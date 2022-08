Wie deze zomerse dagen met een plezierbootje door Midden-Nederland wil varen, kan beter niet op de bonnefooi vertrekken. De extreem lage waterstand werpt onderweg hindernissen op en ook zijn niet alle passantenhavens even goed toegankelijk. In Beusichem liggen de plezierboten zelfs vast in de modder, als vissen op een drooggevallen wad.

In de Lek zorgt de lage waterstand ervoor dat een dozijn zeilboten de jachthaven van Culemborg niet kan verlaten. Deze liggen met hun kiel te diep in het water om de 'drempel' tussen de haven en de rivier nog over te kunnen. "Voor de booteigenaren zit er niets anders op dan geduldig wachten op regen en voldoende hoog water om alsnog uit te kunnen varen'', zegt havenmeester Hubert Verspui. Hij heeft zelf ook een boot in de haven liggen. Als het water nog 10 centimeter lager komt te staan, zit de havenmeester zelf straks ook 'gevangen' in zijn haven.

"We hebben plek voor 250 boten, dus het treft maar een klein deel van de verhuurde ligplaatsen. Maar deze situatie is wel uitzonderlijk'', zegt Verspui. "Tegelijk moeten we beseffen dat we dit in de toekomst vaker zullen meemaken vanwege de klimaatverandering. Daar moeten we ons op voorbereiden. De havenmond moet tijdig en misschien dieper worden uitgebaggerd. En ook moeten we zorgen voor een voldoende gevuld spaarpotje om het noodzakelijke extra onderhoud te kunnen doen.''

Treurige aanblik

Een ronduit treurige aanblik biedt de jachthaven in het naburige Beusichem, waar ook verschillende Culemborgers hun boot hebben afgemeerd. De vaartuigen liggen hier letterlijk in de modder, alsof het naar adem snakkende vissen op een drooggevallen wad zijn. Pleziervaarders die zich hier hadden verheugd op waterpret in de zomervakantie, kunnen slechts hopen dat de weergoden snel een einde maken aan de droogte.

Maar daar ziet het allerminst naar uit. De afvoer van de Rijn bij Lobith zakt halverwege deze maand zelfs naar een stand die in de afgelopen honderd jaar maar twee keer is voorgekomen. Het waterpeil kan daarna nog verder dalen, want het blijft waarschijnlijk ook daarna nog droog en warm.

Minder schutten

De gemeentelijke passantenhaven in Nieuwegein ondervindt ook problemen door de lage waterstanden, al zijn die van een geheel andere aard. Deze haven ligt direct achter de Koninginnensluis in Vreeswijk. Onder meer deze sluis wordt minder vaak geschut. Bij het schutten wordt een schip in een sluis naar een ander waterniveau verplaatst. Door dit minder vaak te doen, wordt het water bij de sluizen langer vastgehouden en wordt voorkomen dat het waterpeil te laag wordt.

Havenmeester Sander de Vos: "Het gevolg voor ons is, dat er in korte tijd veel boten tegelijk binnen komen. In de haven moet dan snel een ingewikkelde puzzel worden gelegd. Wij moeten extra goed letten op de veiligheid, want in alle drukte mag het niet tot aanvaringen komen.''

Meerdere sluizen in het land zijn vanwege de waterstanden (vaker) dicht. "Je moet dus goed je reis over het water plannen. Je kunt immers niet meer overal vanzelfsprekend komen'', zegt Marleen van der Molen uit Wijk bij Duurstede. Zij en haar man hebben een motorboot, die vanwege laag water ook niet meer op zijn vaste plekje kan liggen in jachthaven Rijn & Lek. "We zijn even naar elders verplaatst.''

Het is hun ervaring dat de pleziervaart vaarroutes opzoekt waar men zo min mogelijk last heeft van slecht toegankelijke of moeilijk bereikbare passantenhavens. Daar treft het dan ook de beroepsvaart, maar het is er ook weer niet overweldigend druk: "Dat heeft vermoedelijk te maken met de hoge prijzen voor benzine en diesel. Die weerhouden veel pleziervaarders ervan een rondje Nederland te doen. Dus: laag water en hoge prijzen, daar hebben wij deze zomer mee te maken.''

Veerpontjes

De beroepsvaart ondervindt in het hele land ook hinder, doordat er minder lading meekan en door lange wachttijden bij veel sluizen. Elke dag gaan er meer veerponten uit de vaart. Op de veerpont in Beusichem worden geen vrachtwagens van 10 ton en zwaarder meegenomen. De Liniepont tussen Culemborg en Houten is uit de vaart gehaald en ook de Krommerijnder, een nagebouwde trekschuit, kan niet meer varen.

De grote rivieren staan zo laag doordat er onvoldoende water wordt aangevoerd vanuit Duitsland en Zwitserland. De waterstand in de Bodensee op de grens van beide landen daalt al sinds half juni en gaat richting de laagste stand die ooit is gemeten in deze tijd van het jaar.

Regenbuien die worden verwacht, zijn onvoldoende om structureel iets aan de waterstand te veranderen. Het neerslagtekort gaat richting de hoogste stand die in het zeer droge jaar 2018 is bereikt. Het tekort blijft voorlopig echter nog ver onder de hoogste stand in het recordjaar 1976, aldus het KNMI. Door het neerslagtekort zakt grondwater steeds verder weg. Waterlopen die afhankelijk zijn van regen vallen droog.

Havenmeester Hubert Verspui in Culemborg: "Langs de Lek zie je nu ook overal strandjes droogvallen. Het is zomers genieten op en aan de rivier, maar het zou natuurlijk beter zijn als we normale waterstanden hadden."