe vaccinatieronde?

Voor de herhaalprik zijn er in september 13.300 mensen nodig bij de GGD, zegt een woordvoerder. Het is volgens hem een 'flinke uitdaging' om al die mensen op tijd te werven in een krappe arbeidsmarkt. De wervingscampagne zou op schema liggen om straks 700 duizend prikken per week te kunnen zetten bij de 25 GGD's door het hele land.

De GGD's proberen op verschillende manieren de nieuwe prikronde zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In plaats van in aparte hokjes kunnen op sommige locaties straks mensen in rijen worden geprikt, wat de afhandeling versnelt. Ook voert de GGD barcodes in op afspraakbevestigingen, die medewerkers op locatie scannen voor alle benodigde gegevens.

Of de campagne in de huidige vorm doorgaat is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de nieuwe aangepaste vaccins, zegt de GGD-woordvoerder. "De opkomst hangt daar mee samen. We hebben onze logistieke operatie daarop ingesteld." In totaal komen zo'n 13 miljoen mensen in aanmerking voor de herhaalprik. De GGD verwacht 3,9 miljoen 60-plussers en nog eens tussen de 2 en de 5 miljoen mensen in de leeftijd van 12 tot 59 jaar.