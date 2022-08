In 2017 werd haar huis doorzeefd met een automatisch wapen, afgelopen zondag ontplofte er een explosief bij het huis van Gracia K. in Den Bosch. Wie is deze vrouw, die een grote aantrekkingskracht heeft op criminelen?

Dit artikel is afkomstig uit het AD.



Nietsvermoedend knijpt Klaas Otto haar even subtiel in de billen. Zijn manier om tijdens het dansen te zeggen dat hij zijn Gracia helemaal het einde vindt. Omgekeerd vindt zij, in haar zilverkleurige glitterjurk, dat ook van de topcrimineel. "Geen man waar zij zó trots op is", laat ze volkszanger Frank van Etten op een zelfbedachte tekst zingen in Partycentrum De Ster in Nieuwkuijk.

Maar dan krijgt het lied een onverwachte wending. "En daarom vanavond, gewoon omdat het kan, de vraag: Klaas, wil je met haar trouwen?" Hij is even van zijn à propos, knikt dan drie keer stevig ja, kust zijn geliefde en om het plaatje compleet te maken pinkt zij een traantje weg.

Geen achternaam vanwege spraakmakende witwaszaak

Drie weken later ziet de wereld er voor de tortelduifjes ineens heel anders uit. Want afgelopen zondagnacht wordt er, terwijl zij er op hun vakantieadres (zoals altijd) luxe op los leven, met een explosief een aanslag op hun huis in Den Bosch gepleegd.

Het is Gracia K. in een notendop: wat 'turbulentie' op z'n tijd, maar verder zo veel mogelijk leven volgens het principe 'gewoon omdat het kan', het liefst in een glamourwereld. Daar past Gracia beter bij dan haar echte naam: Grada. Dat we haar achternaam afkorten, heeft te maken met een eerdere veroordeling in een spraakmakende witwaszaak.

Huis uitgezet, want met zwart geld gekocht

Toen leefde ze in weelde en ook nu ze met Klaas Otto is, kan het niet op. Daar doet het Brabantse stel ook niet geheimzinnig over, alle pracht en praal gaat op Instagram: sieraden en tassen van Louis Vuitton, goedgevulde glazen in luxueuze loungebars en chique kleding met palmen op de achtergrond. Wat overigens totaal niet strookt met het betrekkelijk eenvoudige huis dat zij bewoont in de Bossche wijk Maaspoort.



Het huis staat ook niet op haar naam. Dat zit zo: eind 2012 werd Gracia, toen nog Grada, met haar toenmalige man Faysal L. (een grote jongen in de Bossche onderwereld) en hun twee jonge kinderen uit hun woning in een ander deel van de stad gezet. Hij had dat huis met zwart geld gekocht en daarom moest hij wegens hypotheekfraude anderhalve maand de gevangenis in. Daarop kochten haar moeder en stiefvader (rijk geworden in de Utrechtse prostitutiewereld) het huis in Maaspoort. Voordat ze er gingen wonen, werd het eerst voor een ton verspijkerd.



Terwijl de politie nog alle scenario's openhoudt, is het wel duidelijk dat de explosie van afgelopen weekend geen toevalligheid is. Een paar dagen eerder werd in Den Bosch de voorkant van een ander huis aan gort geblazen door een explosief. Ook op hetzelfde huisnummer, maar een straat verderop. Dat was een foutje, maar de link met het huis van Gracia K. werd direct gelegd. Klaas Otto bleef er vanaf hun vakantieadres nuchter onder: "Na het politieonderzoek weten we meer. Alle aandacht gaat nu uit naar de vakantie en onze kinderen. Als we terug zijn, zullen we wel horen wat er aan de hand is."

De 'vergisaanslag' vorige week dinsdag in een andere straat in de Maaspoort in Den Bosch heeft z'n sporen flink nagelaten. De 'vergisaanslag' vorige week dinsdag in een andere straat in de Maaspoort in Den Bosch heeft z'n sporen flink nagelaten. Foto: Bart Meesters

Mishandeling van studenten in kroeg

Nog voordat ze terug in Den Bosch waren, was ook hun huis doelwit. De moeder van Gracia maakte de aanslag van afgelopen zondagnacht van dichtbij mee, want zij lag boven op bed. Eén ding weet zij zeker: deze aanslag heeft niks met Otto te maken. Toch goed om te weten: haar aanstaande schoonzoon werd afgelopen mei nog in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens het leidinggeven aan motorbende No Surrender, maar kan nog proberen in cassatie zijn gelijk te halen.

Net als Otto heeft Gracia K. de rechtbank meer dan eens van binnen gezien. In augustus 2018 verscheen ze als enige van vijf verdachten van mishandeling van een groep studenten in het Eindhovense café Blu voor de rechter. Gracia, die werd gezien als aanstichter van de ruzie, gaf de eerste klap aan een vrouw, waarna vier mannen begonnen in te slaan op enkele andere studenten. De officier van justitie eiste drie maanden cel tegen haar.

Bruiloft met zeven limousines, koets en vuurwerkshow

Nog geen negen maanden later werd ze veroordeeld voor het witwassen van 216.000 euro. Zij kreeg een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Haar inmiddels ex-man Faysal L., die ook betrokken was bij de caféruzie, moest veertien maanden de bak in.

Van dat geld leefde het Bossche gezinnetje er drie jaar lang riant op los. Alleen al hun bruiloft met zeven witte limousines, een koets, een vuurwerkshow op Kasteel Heeswijk en zangeres Glennis Grace kostte een halve ton. In hun kledingkast hing voor 54.000 euro en aan vakanties gaven ze volgens de Fiod liefst 73.000 euro uit.

Maar terwijl Grada en Faysal nog genoten van hun leven in luxe, werden ze op 20 maart 2017 bruut uit hun slaap gewekt door een salvo van een automatisch wapen. De kogels doorboorden het rolluik aan de voorkant. In haar rapportage is te lezen dat de politie uitging van een waarschuwing vanuit het criminele milieu en dat ze nóg een aanslag zeker niet uitsloot.

Einde van relatie Otto en Rachel Hazes

Faysal kreeg mede daarom een gebiedsverbod van drie maanden. Dat vocht hij aan door te stellen dat de daders het net zo goed gemunt konden hebben op zijn schoonmoeder. Omdat zij volgens hem in 2016 met de dood was bedreigd. Of op zijn vrouw Grada. Maar in beide gevallen vond de rechter dat hij dat niet kon onderbouwen. Grada had een andere verklaring waarom haar man het doelwit moest zijn: "Faysal had in die tijd meerdere verhoudingen met getrouwde vrouwen. Ik denk dat het uit die hoek komt."

Het huwelijk met Faysal strandde, maar toen ze Klaas Otto ontmoette wist ze het meteen: dit is de ware. En zo laat ze het Frank van Etten afgelopen 9 juli bij haar huwelijksaanzoek ook bezingen. Maar hé, had hij afgelopen voorjaar niet de liefde verklaart aan Rachel Hazes, de weduwe van André? Daar maakt Gracia eigenhandig een einde aan en Otto ging met haar mee. Op Instagram schrijft hij op 1 april: "Als je elke dag op je pad iets mist in je leven en een gevoel van liefde voor iemand, dan moet je toch dat gevoel gaan volgen. En mijn gevoel is voor een vrouw met de naam Gracia."