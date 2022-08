'Dit is een cadeautje na twee coronajaren', glundert strandtenteigenaresse Beaudine Lemmens als ze naar het weerbericht voor de maand augustus kijkt. Het blijft warm en droog, en we krijgen veel zon.

De kans is ook groot dat de temperatuur een aantal dagen boven de 30 graden Celsius uitkomt. En het was al zo'n warme zomer. Ook de hele maand augustus lijkt gemiddeld een paar graden warmer te worden dan normaal. Komende week wordt het op sommige plaatsen in het zuiden waarschijnlijk weer tropisch. Hoewel het daarna eerst weer afkoelt tot iets boven de 20 graden, staat ons de week erna weer een warmere periode te wachten.

Dat betekent voor de horeca nóg een maand waarop mensen massaal naar buiten trekken voor een terrasje of een stranddag. "We zijn sinds februari open. In maart was er nog wat storm, maar sinds april is het eigenlijk al mooi weer", zegt Lemmens, die samen met haar man Bas Beachclub Tien in Zandvoort runt. "Dat is echt een stuk beter dan andere zomers de afgelopen vijf, zes jaar."

Daarvan profiteren de horeca aan het strand, maar ook zeker de restaurants en cafés met terrassen, weet Frank de Reu van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Zeeland. Op het moment dat het aanhoudend warm wordt, verschuift de interesse van de gasten, merkt hij. "Vorig jaar stonden mensen bij 24 graden al in rijen voor de deur", zegt de eigenaar van strandtent Puur in Groede. "Nu zit het ook vol, maar moet het zeker boven de 25 graden zijn willen mensen nog massaal naar het strand gaan. Anders gaan mensen andere dingen doen, zoals fietsen of naar een stadje. En dat is weer heel goed voor de horeca landinwaarts, natuurlijk."

Droge natuur

Dagjesmensen kunnen beter een stadje opzoeken dan de bossen. Althans, aan het eind van de maand augustus kan de boel er flink verlept bijhangen, zegt de Brabantse boswachter Frans Kapteijns, die minder blij is met het weerbericht. "Zeker op de zandgronden zie je al dat het heel droog is. Sommige bomen staan al volop in herfsttooi."

Er valt de komende maand heus her en der een bui, maar dat stelt allemaal niet veel voor. De natuur gaat dat voelen, zeker omdat de droogte al een jaar of vijf geleden is ingezet. Alleen de zomer van 2021 was wat natter. Wie in naaldbossen op zandgrond komt, ziet al veel dood hout. "Onder de fijnspar zie je dit jaar echt massale sterfte", zegt Imke Boerma van Staatsbosbeheer. Een ander opvallend verschijnsel: de heide staat al in bloei. Normaal gebeurt dat enkele weken later.

Toch moeten we ons over het algemeen niet te veel zorgen maken, verzekert Boerma. De droogte moet niet structureel worden, maar de natuur kan wel tegen een stootje.

De strandbedjes worden klaargezet op het strand van Zandvoort voor de tropische temperaturen. De strandbedjes worden klaargezet op het strand van Zandvoort voor de tropische temperaturen. Foto: ANP

Genieten in de vakantie

En dus is het de komende weken vooral genieten geblazen voor veel Nederlanders. Strandtentuitbater De Reu hoopt dat het ook financieel een betere zomer wordt dan afgelopen jaren, maar daar durft hij nog niet op vooruit te lopen. Daarvoor kan de huidige crisis roet in het eten gooien. "Ik merk wel dat er wat veranderd is in het uitgavenpatroon van de gasten. Dat is per persoon echt minder dan vorig jaar, omdat iedereen zich realiseert dat de prijzen zijn gestegen. Mensen kiezen nu eerder een fles huiswijn in plaats van een merk en ze gaan voor de goedkopere gerechten."

De Zeeuw wil dan ook nog niet spreken van een échte topzomer. Daarvoor zou het mooie weer nóg een maand moeten aanhouden, tot in september. "Dan ga je het verschil wel zien in de opbrengsten en blijven bijvoorbeeld mensen die in die maand naar het buitenland op vakantie wilden gaan, in Nederland."

Bij Beachclub Tien in Zandvoort durven ze een topseptember al wél in te calculeren. "Het is tot nu toe al een megazomer, en dan krijgen we de Grand Prix van september er ook nog eens bij. Gelukkig krijgen we ook de roosters nog dicht, dankzij studenten die in de vakantie veel kunnen werken. Wij kijken echt heel erg uit naar de komende weken."