Het gebied rond de Coolsingel wacht een ongekende hoogbouwgolf. Maar wordt Rotterdam daar een betere stad van? 'We zijn verliefd geworden op dat beeld van Manhattan aan de Maas. Maar waar blijft de sfeer?'

Dit artikel is afkomstig uit Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



De Shell-toren op het Hofplein valt met z'n 95 meter amper nog op in de Rotterdamse skyline. Maar toen 'ie in aanbouw was, in 1974, waren zelfs stadsbestuurders er klaar mee. Een 'gigantische erectie van het oliekapitaal' vond toenmalig wethouder Hans Mentink het nieuwe gebouw. Het moest maar eens klaar zijn met die 'climaxvegetatie van kantoorskyscrapers'.

Hij had eens moeten weten hoe het stadscentrum er veertig jaar later bij zou liggen. De Shell-toren valt amper nog op tussen veel groter geschapen gebouwen in de stad. En vergeleken bij de golf aan hoogbouwprojecten die het gebied rond de Coolsingel de komende jaren staat te wachten, is de erectie van toen straks nog maar een kleintje.

De bouw van de Shell-toren aan het Hofplein in 1974, toen één van de hoogste gebouwen van de stad. De bouw van de Shell-toren aan het Hofplein in 1974, toen één van de hoogste gebouwen van de stad. Foto: Delpher

Want wie over tien jaar door het centrum loopt, wandelt van de ene toren naar de volgende. Liefst tien torens van 140 meter of hoger staan op de planning in het gebied rond de Coolsingel, met vijf torens van 200 meter of hoger. Zo krijgt het centrum er alleen al in deze strook zomaar zesduizend appartementen bij. Ter vergelijking: het WTC, nu het meest beeldbepalende hoge gebouw aan de Coolsingel, is 93 meter.

Eén van de meest concrete plannen: Lumière, een toren van 200 meter, die moet verrijzen op de hoek van de Lijnbaan en de Kruiskade. Even verderop, in de hal van het Oude Luxor Theater, vergaapten belangstellenden zich afgelopen dinsdag aan de maquette van het project. Een "baken van licht en ruimte", heet het, "middenin een uitgesproken Triple-A-omgeving". Een project van twee Rotterdamse familiebedrijven, Manhave en VORM.

"Dit gaat de binnenstad alleen maar levendiger maken", zegt eigenaar Steven Manhave trots. Al twintig jaar is hij bezig op deze locatie, diverse plannen passeerden de revue, maar nu lijkt het er toch echt van te gaan komen. In 2029 moet de toren af zijn, met luxe winkels in de plint, een luxe hotel en horeca, en 416 appartementen. Investeringskosten: tussen de 300 en 400 miljoen euro.

De plannen voor Lumière en negen andere torens in het Coolsingelgebied passen in de visie van de gemeente, die ontwikkelaars sinds 2019 nog meer ruimte geeft om de hoogte in te gaan. Rotterdam is 'een stad zonder hoogtevrees', zei de vorige bouwwethouder Bas Kurvers in de Hoogbouwvisie die toen werd vastgesteld. "Onze kenmerkende skyline gaat veranderen."

Impressie van Rise (drie torens), met daarachter de toren van het toekomstige Post. Linksvoor de Shell-toren uit de jaren zeventig, de 'erectie van het oliekapitaal'. Impressie van Rise (drie torens), met daarachter de toren van het toekomstige Post. Linksvoor de Shell-toren uit de jaren zeventig, de 'erectie van het oliekapitaal'. Foto: Red Company

In het centrum mag sindsdien tot 250 meter hoog worden gebouwd, en het gebied dat daartoe behoort, is uitgebreid. Ruim baan voor ontwikkelaars dus. Maar is het ook goed voor de stad? Ja, de skyline zal er nog veel imposanter uit gaan zien. Maar de vraag is: wordt de binnenstad er een fijnere plek van?

Wat architect Kristian Koreman betreft is het tijd voor herbezinning op de Rotterdamse hoogbouwdroom. Hij is medeoprichter van architectenbureau ZUS, onder meer betrokken bij Tree House. "We zijn verliefd geworden op dat beeld van een kosmopolitische stad, 'Manhattan aan de Maas'. Het idee was ook: hoe meer mensen, hoe meer leven in de stad. Maar zo blijkt het niet te werken: veel mensen in die torens betekent nog geen levendigheid."

De maquette van Lumière, opgesteld in de hal van het Oude Luxor, even verderop. Links: Marc Vriens van VORM. De maquette van Lumière, opgesteld in de hal van het Oude Luxor, even verderop. Links: Marc Vriens van VORM. Foto: AD

Als voorbeeld noemt hij het Wijnhaveneiland, de voormalige kantoorwijk tussen Boompjes en Blaak, waar inmiddels tien hoge appartementengebouwen staan. Koreman: "Het staat vol met torens, maar waar blijft de sfeer op straat? Die gaat ook gewoon niet komen."

Het grote probleem volgens Koreman: hoe krijg je bij hoogbouw ook leven op straatniveau? Het is een probleem waar Rotterdam al decennia mee worstelt. De stad staat vol met hoge gebouwen zonder enig teken van leven op de begane grond: afgesloten wanden zonder verbinding met de staat. Zoals de Robeco-toren (1991), van de onlangs overleden Wim Quist, aan het Chruchillplein. Ook de Hoge Heren (2000) en de Maastoren (2010) zijn beruchte voorbeelden.

Impressie van Lumière, de nieuwe toren die op de hoek van Kruiskade en Lijnbaan moet verrijzen. Impressie van Lumière, de nieuwe toren die op de hoek van Kruiskade en Lijnbaan moet verrijzen. Foto: AD

In de Hoogbouwvisie die de gemeente in 2019 opstelde, gaat het er uitgebreid over. "Een mooie skyline is prachtig, maar op de grond moet het ook leuk blijven", staat er. De begane grond van nieuwe hoge gebouwen moet 'transparant' zijn, met 'meerdere ruimtes en deuren'. De artist impressions van nieuwe projecten laten zien dat ontwikkelaars er mee bezig zijn: elke toren begint nu met winkeltjes, galerietjes en koffiebarretjes.

Maar bij hoogbouw wordt een groot deel van de begane grond nu eenmaal in beslag genomen door een kern van liften, trappen en technische installaties, zegt Koreman. "En dan ook nog een grote lobby voor al die honderden adressen. Dat betekent dat er maar een dunne schil overblijft voor publieke functies. Het is hard werken om er iets moois van te maken."

Winkeltjes

Dat zegt ook Max de Vries van J.P. van Eesteren, een van de ontwikkelaars van Nieuw Pompenburg, vier gebouwen die vlak bij het Hofplein moeten verrijzen. "Het besef is doorgedrongen dat we niet meer een toren plompverloren moeten laten laten landen in de stad", zegt De Vries. "Maar zo makkelijk is het niet. Kleinere winkeltjes zijn hartstikke leuk, maar die hebben het vaak al moeilijk. Dus vind ze maar."

De gemeente wil graag verschillende functies in de eerste verdiepingen van hoge gebouwen. Winkels, maar ook horeca en maatschappelijke functies. Het kan, zegt De Vries, die goede hoop heeft dat in Nieuw Pompenburg onder meer een filmhuis komt. "Maar je moet die exploitanten wel vinden. En een maatschappelijke functie, dat kan ook een huisartsenpraktijk zijn: daar krijg je ook niet meteen een aantrekkelijke plint van. Je kunt alles aan de voorkant bedenken, maar het is vraag of het ook lukt."

Nanne de Ru (links) bij de presentatie van zijn hoogbouwplannen rond het Hofplein. Nanne de Ru (links) bij de presentatie van zijn hoogbouwplannen rond het Hofplein. Foto: Red Company

Een levendige plint is altijd een 'ingewikkelde puzzel', zegt Nanne de Ru, de man achter het grootste hoogbouwproject dat Rotterdam te wachten staat: Rise aan het Hofplein, met ruim 1400 woningen in drie torens, waarvan de hoogste 250 meter. Rise krijgt bijvoorbeeld een kelder van twee lagen; daar komt onder meer de fietsenstalling en het afvalhok. "Zo'n kelder is vanuit kostenoogpunt niet ideaal, maar wel nodig om de plint vrij te spelen." Zo komt er onder meer een huisartsenpost en een grand-café, 'net als vroeger'.

De Ru ziet de komst van de vele woontorens en duizenden nieuwe bewoners met vertrouwen tegemoet. "Vergeet niet dat in Rotterdam, voor Nederlandse begrippen, vroeger absurd weinig mensen in de binnenstad woonden. We maken nu een inhaalslag.'' De Ru spreekt van het 'robuust maken van de binnenstad'. "Met meer mensen gaat ook het winkelgebied beter functioneren. We voegen kwaliteit toe, met gave en stoere torens. En dat trekt weer bedrijvigheid en werkgelegenheid aan. Daar wordt de binnenstad echt beter van.''

Verzekaar ASR zint op een dubbele toren aan het Weena. Verzekaar ASR zint op een dubbele toren aan het Weena. Foto: Mannen van Schuim

De vraag is wel of iedereen daar ook van kan profiteren. Wonen in de binnenstad wordt steeds duurder, en in veel hoogbouwprojecten is helemaal geen plek meer voor sociale woningbouw. In Rise nog wel: de 226 sociale huurwoningen die ervoor moeten wijken, keren in het nieuwe complex terug. Maar in Lumière komt geen enkele sociale huurwoning. Het merendeel zal bestaan uit woningen tussen de 45 en 65 vierkante meter, met een huur tussen de 1000 en 1500 euro. Een hoge vierkante meterprijs, maar vanwege de geringe omvang toch voor een grote groep betaalbaar, is het idee van de ontwikkelaars.

Dat is opvallend, want de gemeente heeft afgesproken dat minstens 20 procent van alle nieuwe woningen uit sociale huur moet bestaan. "De reden waarom er geen sociale woningen komen is dat in de wijk Cool nog geen goede balans is in de woningvoorraad", laat de gemeente desgevraagd weten. "Er is een tekort aan midden-, hoger en topsegment." De eis van 20 procent sociale huur is een stedelijke opgave, zegt de woordvoerder, en 'geldt niet per project'.

3,6 miljoen euro

In Pompenburg worden 155 van de 1100 woningen sociale huur. Ontwikkelaar De Vries: "Sociale huur is gewoon een verliesgevende post, dat doet wel iets met je business case." Volgens Kristian Koreman is het vooral bij hogere torens lastig, omdat de kosten boven de zeventig meter sterk toenemen. Vanwege de zware constructie, aanvullende veiligheidseisen en extra liften.

Neem de Zalmhaventoren, sinds kort het hoogste gebouw in Rotterdam. Het goedkoopste appartement wat er nu nog beschikbaar is, kost 920.000 euro. De duurste 3,6 miljoen. Koreman: "In feite is alles wat boven de 70 meter wordt gebouwd voor hoge inkomens. De bouwkosten zijn simpelweg te hoog om terug te verdienen met betaalbare woningen. Als we het centrum op deze manier blijven verdichten, dan wordt de stad de steeds exclusiever."

Een impressie van Nieuw Pompenburg.: vier nieuwe gebouwen, waaronder een van 140 meter. Een impressie van Nieuw Pompenburg.: vier nieuwe gebouwen, waaronder een van 140 meter. Foto: Vero

En dat in Rotterdam, de stad waar juist ook het centrum voor iedereen altijd een plek was waar je kon wonen. Maar Nanne de Ru is niet bang dat we afstevenen op een elitaire binnenstad. "Rotterdam is altijd een toegankelijke stad geweest en zal dat ook blijven. Het aanbod sociale woningen is nog altijd erg hoog, ook in de buurt van het centrum.''

En oud-wethouder Mentink? Hoe kijkt hij nu naar al die erecties van het grootkapitaal? "Die uitspraak is een eigen leven gaan leiden", zegt Mentink, 87 jaar oud inmiddels. "Het ging mij erom dat het grootkapitaal ging bepalen hoe de stad er uitziet, dat vond ik slecht. Maar ik heb niks tegen hoogbouw. Ik was vorige week nog in Rotterdam, en de stad is prachtig geworden. Hoewel: die enorme knoeperd bij de Zalmhaven, daar ben ik niet kapot van."