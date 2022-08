Voetbal staat weer centraal in het leven van Dirk Kuyt (42). De als hoofdtrainer debuterende Katwijker barst weer van de energie na een door hem zelf ingelaste rustperiode. Nu is hij klaar voor zijn eerste klus bij ADO Den Haag. 'Dat het zo is gelopen, is voor mij als mens goed geweest.'

"Typisch Louis, ik vind het wel mooi", zegt Dirk Kuyt, met op zijn gezicht een brede grijns. Het moment dat Louis van Gaal zich vlak na de aanstelling van Kuyt bij ADO Den Haag tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal over zijn voormalig pupil uitspreekt, is in het interview nét aan bod gekomen. "Dirk is nog geen toptrainer, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat kan worden. Maar om nou bij ADO te beginnen....", zei Van Gaal destijds.

De bondscoach lijkt zich, zonder het uit te spreken, af te vragen of het wel zo handig is dat Kuyt uitgerekend bij de Haagse club, die dit seizoen moet wegkomen uit een ijzersterke Keuken Kampioen Divisie, zijn carrière als trainer begint. Het is iets dat Kuyt rondom zijn aanstelling vaker hoort, vanuit verschillende kanten, en daarom wel kan hebben én begrijpt.

Maar de oud-topvoetballer is na een broodnodige rustperiode van ruim anderhalf jaar, waarin hij het voetbal grotendeels loslaat, juist klaar voor een grote uitdaging. Vanachter zijn bureau in zijn kantoor op het trainingscomplex van ADO in Rijswijk, doet hij zijn verhaal. "Ik weet dat deze club van ver komt en in wederopbouw is. Maar ik ben de voorbije periode zo tot rust gekomen, dat ik barst van de energie om deze club de komende jaren verder te helpen én hier als trainer te slagen", zegt Kuyt.

Die positiviteit en vastberadenheid zijn Kuyt ten voeten uit. Gedurende zijn hele carrière barst hij ervan, werkt hij keihard en bezit hij de drive en honger om succes te behalen. Vaak nét iets meer dan anderen, op momenten waarop weinig mensen iets van hem verwachten. Dat hij de uitdaging bij ADO aangaat, een klus die menig trainer vermoedelijk had laten schieten, toont dat naadloos aan.

Maar de werkelijkheid is óók dat Kuyt het de voorbije anderhalf jaar moeilijk heeft. Zijn kenmerkende drive en energie, zijn er plots niet meer, of in elk geval nog maar in mindere mate. Al die jaren van topvoetbal, presteren op de toppen van zijn kunnen, eisen zelfs bij de Katwijker zijn tol. Daar komt halverwege 2020 nog eens een scheiding bovenop.

Nadat hij in februari 2021 bij Feyenoord - waar hij op dat moment op allerlei plekken binnen de club meeloopt - vertrekt, is hij op. "Ik ben mezelf toen tegengekomen. Het heilige vuur om te presteren, was er niet meer. Ik heb jarenlang alles gegeven voor mijn voetbalcarrière en ben als trainer direct doorgegaan. Dat typeert het type mens dat ik ben. Maar rust is er daardoor nooit geweest."

Want het voetbal na zijn carrière loslaten, blijkt moeilijk. "Ik eindigde mijn carrière met die laatste wedstrijd tegen Heracles in een absolute high, waarop je direct wil voortborduren als trainer. Daarom ben ik meteen assistent-trainer bij Quick Boys geworden en daarna trainer van Feyenoord Onder-19", zegt hij. "Maar ik merkte dat afstand van het voetbal nodig was om de sport weer te kunnen omarmen. Ik moest herstellen van een zwaar voetballeven, de jaren van mijn carrière verwerken en het voetbal kunnen relativeren."

Een geluk bij een ongeluk is dat richting het seizoen 2021-2022 niet een club komt waar zijn hart een sprongetje van maakt. Kuyt heeft dan net zijn laatste trainersdiploma behaald en wil dolgraag aan de slag, maar is gedwongen nog een periode rust te nemen. "Het was niet de planning. Maar dat het zo is gelopen, is voor mij als mens goed geweest", zegt Kuyt.

'Reset' met ups-and-downs

Het maakt namelijk dat hij het voetbal, buiten zijn werk als analyticus, een tijd moet loslaten. "Dat vond ik heerlijk. Wat ik allemaal heb gedaan? Weinig bijzonders. In coronatijd kon er weinig en werd ik gedwongen om na te denken over het leven. En verder heb ik vooral gerust en ontspanning gezocht, met de mensen om me heen. Geregeld ging ik stukken van vijf of tien kilometer lopen met vrienden. Ik was aan dat leven in de luwte toe. Het was nodig om mezelf te resetten."

Zijn 'reset' gaat met ups-and-downs. Parallel aan zijn rustperiode, gebeurt er veel rondom zijn persoon. Kuyts scheiding wordt breed uitgemeten in media, de grappen over zijn gezicht krijgt hij dagelijks naar zijn hoofd geslingerd en wanneer naar buiten komt dat hij in het verleden gokt via een illegale site, krijgt hij veel kritiek.

"Als topsporter kon ik altijd goed met kritiek omgaan, maar als het persoonlijk wordt, vind ik dat een stuk moeilijker. Het gaat namelijk niemand wat aan. Daar had ik in die periode last van. Ik vind het jammer dat het respect over dit soort dingen soms ver te zoeken is."

Met open armen ontvangen

Respect krijgt de voormalig aanvaller wel van verschillende trainers, die hem tijdens zijn rustperiode met open armen ontvangen. Zo krijgt Kuyt een kijkje in de keuken bij Manchester City en Liverpool, waar hij gesprekken heeft met Pepijn Lijnders, assistent van Jürgen Klopp, over het voetbal van The Reds. En hij optimaliseert in die periode zijn eigen voetbalvisie.

"Mijn visie is een mix tussen wat ik heb geleerd van Rafael Benítez, Bert van Marwijk en Louis van Gaal, aangevuld met mijn eigen ideeën. Ik ben niet een trainer van de harde hand, maar wel van de discipline. Afspraken nakomen is heilig bij mij. En ik hou van een hoge intensiteit in wedstrijden, een beetje zoals Liverpool."

Hoe meer hij tijdens zijn rustperiode aan dit soort voetbalgerelateerde zaken denkt, hoe meer 'tintelingen' hij in zijn lichaam voelt, voortkomend uit zin om weer aan de slag te gaan. In ADO ziet Kuyt vervolgens een droomuitdaging. Dat bij de club, waar het de voorbije jaren niet bepaald rustig is, een pittige uitdaging wacht, maakt hem weinig uit.

"Ik voelde dat ik er weer klaar voor was en merk, nu ik eenmaal bezig ben, aan alles dat het spelletje me het gelukkige gevoel geeft dat ik een tijdje kwijt was. Ik rij elke dag met een glimlach op mijn gezicht naar de club. Als ik geen rust had genomen, was dat misschien anders geweest. Afstand nemen van het voetbal was goed voor me."

Blij met afketsen Feyenoord

Het moment van Dirk Kuyt om trainer van Feyenoord te worden leek gekomen, toen bekend werd dat Dick Advocaat na het seizoen 2020-2021 vertrekt als trainer van Feyenoord. Eerder beloofde de club de Katwijker al dat hij ooit trainer van de Rotterdammers wordt, wat maakt dat Kuyt kandidaat nummer 1 lijkt voor de trainersfunctie. Maar Feyenoord kiest, bij monde van technisch directeur Frank Arnesen, voor Arne Slot als opvolger van Advocaat.

"Ik had het destijds graag willen doen, ja. Maar het is denk ik het beste wat me kon overkomen dat ik het niet werd. Dat heeft niets met Feyenoord te maken, maar zo kon ik wel echt de rust nemen die ik nodig had", vertelt Kuyt.

Dat hij ooit trainer van Feyenoord wordt, sluit Kuyt niet uit. Al geeft hij aan daar niet mee bezig te zijn. "Ik heb geleerd het van jaar tot jaar te bekijken. Of Feyenoord een stip aan de horizon is? Nou, eigenlijk niet. Als speler riep ik heel hard dat ik per se terug wilde keren, maar dat ga ik nu niet doen."