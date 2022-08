Morgen staat de Belgische topchef Christophe Hardiquest (46) voor het eerst achter het fornuis in La Mère Germaine, het 100 jaar oude sterrenrestaurant in het centrum van het Franse Châteauneuf-du-Pape. Het is slechts één van de projecten van de kok, die voortaan als "nomade" door het leven wil gaan. Waarom kiezen steeds meer chefs voor zo'n leven?

Eerst iets over La Mère Germaine. Dat is een eerbiedwaardige oude dame. Een adres in 1922 gecreëerd door Germaine Vion, op dat moment kok van president Alexandre Millerand - opgelet: twee l-en en één r. Het was de tijd dat een reeks legendarische "moeders" de toon zetten in de Franse keuken: Eugénie Brazier en Françoise Fillioux in Lyon, Elisa Blanc in Vonnas (Bresse). En Vion dus in Châteauneuf-du-Pape. Ze verwierf een Michelin-ster in 1950.

Na haar verloor het restaurant wat van zijn pluimen. Kort voor de COVID-19-crisis werd het opgekocht door het koppel Arnaud en Isabelle Strasser, actief in de wijnbouw (Maisons et Vignobles de Provence). Ze herstelden het in zijn oude glorie. Wat het kader betreft. En ook in de keuken. Al volgden de chefs elkaar bijzonder snel op. Eerst het duo Camille Lacôme-Agathe Richou, die meteen een Michelin-ster binnenhaalden. Dan Julien Richard. Deze zomer werd nog aangevat met twee laureaten van 'Top Chef'. Nu is er dus de komst van Christophe Hardiquest.

La Mère Germaine was slechts één van de dertig werkaanbiedingen die bij hem binnenliepen, sinds Hardiquest eind januari dit jaar aankondigde zijn restaurant Bon Bon in Sint-Pieters-Woluwe stop te zetten. De chef had er in de loop der jaren twee Michelin-sterren en een 19,5/20 in de Gault&Millau bijeen gekookt.

"Ik zou perfect nog kunnen doordoen. Maar als het is om ongelukkig te worden, bedank ik liever", zei Hardiquest in juni aan 'Sabato', het weekendmagazine bij 'De Tijd'. "Dit is een goed moment om te veranderen. Nog eens twintig jaar hier in de keuken staan is geen optie. Ik wil geen oude grijze man aan het fornuis worden. Mijn toekomst ligt in verandering. Ik wil vier kleine, atypische zaken openen. Vier in vier landen, op maximaal drie uur van hier. Elk restaurant zal een andere ervaring bieden. Maar ik zal met alle vier in real time geconnecteerd zijn. Als een nomadische chef."

Twee van de vier zijn ondertussen bekend. Naast La Mère Germaine heropent Hardiquest midden november op de plek van zijn Bon Bon. Maar onder een andere naam en kleiner. Nog slechts 22 couverts in plaats van 44 en enkel 's avonds open. Verder denkt hij aan projecten in Zwitserland en Londen.

Hardiquest is niet de eerste en zeker ook niet de laatste die deze weg opgaat. "Zolang Michelin jonge chefs vrij snel drie sterren toekent, zal die trend niet keren", zegt culinair journalist Dirk De Prins. "Kijk naar Gert De Mangeleer en Joachim Boudens. Zo'n leven is moeilijk vol te houden. Op een gegeven moment kiezen ze om het anders aan te pakken. Dat is geen kritiek. Het is hun goed recht. Bij Hardiquest - een uitstekende chef - speelt dat hij zwaar geïnvesteerd heeft, maar die gastronomische Olympos net niet bereikt heeft. Terwijl een jonge dertiger als Tim Boury wel die derde ster krijgt.

Chefs in zo'n geval stellen de beslissing dan vaak nog wat uit, maar zetten op zeker moment toch de stap. Een toprestaurant heeft een zeer laag rendement. Wie geld wil verdienen, moét het wel anders doen. Consulting. Of rondreizen. In Frankrijk zijn er zo een aantal. Yannick Alléno bijvoorbeeld. Ik denk dat Hardiquest eerder die richting uit wil."

Zelf geeft de chef als reden aan dat "een groot restaurant qua personeel bijna onhoudbaar is". Een eeuwig probleem dat alleen maar erger wordt, volgens De Prins. "Zo'n brigade is geen duiventil. Je neemt niet iemand aan voor veertien dagen. Je investeert in hun opleiding. Maar wie wil het nog doen? Leren, onder je voeten krijgen, weekend- en avondwerk..."