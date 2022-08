Waar de clubs in Lloret de Mar, Chersonissos, Albufeira en andere populaire jongerenbestemmingen momenteel topomzetten draaien, is het nu nog stil in de splinternieuwe soakliniek ZIZ in Den Haag. Dat de zogenoemde onestopshop voor geslachtsziekten op het hoogtepunt van de zomer zijn deuren heeft geopend, is echter geen toeval.

"Na de vakantieperiode zie je bij jongeren een opleving in het aantal besmettingen", zegt Bas Mourik, initiatiefnemer van het project dat soazorg sneller, goedkoper en laagdrempeliger moet maken. "Daarom is dit een goed moment om te beginnen."

Bas Mourik is als arts-microbioloog in opleiding verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC fungeert als zorgaanbieder van de ZIZ-shop (Zinnige InfectieZorg) die sinds vorige week is gevestigd in Den Haag. Het Leidse ziekenhuis werkt samen met een aantal zorgverzekeraars om te kijken of het via een nieuwe manier mogelijk is de soazorg efficiënter te maken.

Eigen risico

In Nederland laten zich jaarlijks ongeveer een half miljoen mensen testen op een soa. Bij ongeveer een op de vijf wordt daadwerkelijk een besmetting vastgesteld. Seksueel overdraagbare aandoeningen komen weliswaar onder alle leeftijden voor, maar de piek zit in de categorie van 20 tot en met 24 jaar. Voor behandeling kun je naar de huisarts, de GGD of een particuliere kliniek. Hoewel het consult bij de huisarts onder de basisverzekering valt, moet de patiënt de diagnostiek vanuit het eigen risico betalen.

"Omdat jongeren weinig zorg gebruiken, betekent dat in veel gevallen dat de rekening bij hen terechtkomt", zegt Mourik. "De kosten van diagnostiek en eventuele extra tests kunnen al gauw oplopen tot 200 euro. Dat is veel geld als je 20 bent en nog studeert. Bovendien is voor jongeren de drempel hoog om bij een huisarts binnen te stappen. Over soa's praat je niet graag."

'Heb je een vagina?'

Bij ZIZ gaat het er anders aan toe. Een online vragenlijst vervangt het traditionele consult bij de huisarts of kliniek. In een gebruikersvriendelijk menu gaat de patiënt door een reeks vragen heen over lichamelijke klachten en de manier waarop het seksuele contact is verlopen. Voor een goede diagnose is het mogelijk om foto's van huidafwijkingen te uploaden en als bijlage mee te sturen. Uiteindelijk verschijnt er een behandeladvies. Langskomen, indien nodig, kan zonder afspraak.

"Jongeren zitten veel op hun telefoon", zegt Mourik. "E-health of digitale zorg is een zeer geschikt middel om deze groep te bereiken. Ons systeem is intensief getest op hackersaanvallen van buitenaf, want veiligheid van gegevens is heel essentieel bij dit soort gevoelige en persoonlijke gegevens."

De illustraties op de site zijn helder en werken ook goed waar het gaat om genderidentiteit. Daarom begint het elektronische consult niet met de vraag of de aanvrager man of vrouw is, maar verschijnt in het menu een herkenbaar plaatje met daaronder de meerkeuzemogelijkheid: 'heb je een vagina?'

Miljoen soa's

"Soa's komen onder alle lagen van de bevolking voor", zegt Bas Mourik. "Wij willen ook de groep bereiken die moeite heeft met lezen en schrijven. Door effectief behandeling te geven, voorkom je dat ziekten zich verder verspreiden. Dat is nodig in een wereld waar dagelijks meer dan een miljoen soa's worden gediagnosticeerd."

Hoewel het moment van de opening van de kliniek gunstig valt, is de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC al twee jaar bezig het project van de grond te krijgen. Om soazorg op deze nieuwe manier te kunnen verlenen, moet aan een flink aantal wettelijke eisen worden voldaan. "Dat zijn vaak ingewikkelde processen waar veel tijd en energie aan op gaat", zegt Mourik.

Zorgverzekeraars staan positief tegenover het experiment. In de soazorg 'oude stijl' dienen drie verschillende instanties een declaratie in: de huisarts, het laboratorium en de apotheek. Het nieuwe initiatief is een onestopshop, oftewel een éénloketsysteem. Mourik: "Wij hebben een lab direct op locatie, waardoor we na 90 minuten de uitslag hebben en hopelijk straks met een nieuwe testmethode al na 40 minuten. Het consult was al gedaan via de elektronische vragenlijst, voor verdere behandeling hoeft de patiënt geen nieuwe afspraak te maken, maar helpen we direct op locatie. De zorgverzekeraar krijgt alleen een rekening van ons. Wij vragen een bedrag van 25 euro."

Zonder winstoogmerk

Mourik: "De GGD Haaglanden heeft een soapoli waar je gratis en eventueel anoniem terecht kan, maar die richt zich op specifieke risicogroepen. De capaciteit bij de GGD is beperkt, dus daar kunnen we goed ondersteunen met ZIZ. Al gaven 2020 en 2021 door corona een vertekend beeld, in de jaren ervoor was sprake van een gestage opmars van het aantal soa's in Nederland."

ZIZ biedt laagdrempelige zorg voor bijna alle geslachtsziekten zoals chlamydia, gonorroe en syfilis. Patiënten betalen een eigen bijdrage van 23 euro, de rest is voor rekening van de zorgverzekeraar. Mourik: "We werken zonder winstoogmerk. Er is doorberekend dat we zelfvoorzienend kunnen zijn."

Het is nu nog een experiment, maar Mourik hoopt tijdig genoeg geld binnen te krijgen om een tweede locatie te openen, bijvoorbeeld in Rotterdam. "De soazorg is in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Met de technieken die ons tegenwoordig ter beschikking staan, is het mogelijk sneller, efficiënter en gerichter op de patiënt te werken. Dat is toch ook wat we willen met de toekomst van de zorg?"