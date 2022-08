Hilvarenbeek telde dit weekend maar liefst vier keer zoveel mensen als anders. Het 'stadje' Awakenings streek neer bij de Beekse Bergen, compleet met eigen politiebureau en ziekenboeg. De gemeenteraad kwam polsen: hoe staat het dan met de openbare orde en veiligheid?

Het is algauw meer dan een decennium geleden dat Gon Boers een festival heeft bezocht. "Misschien was het wel Elastiek", verwijst het raadslid van HOI Werkt naar het gratis muziekevenement dat ooit groeide naar zo'n 70.000 bezoekers. "Veel dingen die we toen ook moesten regelen, zie ik hier weer terug. Dat was toen met vrijwilligers. Het heeft altijd iets, zo'n festival."

95.000 bezoekers

Awakenings is net een slag groter. In totaal passeren 95.000 bezoekers in drie dagen tijd de ingang tot het festivalterrein, er zijn meer dan 75 nationaliteiten, in totaal 190 artiesten en maar liefst 11 'areas' waar muziek wordt gedraaid. In totaal 15.000 bezoekers blijven logeren bij Beekse Bergen, het grootste deel op de camping.

"Zoveel extra bezoekers is reden voor ons als gemeenteraad om dit bezoek te brengen", vindt VVD-fractievoorzitter Ronald Blok. "De festivallocatie groeit, nu met een vierde evenement tot 100.000 bezoekers. Wat houdt dat allemaal in, qua openbare orde en veiligheid?"

In totaal passeerden 95.000 bezoekers een van de twee ingangen tot Awakenings. In totaal passeerden 95.000 bezoekers een van de twee ingangen tot Awakenings. Foto: Pix4Profs

En vanuit de omgeving zijn er zorgen en klachten. Ko Hamelink (HOI Werkt): "Die geluiden bereiken ons natuurlijk ook. Het is tijd om weer een keer te evalueren, ook als gemeenteraad."

Geen vlees, want dat past niet bij het technopubliek

Het festivalterrein loopt dan langzaam vol. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt rond de 28 jaar en hoewel er geen overduidelijke kledingcode lijkt, zijn er veel glitters en doorschijnende broeken. Vlees wordt er niet verkocht, dat past niet bij het technopubliek. Het zijn grote namen als Adam Beyer, Speedy J, Nina Kraviz, Chris Liebing en Len Faki waar de bezoekers voor komen. Awakenings viert het 25-jarige bestaan en daarvoor is uitgepakt.

Hele jaar met festivals bezig

Voor de raads- en commissieleden, zestien in totaal, is het om het even. Het CDA had verzocht om een van de festivals te mogen bezoeken, dat hoefde niet per se dit dancefestival te zijn omdat het voor het eerst in Hilvarenbeek is. Voor de gemeente is de aanpak voor alle vier de festivals die hier worden gehouden, vergelijkbaar. "We zijn hier 24/7, drie dagen lang. We monitoren continu of aan alle voorwaarden van de vergunning wordt voldaan. We meten geluid, letten op milieu, we houden alles in de gaten. We zijn het hele jaar met de festivals bezig", vertelt de betrokken ambtenaar.

Ook in de bossen was van alles te ontdekken op het festivalterrein. Ook in de bossen was van alles te ontdekken op het festivalterrein. Foto: Pix4Profs

Burgemeester Evert Weys schuift aan voor een veiligheidsoverleg dat drie maal daags wordt gehouden. Politie is constant stand-by achter de schermen met een soort mini-politiebureau. Als iemand wordt betrapt met drugs wordt die met doorgeknipt toegangsbandje buiten de poort gezet, dat is al een behoorlijke straf voor de meesten. Als ze boven de wettelijk toegestane hoeveelheid middelen komen, dan wordt die persoon naar het 'politiebureau' begeleid.

"Een drugsvrij festival is een illusie", weet burgemeester Weys. Op vrijdag zijn bijvoorbeeld vijf mensen doorverwezen naar de politie. Als mensen door warmte en geestverruimende middelen niet goed worden, dan is er een speciaal daarvoor ingerichte mobiele ruimte. "Er hoeven niet veel mensen naar het ziekenhuis, misschien een per dag, we kunnen ze hier een paar uur laten bijkomen", vertelt een ambulancemedewerker aan zijn belangstellende gehoor. "Het is per festival anders. Soms gaat het om alcohol, soms om drugs. Maar we hebben ook mensen die door een wesp zijn gestoken."

Geluid is tot kilometers ver te horen

De muziek is overal op het terrein bijna voelbaar, de bastonen overheersen. Zelfs tot in Oisterwijk, Udenhout, de Piushaven in Tilburg en Goirle is Awakenings te horen. Op het festival zelf wordt wel permanent gemeten of dat binnen de normen blijft.

In de buurt is vooral de slechte bereikbaarheid een punt van grote zorg. Voor Esther Hakman en Pepijn Swinkels van restaurant De Eksterhoeve betekent elk festival ook inkomstenderving. "Dit weekend zien we toch de helft minder gasten. De communicatie met Awakenings is al een stuk beter dan met die van WOO HAH!. Toen was het echt een grote chaos, dat is nu wel minder. Wij zijn er zeker niet op uit om de festivals te stoppen, maar we vragen wel om met ons mee te denken. Dat kan nog beter", wil Swinkels de gemeenteraad meegeven.