Bedrijven komen in de problemen door de extreem lage waterstand. De Waal bij Nijmegen stond deze week op 4,69 meter boven NAP. Dat is slechts 34 centimeter boven het record uit de gortdroge zomer van 2018.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.



Het oude laagterecord volgens het bord (4,72 meter boven NAP) uit 2003 is daarmee geslecht, maar in werkelijkheid sneuvelde dat record al in oktober 2018 al. Ook toen stond de Waal historisch laag: 4,35 meter boven NAP.

Varen met halve vracht

Nu geen nieuw record, dus. Maar feit is dat het waterpeil in Nijmegen sinds begin juli al 1,5 meter zakte. Rijkswaterstaat verwacht dat dit de komende dagen en weken nog doorzet. De droogte was afgelopen week al goed te zien aan woonboten die overal in onze regio droogvallen.

De gevolgen van de lage waterstand zijn ook voelbaar bij containerterminal BCTN, aan de Waal in Nijmegen. "Het is heel simpel: wij kunnen minder vervoeren. Anders worden de schepen te zwaar en lopen ze vast", zegt Marco Witte van BCTN. "Op dit moment varen we al met halfvolle schepen. Dat betekent dus ook dat onze kosten bijna twee keer zo hoog liggen. We hebben onze klanten wel gewoon te bedienen."

De laatste keer dat BCTN zo rigoureus moest ingrijpen, was in 2018. "Toen stond het water precies zo laag, maar de voorspellingen voor de komende weken beloven niet veel goeds."

Ook Rotra in Doesburg, expediteur voor zee- en luchtvracht, kan minder containers vervoeren. "We hebben twee schepen varen voor de Container Terminal Doesburg (CTD), momenteel kunnen we slechts tussen de 25 en 30 procent van de normale capaciteit van 1600 tot 1800 ton per schip benutten", vertelt Guus van Groningen namens Rotra. "Hierdoor moeten we meer varen om dezelfde hoeveelheid goederen te kunnen verschepen."

Een schip in Tolkamer. Een schip in Tolkamer. Foto: Jordi Deckert/Eastview Media

Passeerverbod voor vrachtschepen op IJssel

Het waterpeil van de IJssel bij Doesburg is de afgelopen maand bijna 1,5 meter gezakt en staat volgens de laatste metingen 4 meter boven NAP.

Op de hele IJssel zorgt de lage waterstand voor problemen, daarom heeft Rijkswaterstaat een tamelijk unieke maatregel voor alle vrachtschepen afgekondigd. Op zeven stukken van de rivier mag er maar één schip per keer door de vaargeul. De rest moet wachten.

Ook Rotra wordt daardoor volgens Van Groningen hard getroffen. "We zetten waar mogelijk extra schepen in. Maar dat is een uitdaging, omdat we ook kampen met een capaciteitstekort in schepen."

De maatregel heeft ook financiële gevolgen voor het Doesburgse bedrijf. "De kosten worden deels door onszelf en deels door verladers gedragen", zegt Van Groningen. Hoe groot de financiële schade is van de lage waterstand, kan hij nog niet zeggen.

Nijmegen. Het Meertje met de woonboten is bijna helemaal droog. © Foto: Nijmegen. Het Meertje met de woonboten is bijna helemaal droog. © Foto: Foto: Bert Beelen

Veerpont uit de vaart

Bij Millingen aan de Rijn zijn de zorgen ook groot. Veerbaas Bruno Kievits verwacht dat de pont tussen Millingerwaard en Doornenburg de komende dagen uit de vaart gaat. "Vermoedelijk op maandag of dinsdag. Ontzettend vervelend, want in het zomerseizoen moeten wij ons geld verdienen met fietsers en wandelaars."

Ook bewoners van woonboten hebben last van de droogte. Het schip van Henk Sijbesma in Arnhem ligt niet voor het eerst op het droge. "Normaal gesproken ligt het schip achterover. Ik lig voorover. De schade valt mee. Er zijn woonboten in Arnhem die er heel erg scheef bij liggen."