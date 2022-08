Na lang wikken en wegen en prijzen vergelijken heb je online een bank, fiets of telefoon gekocht. Maar twee weken later is de bestelling nog niet geleverd. Vier ergernissen van online winkelen.

1. Bestelling komt te laat

Een wasmachine en een droger bestelde Sabine Samsom (40) online. De wasmachine werd de volgende dag geleverd, de droger niet. "De bezorger wist ook niet hoe het zat.'' Samsom belt in totaal vijf keer met de klantenservice. "Elke keer zat ik een half uur in de wacht voordat ik een medewerker kon spreken. Zó frustrerend.''

De klantenservice adviseert haar af te wachten. Drie weken later is de droger er nog niet. Een nieuwe bestellen durft ze niet. "Straks staan er opeens twee drogers voor de deur.'' Want Samsom krijgt te horen dat ze de koop niet zomaar mag annuleren. "Maar in dat laatste gesprek met de klantenservice ben ik boos geworden en toen mocht het wel.'' Uiteindelijk bestelt ze elders een droger die de volgende dag wordt geleverd.

"Als je een onlinebestelling doet, komt een overeenkomst tot stand die valt onder het consumentenrecht'', legt jurist René Kulk van juridisch adviesbureau Rechtshulp Nederland uit. Binnen die overeenkomst valt ook de levertermijn.

Ontbinden

Wordt het product niet op tijd geleverd, dan heb je niet in alle situaties meteen het recht om de overeenkomst te ontbinden. Kulk: "Eerst moet je de verkoper erop wijzen dat hij de overeenkomst niet is nagekomen. Samen spreek je dan meestal een nieuwe termijn af.'' Komt de bestelling nog steeds niet, dan kun je alsnog je geld terugvragen.

Vooral als je iets bestelt wat je nodig hebt voor een bepaalde datum, zoals een cadeautje voor een verjaardag, is het vervelend als dat te laat wordt geleverd. Als de leverancier toezegt dat het voor een bepaalde datum wordt geleverd, mag je de koop ontbinden als dat niet gebeurt. Dat geldt niet als het om een gepersonaliseerd cadeau gaat, zoals een maatpak of foto-album. Dan ben je alsnog verplicht een tweede termijn te geven voordat je de koop mag ontbinden. Als bij de aankoop niet een specifieke datum of termijn is afgesproken, geldt een wettelijke levertijd van dertig dagen.

Niet op voorraad

Dat een pakket te laat komt, kan verschillende redenen hebben, zegt Saskia Bierling van Autoriteit Consument & Markt (ACM) die een checklist heeft voor veilig online winkelen. "Bijvoorbeeld omdat de leverancier het product niet op voorraad heeft.'' Webwinkels maken soms gebruik van drop shipping: pas als jij een aankoop doet, gaan ze dat product bestellen bij een leverancier. "Dat is goedkoper want dan hoeft de webwinkel zelf geen voorraad te hebben.'' Maar de levering duurt dan vaak langer.

Ook kan er sprake zijn van overmacht, zegt Kulk. "Tijdens corona waren sommige goederen bijvoorbeeld lastiger te leveren.'' Bij op maat gemaakte meubels hoort meestal een langere levertijd en is het lastiger om de koop te ontbinden. "Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat de levertijd nog een keer wordt verlengd met twee of drie weken'', zegt Bierling. Zijn de meubels dan nog steeds niet ontvangen, dan kun je alsnog de koop ontbinden.

2. Product is kapot of verkeerd

Sofie Bolder (30) kocht online een autostoel voor haar zoontje. "Hij paste niet meer in de Maxi-Cosi.'' In plaats daarvan kreeg ze echter een wipstoeltje opgestuurd. "Die was ook echt veel goedkoper dan zo'n autostoel.'' Het bleek ingewikkeld om de verkeerd geleverde stoel om te wisselen. "Ik moest onder meer foto's maken en pakbonnen inscannen.''

Omdat het leveren van de bestelde autostoel erg lang zou duren, reed Bolder uiteindelijk naar de fysieke winkel. "Na daar een uur uitleggen wat er aan de hand was, stond er een autostoeltje voor me klaar. Weg comfort van online bestellen, want ik moest het dus zelf halen en sjouwen.''

Non-conformiteit: dat is de juridische term als niet geleverd wordt wat is beloofd. "Stuur je het kapot of verkeerd geleverde artikel terug, dan gebeurt dat op kosten van de verkoper'', zegt jurist Kulk. Het artikel moet heel aankomen. Gebeurt dat niet, dan valt dat onder het risico van de verkoper.

In sommige gevallen kun je ook na de twee weken bedenktijd - ook wel herroepingsrecht genoemd - het product nog terugsturen. Bijvoorbeeld omdat de afwijkende kleur toch niet bevalt of een apparaat niet werkt zoals beschreven. "Dan wordt niet geleverd wat je had besteld en is er sprake van niet-conforme levering'', zegt Kulk. In die situatie zijn de retourkosten wel voor rekening van de koper.

In principe heb je bij online aankopen sowieso veertien dagen bedenktijd. "Dat is omdat je een product alleen op het scherm ziet. Misschien voldoet het product niet aan de verwachtingen'', verklaart Bierling. In die periode mag je het product zonder opgaaf van redenen terugsturen en is de leverancier verplicht je terug te betalen.

Voor een aantal producten geldt dat niet, zoals onlineveilingen, pakketreizen of producten die op maat zijn gemaakt. Kleding die niet goed past of niet bevalt, mag je wel terugsturen. Je betaalt dan ook zelf de verzendkosten (tenzij anders aangegeven op de website).

3. Pakket komt helemaal niet

Nog niet zo heel lang geleden wilde de bezorger een mobiele telefoon nog wel eens afgeven bij de buren of ergens in de tuin leggen. "Maar dan belde de koper vervolgens de leverancier op dat hij of zij niets had ontvangen'', weet Kulk. De koper werd in dit geval in het gelijk gesteld. "Want de verkoper moet kunnen bewijzen dat het pakketje is overhandigd aan de kóper. Dus niet aan de buurman of in de tuin.'' Voor een mobiele telefoon moet je tegenwoordig als koper bijna altijd persoonlijk tekenen bij afgifte.

Kwalijker is het als de webshop helemaal niet levert wat jij hebt besteld. "Als je online iets koopt, ben je afhankelijk van de medewerking van de 'andere kant' '', zegt Bierling. Voordat je een grotere aanschaf doet, is het daarom belangrijk om te verifiëren of je wel met een betrouwbare partij afspraken maakt. "Dat is het grote verschil met een fysieke winkel. Het is lastiger om in te schatten hoe betrouwbaar een webwinkel is. Een website kan er gelikt uitzien, maar toch niet deugen.''

Achteraf betalen

Lees daarom reviews en googel of er klachten over de webshop zijn, adviseren Bierling en Kulk. En verander de betaalwijze. "In plaats van iDEAL kun je kiezen voor AfterPay of betaling met creditcard'', zegt Bierling. Het voordeel daarvan is dat je pas betaalt als je het product in huis hebt, of dat je aankoop verzekerd is.

Gaat een webwinkel failliet, dan is de kans groot dat je behalve naar je bestelling ook naar je centen kunt fluiten. "In 98 procent van de faillissementen wordt nooit iets uitgekeerd aan consumenten", zegt Kulk. De curator die het faillissement afhandelt is niet verplicht om afspraken die de verkoper heeft gemaakt met de koper na te komen. "Nóg een reden om te kiezen voor AfterPay.''

4. Webwinkel reageert niet meer

De bestelling komt te laat, kapot of niet aan en je wilt verhaal halen bij de webwinkel. Maar die reageert niet. "Dat komt heel vaak voor'', zegt Bierling. "Vooral bij kleinere webwinkels is het lastig om iemand te bereiken via de telefoon, of een antwoord te krijgen op een e-mail.'' Maar ook bij grotere bedrijven is het soms lastig om door te dringen tot de klantenservice. Ook Kulk ziet regelmatig klanten die na de bestelling geen gehoor meer vinden bij de webshop.

Hoe kun je dan wel je geld terugkrijgen of je gelijk halen? Voor webwinkels met een Thuiswinkelwaarborg-keurmerk is er een onafhankelijke geschillencommissie die een uitspraak doet waar de webshop zich vervolgens aan moet houden. Juridische hulp inschakelen is meestal kostbaarder dan de aanschaf zelf. "Voor een aankoop van 50 of 60 euro neem je meestal geen advocaat in de arm'', zegt Kulk. "Malafide webshops beseffen dat.''

Dien in dat geval een klacht in bij de fraudehelpdesk, Consumentenbond of ACM, adviseert Kulk. "Je kunt ook zelf proberen te achterhalen van wie de webshop is en hem of haar vervolgens aanschrijven.''

Soms ontbreken echter KVK-nummers, adressen of andere gegevens. "Af en toe schakelt een klant dan toch ons als juridisch adviesbureau in om de eigenaar van zo'n webshop te vinden en aan te schrijven.''