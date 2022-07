Volgens opiniepeilingen neemt de steun onder de Duitse bevolking toe om de kerncentrales open te houden. Dat brengt de regerende Groenen in een lastig pakket.

De druk op de Duitse regering om de uitfasering van kernenergie uit te stellen, nam deze week enorm toe. Woensdag wees Friedrich Merz, de CDU-oppositieleider, erop dat de tijd begint te dringen om nieuwe splijtstofstaven voor de laatste drie kerncentrales te bestellen.

Ook verschillende EU-lidstaten zeggen er moeite mee te hebben dat Berlijn de laatste kerncentrales wil sluiten in december, terwijl zij uit solidariteit met Duitsland juist 15 procent extra gas sparen.

Het brengt de regerende Groenen, de partij die juist groot is geworden door zijn strijd tegen kernenergie, in een bijzonder lastige positie. Uitgerekend twee ministers van de Groenen zijn verantwoordelijk voor zo'n beslissing, die regelrecht tegen de partij-ideologie indruist: economieminister Robert Habeck en milieuminister Steffi Lemke. Habeck benadrukte de afgelopen weken dat de hoeveelheid gas die bespaard kan worden met kernenergie 'zeer, zeer klein' is. Tussen de 0,5 en 0,7 procent, zo schat hij, en dat zou niet opwegen tegen de risico's van kernenergie.

Stresstest komt goed uit

Toch laat de regering nu een 'stresstest' uitvoeren, waarvan de resultaten in augustus bekend worden. Daarin wordt berekend of het land kernenergie kan gebruiken om de energievoorraad deze winter te kunnen garanderen. De test komt de Groenen goed uit, want het geeft ze een meer pragmatische uitstraling nu ze ervan beschuldigd worden vast te zitten in partij-ideologie. "De optie is nog niet van tafel", zei Yazgülü Zeybek, Groenen-partijleider in Noordrijn-Westfalen. "Wij beantwoorden dit vraagstuk op basis van veiligheidsoverwegingen en niet op basis van gevoel."

Volgens Götz Reichert, energie-expert van het Centrum voor Europese Politiek, maken de Groenen de weg vrij om een draai te kunnen maken in het debat. "Hun manier van communiceren is aan het veranderen", zegt hij. "Ze spreken momenteel hun eigen kiezers aan. Ze willen hen voorbereiden op de mogelijkheid dat uiteindelijk ook de Groenen kernenergie niet zullen tegenhouden. Tenminste, niet voor een verlenging tot de lente of de zomer volgend jaar."

Splitsing in de partij

Niet alle afdelingen van de Groenen zijn daar blij mee. De jongerenpartij noemt het "een gevaarlijk debat onder valse pretenties". "Het uitstellen (van de uitfasering, red.) is niet het wondermiddel dat sommigen ervan maken", aldus woordvoerder Timon Dzienus. Politicoloog Reichert ziet een splitsing in de partij. De partijtop is bereid een pragmatische stap voor de winter te zetten, maar anderen willen koste wat kost vast blijven houden aan de uitfasering in december. "Zij zijn bang dat zo'n stap het begin is van een nieuwe discussie over kernenergie", zegt hij. "Als het debat na de winter doorgaat, zou dat een existentiële bedreiging voor de Groenen betekenen."

De eerste signalen zijn daar al voor te vinden. Woensdag kwamen twintig Duitse hoogleraren met hun 'Verklaring van Stuttgart'. Daarin roepen zij op de uitfasering te stoppen en kernenergie als "de derde pilaar voor klimaatbescherming" te gaan zien. De wetenschappers willen 50.000 handtekeningen voor hun petitie verzamelen, waarmee ze druk kunnen zetten op de Bondsdag om het onderwerp in heroverweging te nemen.

Meerderheid wil kerncentrales langer in gebruik houden

Peilingen van het Insa Instituut en ARD Deutschlandtrend laten zien dat een meerderheid van de Duitsers de kerncentrales langer in gebruik wil houden. Toch blijven de meeste Duitsers tegen kernenergie op de lange termijn.

Vooralsnog blijft de horizon van de discussie volgens politicoloog Reichert beperkt tot de lente van 2023. En dat schept mogelijkheden. Zo lijkt in Beieren, dat een grote chemische industrie heeft en bijna compleet van Russisch gas afhankelijk is, de Isar 2-kerncentrale opeens van groot belang om een stroomuitval deze winter te voorkomen. "De problemen zijn zo acuut dat alle ideologische consideraties even op de tweede plaats komen", zegt energie-expert Reichert. "We praten er echt over hoe we met z'n allen deze winter door gaan komen."