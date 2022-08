Defensie krijgt deze zomer meer klachten van geluidsoverlast door vliegbasis Volkel dan eerder. Sinds een maand wordt daar ook met de nieuwe Joint Strike Fighter gevlogen. 'De F-35 maakt nou eenmaal wat meer geluid.'

Leo Rooijmans zat op het terras voor zijn manage in het Noord-Brabantse dorp Odiliapeel, toen hij opschrok van oorverdovende herrie die zijn kaken op elkaar deed klappen. Op 200 meter hoogte suisde met 441 kilometer per uur een straaljager voorbij, las hij later op de website van het ministerie van Defensie die de vliegbewegingen van straaljagers bijhoudt.

Net als de meeste dorpsbewoners is Rooijmans het gefluit en gezoef van de militaire gevechtsvliegtuigen die elke dag overvliegen wel gewend. "De paarden kijken er ook niet meer van op", zegt hij. "Maar die middag was het geluid van een andere dimensie. Straaljagers mogen helemaal niet zo laag over het dorp vliegen." Daarom diende hij een klacht in bij Defensie.

Rooijmans is niet de enige die de laatste weken zijn beklag deed. In juli kwamen in de klachtenbox van Defensie 318 meldingen van geluidsoverlast binnen, drie keer zoveel als vorig jaar juli. Vanaf de militaire vliegbasis in Volkel, vlak onder Uden, stijgen elke ochtend en middag zo'n zes jachtvliegtuigen op voor oefeningen. Voordat het kabinet extra investeerde in Defensie waren dat er minder. Sinds een maand zijn dat bovendien niet alleen F-16-straaljagers, maar ook toestellen van een geavanceerder en luidruchtiger type: de F-35, ook wel bekend als Joint Strike Fighter (JSF).

Herrieschopper

Majoor Toon is een van de herrieschoppers die drie keer per week in de cockpit van een straaljager boven de Noord-Brabantse dorpen vliegt. Dat de bewoners in de omgeving van de vliegbasis sinds een maand last hebben van iets harder geluid kan kloppen, vertelt hij in het scholingsgebouw van de vliegbasis Volkel. "De F-35 maakt nou eenmaal wat meer geluid." Toch is het lawaai onderaan de streep niet meer dan normaal. "Volgens het milieuvergunning mogen we een beperkte hoeveelheid decibellen aan geluid maken, die limiet overschrijden we niet."

Om de oren van de omwonenden te sparen, proberen de piloten de overlast zo veel mogelijk te beperken. Als de weersomstandigheden het toelaten, stijgen piloten bijvoorbeeld op zonder naverbrander (de vlammen uit de uitlaat die een enorme knal veroorzaken). Bovendien oefenen jonge vliegers vaker in een simulator. "Dat leent zich goed voor tactische oefeningen", zegt de majoor, "Maar om een vlieger optimaal te trainen, om je airmanship eigen te maken, heeft hij lucht nodig tussen kont en grond. Een oorlog is geen computerspel."

Naja en Amber van Akkeren wonen sinds een jaar in Odiliapeel. Zij vinden klagen over het geluid overdreven. Foto: Freek van den Bergh

Het toegenomen aantal klachten is niet alleen een gevolg van de komst van de F-35's, vermoedt Defensie-woordvoerder André Bongers. "Een klacht is een klacht, maar je moet je ook bedenken dat de F-35's nieuw zijn op onze vliegbasis, dus het onderwerp is hot and happening. Er is één persoon die wel tien klachten op een dag indient en soms komen er klachten binnen op een dag dat er helemaal niet is gevlogen door ons. Daarnaast is het zomervakantie. Mensen zijn meer thuis, dus de herrie valt meer op."

Het is overigens niet zo dat de luchtmacht mensen expres trakteert op een bak herrie in hun zomervakantie, zegt Bongers. "In de zomer is het zicht goed genoeg om basic fighter maneuvers uit te voeren." Dat verklaart ook de capriolen van het vliegtoestel dat manege-eigenaar Rooijmans zo laag over zag vliegen: een gevechtsvliegtuig raakte bij zo'n oefening in de problemen, waarna een ander toestel laag over Odiliapeel moest vliegen om het te hulp te schieten.

Hoorapparaat

Ans (68) en Peter (71) van der Staak wonen in het buitengebied van Boekel, pal naast de vliegbasis. Door de 'lawaaimakers' die de hele dag overvliegen, kunnen ze elkaar sinds een paar weken in de tuin niet meer verstaan. "Voor nu is het leefbaar, maar als er nog vijftien toestellen bij komen, moet ik een gehoorapparaat overwegen", zegt Ans. Tweelingzussen Naja en Amber van Akkeren (23) zijn een jaar geleden in Odiliapeel komen wonen. Zij zijn inmiddels aan het geluid gewend. Dat mensen klagen om het geluid vinden ze een beetje overdreven. "De oefeningen zijn nodig om het land te beschermen."

Peter en Ans van der Staak vinden het nog net leefbaar, maar het moet niet meer worden. Peter en Ans van der Staak vinden het nog net leefbaar, maar het moet niet meer worden. Foto: Freek van den Bergh

"Dat is een F-16 uit 1971", wijst Ronald Peel (56) vanaf de spottersplek aan de landingsbaan van Volkel. Hij en zijn vrouw Doriene (57) wonen in Rotterdam, maar waren in de buurt en konden het niet laten om de auto aan de kant de kant van de weg te parkeren om de straaljagers te zien landen, uitwijken en weer opstijgen. Fantastisch, vinden zij. "Maar ik ben blij dat ik hier niet woon, dan zou ik gek worden."

Zelf woont straaljagerpiloot Toon wel in Odiliapeel, waar hij naar eigen zeggen nog steeds vriendelijk wordt begroet door de buurtbewoners. "Geluid is een emotie", zegt hij gekscherend. Maar hij heeft makkelijk praten, weet hij ook. In de cockpit van een straaljager is het namelijk muisstil.